Hogyan növelheted biztonságosan az általad lefutott távot

Személyre szabott út a fejlődéshez

A fejlődés érdekében dr. Gabbett személyre szabottabb utasításokat javasol, amelyeket sportolói esetében is alkalmaz: az akut/krónikus terhelési arányt. Bár elsőre nem hangzik egyszerűnek, a gyakorlatban nagyon is az. „Ez a módszer összehasonlítja, hogy mennyit futottál ezen a héten (akut szint), és mennyit az elmúlt négy hétben (krónikus szint)” – magyarázza. (Ha még nem futottál négy hetet, ragaszkodj egy viszonylag könnyen teljesíthető első havi kilométeradaghoz, hogy meglegyen az alap, majd használd ezt az arányt újra és újra a terhelésemeléshez.)



„Ez egy visszajelzési ciklus” – mondja dr. Gabbett. Minden alkalommal, amikor növeled a heti távot vagy sebességet, értékeld rögtön utána („Simán felfutottam a hegyre.”) és 48 óra múlva („Nagyon fáj a lábam.”), hogy hogy érzed magad. Dr. Gabbett szerint a két megfigyelés alapján elég információ áll rendelkezésedre ahhoz, hogy el tudd dönteni: nagyobb fokozatra kapcsolsz, vagy több időt fordítasz a regenerálódásra.



Ha például az elmúlt néhány héten heti 16 km-eket futottál, de az utolsón 24-et, az 1,5-szeres terhelésnövelést jelent. Ha nehéznek vagy rossznak érezted, érdemes a 24 km-en maradni, vagy akár visszatérni a 16 km-hez. Ha viszont jólesett, megpróbálhatod ugyanennyivel emelni a következő heti adagot. Még akkor is célszerű ennél a 1,5-ös aránynál maradni, ha hihetetlenül könnyűnek érezted a futást. Kutatások azt mutatják, hogy azok között, akik betartották a 0,8–1,3 érték közötti akut/krónikus terhelési arányt, alacsony volt a sérülések kockázata, míg azoknál, akiknél az arány 1,5-nél magasabb volt, jelentősen nőtt.



Az erősítő edzések szintén nagyon fontosak ahhoz, hogy könnyedén menjen a futás. Kutatások szerint az ellenálló képességedre fókuszáló, kifejezetten a far- és törzsizmokat megdolgoztató edzés segíthet elkerülni bizonyos gyakori, túlerőltetésből fakadó sérüléseket, mivel támogatja a csontokat, ínszalagokat és izmokat, hogy jobban bírják az ilyen terheléseket, mondja dr. Mayer. Próbálj minden másnap futni, a köztes napokon pedig végezz erősítő edzéseket (és persze regenerálódj).



Lehet, hogy a lassú és egyenletes edzés nem hangzik túl csábítóan – az már inkább, hogy egy életre egészséges futó lehetsz.