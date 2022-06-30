Hogyan növelheted biztonságosan az általad lefutott távot

Fuss messzebb – sérülés nélkül
Coaching
Új szintre emelnéd a futáshoz fűződő kapcsolatodat? Ezzel az útmutatóval magabiztosan fűzheted be a következő kilométereket.
- A kezdő futók gyakran túl hamar, túl keményen hajtják magukat, és ennek következtében sérüléseket szenvednek.
- Egy egyszerű önfelmérés segíthet abban, hogy fokozatosan növeld a lefutott kilométerek számát, így a tested továbbra is jó állapotban marad.
- Maradj az ideális tartományban (megtanítjuk, hogyan!) azáltal, hogy nyomon követed a futásaidat az NRC-ben!
A következőket érdemes tudnod...
Csak néhány dolog okoz olyan eufóriát, mint rádöbbenni, hogy valójában szeretsz futni. Hirtelen alig várod, hogy folytasd a rutinodat – és még tovább fejleszd azt. De lassan a testtel! (Szó szerint.) Ahhoz, hogy valóban jobb futóvá válj, fontosabb a türelem, mint a megerőltetés.
„Az egyik legnagyobb hiba, amit a futók elkövetnek, hogy a távot vagy a gyakoriságot túl gyorsan növelik, és ez a túlerőltetés és a gyenge erőnlét miatt sérüléshez vezet” – mondja dr. Steven Mayer, az illinoisi Northwestern Medicine Regional Medical Group sportorvosa.
A futás nagy intenzitású tevékenység – az aszfalt keménysége igénybe veheti izmaid, ízületeid, csontjaid és kötőszöveteid, miközben a teljes testsúlyod lépésenként az egyik, majd a másik lábadat terheli. Ha elkezdesz mindennap futni, vagy hirtelen megduplázod a távolságot, mielőtt szöveteid alkalmazkodni tudnának vagy megerősödnének a terheléshez, az sérülésekhez vezethet, mondja dr. Tim Gabbett, az ausztráliai Brisbane-ben található Gabbett Performance Solutions fiziológusa és alkalmazott sporttudománnyal foglalkozó szakértője.
Lehet, hogy észre sem veszed, amikor ez a folyamat elkezdődik. Ez azért van, mert a szíved és a tüdőd kapacitása (fittsége) gyorsabban fejlődik, mint ahogy az izmaidé, magyarázza dr. Mayer. Lehet, hogy azt hiszed, nem baj, ha néhány 5 km-es futásból a végén 8 km-es lesz, ám ez később íngyulladással vagy izomfájdalommal bosszulhatja meg magát. Az eredmény? Kárba veszett fejlődés.
Felejtsd el a régi szabályokat
Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálhatsz meg messzebbre, gyorsabban vagy gyakrabban futni. Elvégre semmi sem hangzik unalmasabban, mint hetente háromszor ugyanazt az 5 km-es kört futni az idők végezetéig. A magabiztos fejlődés kulcsa Gabbett szerint az, hogy apránként, biztonságosan tedd ki magad nagyobb terhelésnek.
Kiderült, hogy a 10 százalékos szabály – az a széles körben elterjedt elképzelés, miszerint nem szabad hetente 10 százaléknál nagyobb mértékben növelni a távot (vagy a tempót) – valójában minden tudományos alapot nélkülöz. „Nem bizonyított, hogy megelőzi a sérüléseket”, magyarázza dr. Mayer. A Hollandiában található Groningen Egyetem egyik kutatása szerint azok a futók, akik hetente akár 50 százalékkal növelték terhelésüket, valójában szinte ugyanolyan arányban sérültek le, mint azok, akik a 10 százalékos szabályt követték. Még ennél is bátorítóbb, hogy azok a kezdő futók, akik heti 20-25 százalékkal növelték a terhelést, elkerülték a sérüléseket, derül ki a dániai Aarhus Egyetem kutatásából.
Személyre szabott út a fejlődéshez
A fejlődés érdekében dr. Gabbett személyre szabottabb utasításokat javasol, amelyeket sportolói esetében is alkalmaz: az akut/krónikus terhelési arányt. Bár elsőre nem hangzik egyszerűnek, a gyakorlatban nagyon is az. „Ez a módszer összehasonlítja, hogy mennyit futottál ezen a héten (akut szint), és mennyit az elmúlt négy hétben (krónikus szint)” – magyarázza. (Ha még nem naplózod az adatokat négy hete, tekints egy viszonylag könnyen teljesíthető első havi kilométeradagot, hogy meglegyen az alap, majd használd ezt az arányt a terhelésemeléshez.)
„Ez egy visszajelzési ciklus” – mondja dr. Gabbett. Minden alkalommal, amikor növeled a heti távot vagy sebességet, értékeld rögtön utána („simán felfutottam a hegyre”) és 48 óra múlva („nagyon fáj a lábam”), hogy hogy érzed magad. Dr. Gabbett szerint a két megfigyelés alapján elég információ áll majd rendelkezésedre ahhoz, hogy el tudd dönteni: nagyobb fokozatra kapcsolsz, vagy több időt fordítasz a regenerálódásra.
Ha például az elmúlt néhány héten heti 10 km-eket futottál, de az utolsón 15-öt, az 1,5-szörös terhelésnövelést jelent. Ha ezt nehéznek vagy rossznak érezted, érdemes a 15 km-en maradni, vagy akár visszatérni a 10 km-hez. Ha viszont jólesett, megpróbálhatod ugyanennyivel emelni a következő heti adagot. Még akkor is célszerű ennél az 1,5-ös aránynál maradni, ha hihetetlenül könnyűnek érezted a futást. Kutatások azt mutatják, hogy azok között, akik betartották a 0,8–1,3 akut/krónikus terhelési arányt, alacsony volt a sérülések kockázata, míg azoknál, akiknél az arány 1,5-nél magasabb volt, jelentősen nőtt a kockázat.
Az erősítő edzések szintén nagyon fontosak ahhoz, hogy könnyedén menjen a futás. Kutatások szerint az ellenálló képességedre fókuszáló, kifejezetten a far- és törzsizmokat megdolgoztató edzés segíthet elkerülni bizonyos gyakori, túlerőltetésből fakadó sérüléseket, mivel támogatja a csontokat, ínszalagokat és izmokat, hogy jobban bírják az ilyen terheléseket, mondja dr. Mayer. Próbálj minden másnap futni, a köztes napokon pedig végezz erősítő edzéseket (és persze regenerálódj)!
Lehet, hogy a türelem (vagy a matek) nem a legnagyobb erősséged, de amikor fájdalom vagy problémák nélkül látod a javulást, valószínűleg máshogy tekintesz majd rá – és a minden nap erősebbé váló testedre.
Szöveg: Ashley Mateo
Illusztráció: Ryan Johnson
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