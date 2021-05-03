Ada Hegerberg globális labdarúgó aranyórában követett rutinja neked is segíthet gólt lőni

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Coaching
Bármivel is foglalkozz, a világhírű labdarúgó, Ada Hegerberg szórakoztató, meccs alatti gondolkodásmódjával csökkentheted a rád nehezedő nyomást a csúcsteljesítmény eléréséhez.
A szelfikultúrának köszönhetően a legtöbbünk már hallott az „értékes óra” kifejezésről, azaz azokról a percekről, amikor napnyugta után vagy napkelte előtt a legtermészetesebb fényben fotózhatsz (#nofilter). Ám vannak más meghatározások is. Az újdonsült anyukák számára azt az első órát jelenti, amikor a babájuk és saját bőrük érintkezik. A világszerte híres futballsztár, Ada Hegerberg számára pedig azt, amikor édesapjával és nővérével a szabadidejében a mesterségét finomíthatja (fejelés és tizenegyesek gyakorlása, a gyengébb lábbal rúgni).
A huszonöt éves norvég sportoló ugyanazt az otthoni edzéstechnikát követi tíz vagy tizenegy éves kora óta. Annak ellenére, hogy most ő a világ legmeghatározóbb csapatának, a Lyonnak a vezető csatára, és az UEFA Női Bajnokok Ligája minden idők legjobb góllövője, azt mondja, hogy nem áll szándékában váltani.
Jobb is, hogy nem teszi, ugyanis ez kifizetődő. De vajon miért? Valószínűleg azért, mert számára az értékes óra nem csak fizikai, hanem pszichológiai ragyogást is ad. A saját értékes órád létrehozása pedig csodákat művel.
Szóval akkor mi is az az értékes óra pontosan?
A pszichológia nem határozza meg szigorúan az értékes óra jelentését: a kifejezés azt rejti, amit szeretnéd, hogy rejtsen. Dr. Stephanie Cacioppo Idegtudós, a Chicagói Egyetem Pritzker Orvostudományi Iskolája agydinamikai laboratóriumának igazgatója és a Nike Performance Council tagja szerint van néhány támpont ami alapján megkülönböztetheted az értékes órákat a szürke hátköznapok óráitól:
- Magadnak kell döntened róla, ne csak egy újabb teendő legyen a naptáradban.
- Biztonságot kell sugároznia (mindenféle előítéletek nélkül, beleértve a sajátodat is).
- Valami olyanra kell szánnod, amit szeretsz csinálni, ami boldoggá tesz, például sport, hobbi (főzés, sakk, rajzolás) vagy egy szakmai cél elérése, akár egy regény írása.
- Fontos, hogy fejlesztenie kell a képességeid, így fogsz igazán ragyogni, amikor a legnagyobb szükséged van rá.
Miért fókuszálj az értékes órára?
Ha jól csinálod (erről később), az értékes óra olyan előnyöket kínál, amiket egy sima edzés, egy hosszú futás vagy egy óra a vázlatfüzeted fölé görnyedve nem ad meg. Például:
1. Erősítheted a gyengeségeid.
Minél több tapasztalatot gyűjtesz és minél tovább fejleszted a készségeid, annál könnyebb megfeledkezni az alapokról — mondja dr. Christopher Janelle professzor, a Floridai Egyetem teljesítmény-pszichológiai laboratóriumának igazgatója. „Az alapok felidézése gyakran segít az olyan kihívásokat leküzdeni, amelyek nagyobbnak és nehezebbnek tűnnek, mint amilyenek valójában.”
Ha például problémát okoz egy nehéz CrossFit-gyakorlat vagy egy bonyolult tánckombó, akkor az alapok értékes óra során történő áttekintésével rájöhetsz, mi okozza az egyensúlyproblémát vagy azt a hibás tánclépést. „Minden a minőségi ismétlésről szól, az eredmények elérése érdekében” – mondta Hegerberg nemrég egy Nike-nak adott interjúban, Janelle és Cacioppo pedig egyetért vele.
2. Önmagadba vetett bizalmat építesz fel.
Az ismétlés óriási hatással van a teljesítménynövelő hatásáról ismert két mentális készségre, az önmagunkba vetett hitre és az önbizalomra. „Amikor újra és újra megismételsz egy mozdulatot vagy szokást, akkor tudni fogod, hogy képes vagy rá, mert már annyiszor megtetted korábban. Ez az önmagunkba vetett hit lényege: a tudat, hogy sikeresek leszünk” – mondja Cacioppo. Az önmagunkba vetett hit megnöveli az önbizalmat, ami pedig az önmagunkba vetett hitre való képességet adja. Ez létfontosságú kérdés nyomás alatt, például egy büntetőrúgást megelőző pillanatokban. „Az önbizalom védelmet jelent a mentális vagy külső tényezőktől, amik elvonják a figyelmet. Lényegében megtisztítja az elmét, így az előttünk álló feladatra koncentrálhatunk, és végül sikeresen hajthatjuk azt végre” – magyarázza Janelle.
És ha ennek ellenére is rontasz vagy veszítesz? (Mindenkivel megtörténik, még Hegerberggel is.) „Az értékes órád szinte tapintható emlékeztetőként szolgálhat arra, hogy munkát fektettél a dolgokba, és sikeres lehetsz” – mondja Cacioppo. „Bizonyítékot ad, hogy nem futamodsz meg a kihívások elől, vagyis joggal bízhatsz benne, hogy fejlődni fogsz.”
