Ada Hegerberg globális labdarúgó aranyórában követett rutinja neked is segíthet gólt lőni

A szelfikultúrának köszönhetően a legtöbbünk már hallott az „értékes óra” kifejezésről, azaz azokról a percekről, amikor napnyugta után vagy napkelte előtt a legtermészetesebb fényben fotózhatsz (#nofilter). Ám vannak más meghatározások is. Az újdonsült anyukák számára azt az első órát jelenti, amikor a babájuk és saját bőrük érintkezik. A világszerte híres futballsztár, Ada Hegerberg számára pedig azt, amikor édesapjával és nővérével a szabadidejében a mesterségét finomíthatja (fejelés és tizenegyesek gyakorlása, a gyengébb lábbal rúgni).



A huszonöt éves norvég sportoló ugyanazt az otthoni edzéstechnikát követi tíz vagy tizenegy éves kora óta. Annak ellenére, hogy most ő a világ legmeghatározóbb csapatának, a Lyonnak a vezető csatára, és az UEFA Női Bajnokok Ligája minden idők legjobb góllövője, azt mondja, hogy nem áll szándékában váltani.



Jobb is, hogy nem teszi, ugyanis ez kifizetődő. De vajon miért? Valószínűleg azért, mert számára az értékes óra nem csak fizikai, hanem pszichológiai ragyogást is ad. A saját értékes órád létrehozása pedig csodákat művel.