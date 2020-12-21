Tartsak szünetet edzés közben?

A magas intenzitású intervallumedzésbe már alapból bele van építve a regeneráció, hiszen az edzésmunka és a pihenő váltakozik a definíció szerint. A szünetekben a pulzusod lecsökken, amely váltakozó szívfrekvenciát eredményez, ez pedig jó hatással van a szív- és légzőrendszeri állóképességre. Azonban csakúgy, mint a súlyemelés esetében, „a pihenőintervallumok elegendő időt biztosítanak az egyébként túl gyorsan felgyűlő melléktermékek kiürülésének, így nem fogják vissza a teljesítményedet" – mondja Buckingham.



De természetesen minden HIIT edzés más és más. Például a futópályán egy HIIT-edzés négy 400 méteres sprintből állhat egy-egy perc szünettel az egyes körök között, míg a hagyományos, saját testsúlyos tabata nyolckörnyi 20 másodperces edzésmunkából és 10 másodperces pihenőből tevődik össze. Bármilyen típusú is az edzésed, Buckingham szerint elég hosszúnak kell lennie a pihenőnek ahhoz, hogy szusszanj egyet, és tudj beszélgetni, de azért ne hűljenek ki az izmaid, hogy teljes gőzzel bele tudd magad vetni a következő körbe. A pihenőidő optimalizálása érdekében próbáld ki, hogy a kezed a térdeden pihenteted álló pozícióban, ugyanis a Nyugat-washingtoni Egyetem kutatása szerint így jobban kapsz levegőt, ami segít gyorsabban regenerálódni két intervallum között.



Akárhogy is iktatod be az edzésedbe a pihenőt, ne feledkezz meg a céljáról, vagyis hogy feltöltődj, és a megfelelő pillanatban a legtöbbet tudd kihozni magadból. Ha úgy éreznéd, hogy a szusszanástól túlságosan ellazulsz ahhoz, hogy folytasd az edzést, addig játssz a pihenő hosszával, amíg megfelelőnek nem találod azt. Minél inkább friss maradsz az edzés valamennyi – a pihenőket is ideértve – aspektusában, annál több elismerést gyűjthetsz be, fizikailag és mentálisan egyaránt.