Hogyan érd el, hogy ne látszódjon át a mellbimbód a sportmelltartón keresztül? FNTK

Olyan dolog ez, ami miatt nem kellene aggódnod, de megértjük, ha mégis zavar. Nem azért edzel, hogy bemutatót tarts, a felsődön átlátszódó mellbimbóid miatt pedig zavarba jöhetsz. A legjobb megoldás az olyan sportmelltartó használata, amely rendelkezik némi párnázással, vagy vastagabb anyagból készült.

Ha erős tartást adó fedésre vágysz, a Nike Alpha sportmelltartó kiváló választás. A kosarak körüli hálós anyag elrejti a mellbimbókat, míg a mellkasrészen lévő rátét segíti a rázkódás minimálisra csökkentését, megelőzi a kibuggyanást, és extra tartást biztosít, hogy magabiztosan mozoghass. A Rival szintén befutó lehet, mivel formázott kosarai úgy védenek, hogy közben kiemelik természetes alakodat.

Az egyrészes betéttel ellátott melltartó szintén szuper lehetőség, ha egyszerűen nagyszerű védelmet szeretnél. Ez a közepes tartást adó melltartó egyetlen széles betéttel készült, melyet könnyedén a melltartóba illeszthetsz, míg a visszafogottabb takarást igénylő napokon ki is veheted.

Az enyhe tartást nyújtó melltartók gyakran vékony anyagból készülnek, és bár elég csinik, nem biztosítanak sok takarást. A Nike Indy UltraBreathe azonban kiemelkedik a tömegből, mivel nem csupán dögös, hanem könnyed párnázással és ultrakönnyű hálós rátéttel is rendelkezik, ezáltal úgy hűsít, hogy a mellbimbóidat is elrejti a nyilvánosság elől.

Ha már van olyan kedvenc sportmelltartód, amely nem takarja megfelelően a mellbimbóidat, még mindig ott a lehetőség, hogy beruházz mellbimbó-takarókba. Noha nem a legkényelmesebb megoldás, legalább úgy hordhatod majd kedvenc sportmelltartód, hogy nem kell amiatt aggódnod, hogy többet mutatnál a kelleténél.