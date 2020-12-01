Így veheted rá az agyad a jobb alvásra

Ez alatt a perspektívát értjük. Általában az emberek vagy optimisták, vagy pesszimisták. Az új kutatások szerint pedig ez a hajlam nem csak tudatos szinten hat rád. Azt is előre meghatározhatja, hogy milyen jól alszol.



A „Journal of Behavioral Medicine” folyóiratban közzétett tanulmányban több mint 3500 felnőttet kértek meg arra, hogy vegyenek részt egy felmérésben, amely felfedi a világról alkotott nézetüket, majd értékeljék az alvásuk minőségét. A kutatók azt találták, hogy azok, akik az optimizmus skálán magasabb pontszámot értek el, általában pihenésük minőségét viszonylag jónak vagy nagyon jónak ítélték meg, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint például hogy milyen gyorsan dőltek ki, mennyit forgolódtak és hány órát aludtak. Ez összhangban van azzal, amit már tudunk a szemléletmóddal kapcsolatban: az optimista emberek hajlamosak bármilyen helyzetben jobb eredményre számítani és jobb élményről beszámolni.



De a kutatócsoport úgy gondolta, ennél többről van szó. Azon törték a fejüket: vajon igaz-e, hogy az optimista emberek jobban érzik magukat az életben, így könnyebben birkóznak meg a dolgokkal, és éjszaka egyszerűbben tudnak lazítani? Vagy a megfelelő pihenéstől jól érzik magukat, és ezért optimistábbak?



Hogy kiderítsék, a csapat öt évvel később követte, és arra kérte ugyanezeket a résztvevőket, hogy ismételjék meg a kísérletet. Azok, akiknél korábban magas volt az optimizmus, de alacsony volt az alvásuk minősége, ezúttal nagyobb valószínűséggel számoltak be jobb alvásról, szemben a pesszimistákkal. Más szóval: mivel alvásminőségük megváltozott, de hozzáállásuk változatlan maradt, a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a pozitív szemlélet fontos tényező ahhoz, hogy a rossz minőségű alvás mély szundivá váljon.