Erre gondolnak az edzők, amikor azt mondják, „hallgass a testedre”

Mit is jelent valójában az, hogy „hallgass a testedre”
Coaching
Ez nem csak valami misztikus szöveg, hanem valós módja annak, hogy minden nap pontosan annak megfelelően kezeld a tested és az elméd, amilyen állapotban éppen van, hogy igazán tudj fejlődni.
- Az edzéseid rugalmasabb megközelítése – melynek keretében fokozod az iramot, visszaveszel egy kicsit, vagy akár ki is hagyod az edzést attól függően, hogyan érzed magad – több olyan előnnyel járhat, melyek jó érzéssel töltenek el.
- A tudatos jelenlét, valamint a bizonyos jelek észlelése segíthet fejleszteni az elméd és a tested közötti kapcsolatot, megkönnyítve ezzel, hogy azt nyújtsd magadnak, amire szükséged van.
- Amikor lazán kell venned a dolgokat, indítsd el az NTC alkalmazásban elérhető regeneráló jógaedzések valamelyikét, és éld át a flow-t a kedvenc jógaruházatodban.
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Lényegében egyensúly és rugalmasság szükséges ahhoz, hogy az élet bármely területén előrehaladást érjünk el: Anélkül kell kihívást állítanod magad elé, hogy túlzásba vinnéd, valamint képesnek kell lenned váltani, amikor valami egyszerűen nem működik. A fitnesz esetében pedig itt jön képbe az edzéshez adható egyik legalapvetőbb instrukció, a „Hallgass a testedre”.
Ez a mondat kétségkívül nagyon homályosnak és haszontalannak tűnhet. Alex Silver-Fagan jógaoktató szerint a testedre hallgatni annyit tesz, hogy ráhangolódsz az elméd és a tested között fennálló kapcsolatra, és megtanulsz a fizikai és érzelmi igényeidet egyaránt kielégítő módon mozogni.
Kissé szokatlannak hangzik? Pedig van mögötte tudományos bizonyíték. Az agyad számon tartja a tested belső jelzéseit, például a felgyorsuló szívritmusra, az izom kötöttségére, illetve az étel- vagy vízszükségletre utaló érzékszervi információkat, és arra használja, hogy megpróbálja kitalálni a test állapotát. Ezeket a kitalálási kísérleteket interocepciónak nevezik. „A fokozott interocepció lehetővé teszi, hogy jobban ráhangolódjunk a testünkre, mivel tudatosabban figyelünk oda a test jelzéseire” – mondja dr. Jonathan Gibson, a Dél-dakotai Bányászati és Technológiai Iskola pszichológiai segédprofesszora. A jobb interocepcióval rendelkezők általában jobb mentális, érzelmi és szociális állapotról számolnak be, vélhetőleg azért, mert ez a tudatosság jobban felkészíti őket arra, hogy rendszeresen biztosítsák a szükséges dolgokat az elméjüknek és a testüknek – mondja Gibson. Ugyanez az oka annak is, hogy a tanulmányok kapcsolatot találtak e képesség és a jobb sportteljesítmény között.
Azt gondolhatod, hogy erre a tudatosságra ráhangolódni csak elméletben könnyű, gyakorlatban viszont nehéz. És igaz, ami igaz: nehéz dolgod lesz. „Már nem vagyunk olyan intuitívak, mint korábban – mondja Silver-Fagan. – Manapság annyi forrásból halljuk, hogy mit tegyünk és hogyan érezzük magunkat, hogy emiatt nehezen hallhatjuk meg az elme és a test kapcsolatát kommunikáló belső hangunkat.”
De a testünkre történő odafigyelés, vagy ahogy egy kutató fogalmazna, az „intercepciónk fejlesztése” olyan képesség, amelyen dolgozhatunk. Kezdd az alábbi tippekkel!
1. Azonnal hozd magad egyensúlyba.
Ahhoz, hogy az elméd meghallhassa, mit mond a tested, le kell csendesítened az agyadat. Ehhez tudatosság szükséges, tehát át kell élned a jelen pillanatot, amit sokkal könnyebb elérni a nap során, ha rögtön ébredés után elkezded – mondja Silver-Fagan. Még mielőtt kikelnél az ágyból, Silver-Fagan azt javasolja, hogy ülj az ágy szélére, és helyezd a talpadat a padlóra. Képzeld el, hogy a lábaddal lenyomod a padlót egy alacsonyabb emeletre, egészen addig, amíg el nem éred a földet. Ez a meditatív gyakorlat Silver-Fagan szerint segít „belehullani” önmagadba, így elfojthatod a téged körbevevő zajokat, és valóban megélheted a jelen pillanatot, ezáltal mindenkor fogékonyabb leszel a saját igényeidre.
2. Aztán lélegezz.
A fenti gyakorlat után, vagy amikor épp időd van rá, ülj le az ágyadra vagy egy székre öt-tíz percre, és kontrolláld a légzésed a mellkasodra vagy a hasadra koncentrálva, mondja Gibson. „Ez erősíti és arra ösztönzi az agyat, hogy az interoceptív jelzéseket a tudatos észlelés részévé tegye” – teszi hozzá a szakember. És minél többet gyakorolsz, annál jobb leszel benne.
