Erre gondolnak az edzők, amikor azt mondják, „hallgass a testedre”

Lényegében egyensúly és rugalmasság szükséges ahhoz, hogy az élet bármely területén előrehaladást érjünk el: Anélkül kell kihívást állítanod magad elé, hogy túlzásba vinnéd, valamint képesnek kell lenned váltani, amikor valami egyszerűen nem működik. A fitnesz esetében pedig itt jön képbe az edzéshez adható egyik legalapvetőbb instrukció, a „Hallgass a testedre”.



Ez a mondat kétségkívül nagyon homályosnak és haszontalannak tűnhet. Alex Silver-Fagan jógaoktató szerint a testedre hallgatni annyit tesz, hogy ráhangolódsz az elméd és a tested között fennálló kapcsolatra, és megtanulsz a fizikai és érzelmi igényeidet egyaránt kielégítő módon mozogni.



Kissé szokatlannak hangzik? Pedig van mögötte tudományos bizonyíték. Az agyad számon tartja a tested belső jelzéseit, például a felgyorsuló szívritmusra, az izom kötöttségére, illetve az étel- vagy vízszükségletre utaló érzékszervi információkat, és arra használja, hogy megpróbálja kitalálni a test állapotát. Ezeket a kitalálási kísérleteket interocepciónak nevezik. „A fokozott interocepció lehetővé teszi, hogy jobban ráhangolódjunk a testünkre, mivel tudatosabban figyelünk oda a test jelzéseire” – mondja dr. Jonathan Gibson, a Dél-dakotai Bányászati és Technológiai Iskola pszichológiai segédprofesszora. A jobb interocepcióval rendelkezők általában jobb mentális, érzelmi és szociális állapotról számolnak be, vélhetőleg azért, mert ez a tudatosság jobban felkészíti őket arra, hogy rendszeresen biztosítsák a szükséges dolgokat az elméjüknek és a testüknek – mondja Gibson. Ugyanez az oka annak is, hogy a tanulmányok kapcsolatot találtak e képesség és a jobb sportteljesítmény között.



Azt gondolhatod, hogy erre a tudatosságra ráhangolódni csak elméletben könnyű, gyakorlatban viszont nehéz. És igaz, ami igaz: nehéz dolgod lesz. „Már nem vagyunk olyan intuitívak, mint korábban – mondja Silver-Fagan. – Manapság annyi forrásból halljuk, hogy mit tegyünk és hogyan érezzük magunkat, hogy emiatt nehezen hallhatjuk meg az elme és a test kapcsolatát kommunikáló belső hangunkat.”



De a testünkre történő odafigyelés, vagy ahogy egy kutató fogalmazna, az „intercepciónk fejlesztése” olyan képesség, amelyen dolgozhatunk. Kezdd az alábbi tippekkel!