Hogyan érd el, hogy ne látszódjon át a mellbimbód a sportmelltartón keresztül? FNTK

Fel nem tett kérdések
Mellbimbók, vonalak és alsónemű-mentesség
Üdvözlünk az FNTK rovatban, ahol megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyeket soha nem mertél feltenni a mellekkel, a sportmelltartókkal és az edzéssel kapcsolatban.
Néha nem is gondolkozol rajta sokat, aztán valaki felteszi a kérdést, te pedig úgy vagy vele, hogy „Na, erre én is kíváncsi lennék.” Ma az ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és a következőket vesszük sorra:
- Más is cikisnek érzi, ha átlátszik a mellbimbója a sportmelltartón?
- Hogyan adjak tartást a vonalaimnak, amikor edzek?
Hordjak alsóneműt az edzéshez?
1. Más is cikisnek érzi, ha átlátszik a mellbimbója a sportmelltartón?
Olyan dolog ez, ami miatt nem kellene aggódnod, de megértjük, ha mégis zavar. Nem azért edzel, hogy bemutatót tarts, a felsődön átlátszódó mellbimbóid miatt pedig zavarba jöhetsz. A legjobb megoldás az olyan sportmelltartó használata, amely rendelkezik némi párnázással, vagy vastagabb anyagból készült.
Ha erős tartást adó fedésre vágysz, a Nike Alpha sportmelltartó kiváló választás. A kosarak körüli hálós anyag elrejti a mellbimbókat, míg a mellkasrészen lévő rátét segíti a rázkódás minimálisra csökkentését, megelőzi a kibuggyanást, és extra tartást biztosít, hogy magabiztosan mozoghass. A Rival szintén befutó lehet, mivel formázott kosarai úgy védenek, hogy közben kiemelik természetes alakodat.
Az egyrészes betéttel ellátott melltartó szintén szuper lehetőség, ha egyszerűen nagyszerű védelmet szeretnél. Ez a közepes tartást adó melltartó egyetlen széles betéttel készült, melyet könnyedén a melltartóba illeszthetsz, míg a visszafogottabb takarást igénylő napokon ki is veheted.
Az enyhe tartást nyújtó melltartók gyakran vékony anyagból készülnek, és bár elég csinik, nem biztosítanak sok takarást. A Nike Indy UltraBreathe azonban kiemelkedik a tömegből, mivel nem csupán dögös, hanem könnyed párnázással és ultrakönnyű hálós rátéttel is rendelkezik, ezáltal úgy hűsít, hogy a mellbimbóidat is elrejti a nyilvánosság elől.
Ha már van olyan kedvenc sportmelltartód, amely nem takarja megfelelően a mellbimbóidat, még mindig ott a lehetőség, hogy beruházz mellbimbó-takarókba. Noha nem a legkényelmesebb megoldás, legalább úgy hordhatod majd kedvenc sportmelltartód, hogy nem kell amiatt aggódnod, hogy többet mutatnál a kelleténél.
2. Hogyan adjak tartást a vonalaimnak, amikor edzek?
Sok kérdést kapunk a nagyobb mellekkel vagy az általánosságban erősebb testalkattal történő edzéssel kapcsolatban.
Kicsit jobban meg kell fontolni a mozgást, amikor valamelyik testrészed – a melleid, a feneked vagy bármi – nagyobb az átlagosnál. Mi olyan sportmelltartókkal segítünk elfogadni a vonalaidat, melyek megfelelő tartása révén a mozdulataidtól és az alakodtól függetlenül magabiztosnak és kényelmesen érzed majd magad.
Az ugrálás nem gyerekjáték
Minél nagyobbak a melleid, annál jobban ugrálnak, és annál több tartásra van szükséged. Biztosak vagyunk benne, hogy már a tesiórák óta tisztában vagy azzal, hogy az ugrálás fájhat. Vigyázz a melleidre azzal, hogy egy erős vagy közepes tartást adó melltartóval a lehető legjobb tartást biztosítod számukra. Az enyhe tartást nyújtó darabok nem biztosítanak elég tartást, így D kosártól felfelé nem ajánlottak. A Nike Dri-FIT Rival, a Nike Alpha vagy a Nike FE/NOM Flyknit például megfelelő tartást nyújtó sportmelltartók.
A Nike Dri-FIT Rival állítható pántokkal és különálló kosarakkal rendelkezik, hogy a kebleid egymástól függetlenül is tartást kapjanak. A Nike Alpha jelentős takarásával gondoskodik róla, hogy semmi, sehol ne buggyanhasson ki. A Nike FE/NOM Flyknit sportmelltartó pedig szellőző anyagával és zavartalan mozgást biztosító racerback kialakításával az egyik legnépszerűbb sportmelltartónk.
3. Hordjak alsóneműt az edzéshez?
Az edzőruházat alatti alsónemű személyes preferencia kérdése. Kivéve, ha a melltartókról van szó. A duplázás soha nem szükséges. Ha megfelelő a sportmelltartód, akkor bőven elég azt hordanod, hogy tartást biztosíts a melleidnek.
Az alsóneműk terén viszont vannak lehetőségek. Ha a hideg futkos a hátadon az átlátszó bugyivonal miatt, és megfelelő leggingsszel rendelkezel, akkor az alsónemű mellőzése jó ötlet lehet. A megfelelő leggings alatt azt értjük, hogy puha, kényelmes és nedvességelvezető anyagból készült (mint például a Nike Dri-FIT választékunk), és persze nem átlátszó.
Figyelembe kell venni továbbá a higiéniát is. A megfelelő szellőző alsónemű védelmet nyújthat számodra odalent. A maximális kényelem és szellőzés érdekében válassz pamut anyagot, mely puhán simul a bőrre. Ha az alsónemű-mentességet választod, mindig mosd ki a leggingsed az edzések között. A gombás fertőzések melegágya a meleg, nedves környezet, nem a legjobb ötlet tehát az összeizzadt edzőruházatban ücsörögni.
Nincs jó vagy rossz válasz, de a tangák súrlódást okozhatnak az intenzív edzés közben, ami megvághatja a bőrt, és fertőzésekhez vezethet. Természetesen azonban minden egyéni ízlés kérdése.
Nézd meg a többi FNTK-cikkünket is, és tudj meg még többet a melltartókkal, mellekkel és edzéssel kapcsolatos gyakori kérdésekről!