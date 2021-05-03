Ada Hegerberg globális labdarúgó aranyórában követett rutinja neked is segíthet gólt lőni

Eressz el egy megkönnyebült sóhajtást: a neve alapján nehezen kivitelezhető értékes órát valójában hihetetlenül könnyű kialakítani magadnak. Egyszerűen válassz valamit, ami felvillanyozza a lelked, és amiben fejlődhetsz. Majd döntsd el, milyen hosszú lesz az „értékes órád”, milyen gyakran fogsz foglalkozni az adott dologgal, és, hogy egyedül fogod-e csinálni, vagy szerzel hozzá társakat is.



„Nincsenek jó vagy rossz válaszok” – mondja Cacioppo, de a cél az, hogy az értékes „órád” elég hosszú legyen ahhoz, hogy elmerülhess a választott dologban (tehát legyen legalább 20 perc), és legyen annyira alkalmi, hogy várhasd (ez lehet napi, heti, havi vagy évszakonkénti rendszeresség is). Állítsd a telefonod „ne zavarj”-üzemmódba, takard le a naptárad – tégy meg mindent, hogy zavartalan legyen ez az idő, teszi hozzá a szakértő.



Hogy mit is csinálj az értékes órád alatt? Menj végig azokon az alapvető készségeken, amelyeket még a legelején tanultál, különös tekintettel azokra, amelyeket egy ideje már nem gyakoroltál, mondja Cacioppo. És ami rendkívül fontos: vedd észre, hogy vajon mosolyogsz-e mindeközben. Ha nem, akkor valószínűleg rossz dologra összpontosítasz, szóval kalibráld újra a folyamatot mindaddig, amíg azon kapod magad, hogy őszinte a mosolyod. Amint ez megvan, lehet, hogy éppen megfelelőek a fényviszonyok ahhoz az ellőni kívánt fényképhez – akár megcsinálod végül a képet, akár nem.