3. Megnöveli az érzésed, hogy az irányításod alatt tartod a dolgokat.
Mivel az értékes órád a tiéd – ráadásul olyan dolog ez, amely általában folyamatosan ugyanúgy néz ki –, ezáltal „szisztematikus teret ad, hogy figyelmesen kezeld a gondolatokat és érzelmeket, tehát minden olyasmit, ami általánosságban véve megfoghatatlan vagy absztrakt, így struktúrát és a megoldás lehetőségét adhatod ezeknek a dolgoknak, ahelyett, hogy azt éreznéd, hogy csak hadonászol” – mondja Janelle.
Más szóval, joggal bízhatsz abban, hogy ez a rutin segíteni fog, hogy legyőzd, bármi is legyen, ami kibillent – egy megalázó vereség, egy szakítás vagy, mondjuk, egy világjárvány. Cacioppo szerint ez azt a fajta meghitten ismerős érzést adja, amellyel visszanyerheted az energiád és a belső békéd, így jobban érzed majd magad a stresszfaktorok elleni küzdelemben – ezt hívjuk kitartásnak.
„Az értékes óra emellett nagyszerű mód a katalizátorok kezeléséhez is” – teszi hozzá Janelle. Mondjuk, hogy egy önostorozó spirálban kerülsz, amiért nem sikerült elérned a magad elé kitűzött személyes rekordot, vagy mert elrontottál egy rajzot, vagy egy riválisod bántó megjegyzést tesz. „Az értékes órád jelentette biztonságos helyed használhatod arra, hogy vizualizáld ezeket az élményeket, ráhangolódj az általuk keltett érzésekre, majd felülírd a reakcióid, így készülhetsz ezekre a szituációkra, és sikerrel kezelheted őket, amikor a jövőben találkozol velük” – mondja.
„Az értékes órád jó emlékeztetőként szolgálhat arra, hogy munkát fektettél a dolgokba, és sikeres lehetsz.”
Stephanie Cacioppo
PhD, a Nike Performance Council tagja
4. Jobban kapcsolatban maradsz önmagaddal.
Néha olyan szerepbe vagy életstílusra kényszerülsz, amit nem érzel önazonosnak vagy nem felel meg annak, amit akarsz. De Cacioppo szerint a hiteles önmagad napi szintű előtérbe helyezése rendkívül fontos a teljes és boldog élethez. „A védjegyednek számító rutinhoz, az átvitt értelemben vett középpontodhoz történő visszatérés, különösen, ha már sok éves rutinról van szó, segít önazonosnak maradni, amikor nyomás alá kerülsz a családod vagy a győzelmet tőled váró szervezet által” – mondja. Hegelberg értékes órája éppen az, pontosabban az egyik olyan dolog lehet, aminek köszönhetően a rengeteg elnyert trófea ellenére is két lábbal áll a földön, teszi hozzá Cacioppo.
5. Jól fogsz szórakozni.
Amikor már nem leled örömöd egy tevékenységben vagy egy kitűzött cél hajszolásában, akkor megnő az esélye annak, hogy teljesen le is állsz az adott dologgal, mondja Janelle. Ha van egy játékra összpontosító értékes órád, például, hogy szeretsz focizni apukáddal, vagy a kedvenc állatod lerajzolása, vagy ismét előveszed a gyerekkorodban megtanult dolmareceptet, és mindezt nem veszed túl komolyan, akkor ez segít megmaradni azoknál a belső okoknál, amelyek eleve a szenvedélyed irányába tereltek, mondja a szakértő. Gyorsabban fogsz fejlődni is, ha élvezed, amit csinálsz, mivel jobban le fog kötni az adott dolog, teszi hozzá Cacioppo.
Hogyan alakítsd ki az értékes órád?
Eressz el egy megkönnyebült sóhajtást: a neve alapján nehezen kivitelezhető értékes órát valójában hihetetlenül könnyű kialakítani magadnak. Egyszerűen válassz valamit, ami felvillanyozza a lelked, és amiben fejlődhetsz. Majd döntsd el, milyen hosszú lesz az „értékes órád”, milyen gyakran fogsz foglalkozni az adott dologgal, és, hogy egyedül fogod-e csinálni, vagy szerzel hozzá társakat is.
„Nincsenek jó vagy rossz válaszok” – mondja Cacioppo, de a cél az, hogy az értékes „órád” elég hosszú legyen ahhoz, hogy elmerülhess a választott dologban (tehát legyen legalább 20 perc), és legyen annyira alkalmi, hogy várhasd (ez lehet napi, heti, havi vagy évszakonkénti rendszeresség is). Állítsd a telefonod „ne zavarj”-üzemmódba, takard le a naptárad – tégy meg mindent, hogy zavartalan legyen ez az idő, teszi hozzá a szakértő.
Hogy mit is csinálj az értékes órád alatt? Menj végig azokon az alapvető készségeken, amelyeket még a legelején tanultál, különös tekintettel azokra, amelyeket egy ideje már nem gyakoroltál, mondja Cacioppo. És ami rendkívül fontos: vedd észre, hogy vajon mosolyogsz-e mindeközben. Ha nem, akkor valószínűleg rossz dologra összpontosítasz, szóval kalibráld újra a folyamatot mindaddig, amíg azon kapod magad, hogy őszinte a mosolyod. Amint ez megvan, lehet, hogy éppen megfelelőek a fényviszonyok ahhoz az ellőni kívánt fényképhez – akár megcsinálod végül a képet, akár nem.
Szöveg: Charlotte Jacobs
Illusztráció: Rune Fisker
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