A légzésgyakorlat alatti tudatosság növeléséhez ismételgess egy mantrát a fejedben. „Én azt szoktam mondogatni, hogy pontosan ott vagyok, ahol lennem kell – mondja Silver-Fagan. – Lehet például az, hogy itt vagyok saját magamnak, a saját testemben, vagy kifejezhetjük a hálánkat azért, hogy egy újabb napot tapasztalhatunk meg.” Ez a folyamat segít a jelenben maradni, miközben mentális és fizikai érzések jelentkeznek (szorongás, merev csípőhajlító izmok), lehetőséget adva az okok feltárására. Lehet, hogy arra a következtetésre jutsz majd, hogy inkább egy pohár vízre van szükséged a szokásos csésze kávéd helyett ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb és kevésbé feszült legyél, vagy hogy kihagyod a tervezett HIIT-edzésed, és inkább nyújtasz egyet, vagy elmész sétálni. Nézzenek oda, milyen rugalmas vagy!
3. Hallgass a megérzéseidre.
Az elméd hatására hajlamos lehetsz vagy túltolni a dolgokat (ami jellemző probléma a mindent beleadó alkatoknál), vagy éppenséggel alábecsülni magad (főleg, amikor feszült vagy fáradt vagy), mondja Sue Falsone a sportrehabilitációs gyógytornászat klinikai specialistája, akinek a regeneráció a szakterülete. Az éppen megfelelő pont eltalálása érdekében Falsone és Silver-Fagan azt javasolja, hogy kezdd a mozgást azzal, amit ösztönösen választanál, majd vizsgáld meg az érzéseidet, és igazítsd azokhoz a következő lépéseket.
Tegyük fel, hogy edzés közben az edző egy sor fekvőtámaszra utasít, és lehetőséged van választani, hogy a térdet letéve végzett, módosított változatot, a hagyományos változatot vagy a haladó szintű, feltámasztott lábbal végzett változatot csinálod. Ha abban a pillanatban a hagyományos változatot érzed jónak, akkor kezdd azzal, mondja Silver-Fagan. De ha nem érzed azonnal, hogy a neked megfelelő kihívást jelenti (például megfájdul a vállad, vagy nem tudod a megfelelő testtartásban kivitelezni), akkor tedd le a térdedet. Ha viszont hagyományos fekvőtámasszal kezdesz, és úgy érzed, nagyobb kihívásra van szükséged, akkor próbáld ki, hogy felteszed a lábad. Vagy maradhatsz a hagyományos változatnál, ha megvan az a tökéletes „hát ez nehéz, de megcsinálom” érzésed.
4. Hallgass a szívedre. És a tüdődre, és az izmaidra...
Ha valahányszor, amikor úgy érzed, hogy a szíved (mondjuk a négyütemű fekvőtámasz közepén) úgy ugrál, hogy a bordakosaradnak ütődik, a figyelmed középpontjába a szívritmusod helyezed, akkor valóban elkezdődhet a testtudatosság kialakulása, mondja dr. Lisa Feldman Barrett, az Északkeleti Egyetem jeles pszichológiaprofesszora, aki számos, az elme és a test kapcsolatát vizsgáló tanulmányt vezetett már. A kutatók szerint, ha a kemény edzések során figyelünk a testünk jelzéseire, beleértve a lélegzést, illetve az izmokkal és ízületekkel kapcsolatos érzéseket, akkor tudatosabban fogjuk észlelni e jelzéseket, amikor kevésbé intenzíven jelentkeznek.
Ha segítségre van szükséged a kezdéshez, használj pulzusmérőt. Ha tudod, milyen keményen dolgozik a szíved az edzés során, az segíthet meghatározni, hogy például lerövidítsd-e a futásod néhány kilométerrel, vagy csinálj-e egy negyedik kör erősítést, mondja Falsone. Ezáltal kialakulhat az a szokásod, hogy a szívritmusod alapján határozod meg, lassíts-e egy kicsit, vagy hajts-e még jobban, amíg ez a folyamat ösztönössé nem válik, és a technológia segítsége nélkül tudsz ráhangolódni arra, hogy mire van szüksége a testednek, teszi hozzá a szakértő.
5. Készíts jegyzeteket.
Ahogy egyre jobb leszel abban, hogy valós időben hallgass a testedre, elkezdhetsz feljegyzéseket készíteni arról, hogy hogyan érzed magad mondjuk a néhány heti kihagyás után tartott első kardióedzésed után, vagy miután eltelt néhány nap, amikor minden órában felálltál az íróasztalodtól, hogy mozogj egy kicsit, mondja Silver-Fagan. Például, talán feltűnik, hogy amikor három egymásutáni napon tartasz futóedzést, akkor lassabban mozogsz a vinyasa jógaedzésed alatt, úgyhogy inkább egy regeneráló edzésre nevezel be ezeken a napokon. Vagy lehet, hogy úgy találod, hogy erős izomlázad van, ha egy kemény edzést követő nap a kanapén heverészel, ezért megfogadod, hogy a pihenőnapjaidon is végzel valami mozgást.
Ekkor már nem csak hallgatsz a testedre, hanem teljes, méghozzá produktív beszélgetést folytatsz vele, mondja Silver-Fagan. És ez a tartós fejlődés kulcsa.
Szöveg: Caitlin Carlson
Illusztráció: Gracia Lam
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