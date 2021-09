Hogyan lehet felépülni egy sérülésből? Gjert Ingebrigtsen edző válaszol.

Azt állíthatom, hogy a fiamnál, Jakobnál bevált. Áprilisban tért vissza a lábadozásból, és júniusban új 2 km-es Európa-rekordot állított fel. Néhány hónappal ezután 1500 méteren is felállította az Európa-rekordot. Nem csupán egy súlyos sérülésből állt talpra, hanem meg is erősödött. És itt nem csak fizikai erőnlétre gondolok. Hanem önbizalmat is szerzett, hogy a jövőbeni sérülésekkel is megbirkózik, ha kitart a folyamat mellett.



Hiszek az OUCH folyamatban. Láttam újra és újra működni. Olyan egyszerű, mint amilyen hatékony: a sérülést mentálisan a fejlődés lehetőségének kell tekinteni. Csak a felépülésed minden egyes szakaszára és ezekre a mindennapi célokra és eredményekre kell koncentrálni, soha nem a következő versenyre. Maradj elkötelezett abban, hogy 100 százalékos állapotba kerülj, majd lépj előre.



Ahogy már korábban is mondtam, meg fogsz sérülni. Ez elkerülhetetlen. Az igazi próbatétel a bátorságod és a sikerre való képességed szempontjából az lesz, hogy mennyire vagy elkötelezett a felépülésed mellett.





Ingebrigtsen edző