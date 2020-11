Tartsak szünetet edzés közben?

Kerüld el a mélypontot

Az állóképességet fejlesztő edzések során (mint például a folyamatos futás vagy biciklizés) az edzés közben beiktatott regenerációval kiküszöbölhető a felszökő pulzus jelensége: a pulzusod fokozatosan emelkedik anélkül, hogy az edzésed intezitásán változtatnál. „Elsősorban azért az ilyen típusú edzések közben történik meg, mert ezek esetében könnyebben dehidratálódunk" – tájékoztat Dr. Todd Buckingham, a michigani Grand Rapidsban élő mozgásfiziológus. Ha nem megfelelő a vízbeviteled, a szíved kevesebb vért pumpál egy-egy dobbanáskor, így kénytelen gyakrabban összehúzódni, hogy megfelelő mennyiségű vérrel és oxigénnel lássa el az izomzatod. Ilyenkor a testmozgás sokkal nehezebbnek tűnik, mint amilyen valójában. Egy hosszú futás vagy biciklizés közben beiktatott rövid „pihenő" (egy több mint 60 perces edzés esetében nyolc vagy kilenc percenként 1 vagy 2 perc szünet általában hatékony) csökkentheti a pulzusod, így az érzékelt erőfeszítés mértékét is, teszi hozzá. Az eredmény: Több kilométer megtétele vagy gyorsabb iram tartása.



A futás esetében a legevidensebb módja az edzés közbeni regeneráció beiktatásának, ha sétatempóra lassítunk. A „Journal of Science and Medicine in Sport”-ban publikált egyik kutatás szerint azok a versenyzők, akik az első maratonjukon indultak és egyperces sétákat iktattak a futásukba, kevesebb, a verseny után jelentkező izomfájdalomról és fáradtságról számoltak be – azonban hasonló idővel értek célba, mint a folyamatosan futók.