Egyszerűsítsd le a döntéseidet, hogy könnyebben elérd céljaidat

Mindenkinek nehezére esik egészséges döntéseket meghozni. Valójában egy egész kutatási terület foglalkozik ezzel a folyamattal: a döntési idegtudomány. A kutatók arra próbálnak rávilágítani, hogy az agy hogyan közelíti meg a döntéseket, a tudatalatti tényezőket, amelyek ebben szerepet játszanak, és hogyan használják fel ezt az információt az emberek – beleértve téged is –, hogy elérjék a céljukat.



Eddig a következőkre jöttek rá: Az agy döntéshozatalát két rendszerbe lehet besorolni, az első és második rendszerbe – mondja Paul Laursen kutató, PhD, az új-zélandi Aucklandi Műszaki Egyetem edzéstudományi professzora. „Az első rendszer gyorsan gondolkodik. Menet közben reagál, reaktív és nem mindig egyértelmű” – magyarázza. Az első rendszer átveszi az irányítást, amikor egy mókus befut az útra, és el kell döntened, hogy fékezz, kanyarodj vagy tovább haladj. Vagy amikor becsapod az ajtót egy vita után, vagy ösztönösen felveszel egy törött üveget a puszta kezeddel. Az első rendszer döntései csak úgy megtörténnek.



A második rendszer ugyanakkor „lassú gondolkodású, ahol több időd van, és paraszimpatikus, azaz »pihenő és emésztő« módban vagy, amely általában lehetővé teszi az egyértelműbb döntések meghozatalát” – mondja Laursen. A rendszer jobb használatának megtanulása kulcsfontosságú ahhoz, hogy rendszeresen egészséges döntéseket hozz, különösen akkor, ha a stressz, az éhség, a fáradtság vagy más érzelmileg megterhelő állapotok arra késztetnek, hogy gyorsan cselekedj (vagy reagálj). Ha nyugodtan végiggondolod, felbecsülheted a lehetőségeid eredményeit annak érdekében, hogy a számodra legmegfelelőbb döntést hozd meg – magyarázza Laursen.



Tegyük fel, hogy reggelit rendelsz. A bundáskenyeret nézed, de egy kis avokádós pirítós is jól jönne. Ha hagysz elég időt arra, hogy a második rendszer aktiválódjon, akkor valószínűleg az avokádós pirítóst fogod választani, mert tudod, hogy az kiegyensúlyozott energiát fog adni a délutáni edzésen, mivel több zsírt és fehérjét tartalmaz, valamint kevesebb cukrot. (Esetleg az is előfordulhat, hogy a bundáskenyér mellett döntesz, mert nagyon megkívántad, de megfelezed a partnereddel, így később nem fogod magad lomhának érezni.) Egyébként a lassabb döntéshozatal nem azt jelenti, hogy órákat töltesz azzal, hogy eldöntsd, mit rendelj. Lehet, hogy csak egy percig tart, de ez még így is sokkal több idő, mint az, hogy egy zsömlét kiveszel a kenyértartóból. (A „Nature Human Behavior” folyóiratban közzétett legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy ha szorít az idő, a lehetőségek kettőre való szűkítése segíthet a legjobb döntés gyorsabb meghozatalában.)