Hogyan hagyj fel a lefekvés bosszúálló halogatásával, alvásszakértők szerint

Az emberek többségének szinte minden perce be van osztva, mondja dr. Jennifer Martin klinikai pszichológus, a viselkedésalapú alvásterápia specialistája, a UCLA orvosi karának professzora. Elsősorban azok, akik nem egyedül élnek, gyakran áldozzák fel az alvásidőt azért, hogy legyen egy kis idejük magukra – teszi hozzá. Az ember azt mondja magának: „csak még egyet” (még egy óra internetezést, még egy fejezetet). Aztán hirtelen hajnali két óra lesz, és reggel hétkor kelni kell.

„Az emberek álmosan nem mindig tudnak jó döntéseket hozni – mondja Martin. – Ráadásul ez ördögi kör, mert amikor úgy döntünk, hogy sokáig maradunk fent, másnap még álmosabbak leszünk, és megnő az esélye annak, hogy a dolog szokássá válik.”

Valószínűleg senkit sem kell emlékeztetünk arra, hogy ha nincs meg a napi 7-9 óra alvás, ennek negatív hatása lehet arra, ahogy gondolkozunk és érezzük magunkat nap közben – de azért mégis jöjjön egy kis emlékeztető.

„Könnyen lehet, hogy kábának érzed majd magad, és észreveszed, hogy nem működik olyan jól a koncetrálókészséged vagy az emlékezeted” – magyarázza Keisha Sullivan szakorvos, alvásspecialista. Ami a pszichés hatásokat illeti, rossz hangulat és ingerlékenység jelentkezhet. A testi tünetekre rátérve, a megfelelő mennyiségű alvás hiánya stresszes állapotot idéz elő, és emiatt több kortizol (ez az egyik stresszhormon) szabadul fel, ami gyengítheti az immunrendszert, és ezzel növeli a betegségek kockázatát, mondja Sullivan. És ezek csak a rövid távú hatások. Egyik sem jelent jót a táplálkozási, fitnesz- vagy mentális egészségi céljaid eléréséhez.

Felkeltettük az érdeklődésed? Nagyszerű. Most, hogy már tisztában vagy a lefekvés halogatásának veszélyeivel, változtatnod kell – a tanácsainkból megtudhatod, hogyan.