Min dolgozol?

Adwoa Aboah: Kapcsolatépítés
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Adwoa Aboah sosem áll le. Nemcsak saját magát mozdítja előre, hanem a közösségét is.
Végigsétálni a kifutón, címlapokon szerepelni, időzónákon át ide-oda repülni a világ minden táján zajló forgatásokra. Papíron elbűvölően hangzik, igaz? Az állandó utazás azonban elszigeteltséggel is járhat. Adwoa Aboah modell és aktivista azon dolgozik, hogy kiépítse Gurls Talk közösségét, hogy két lábbal a földön maradjon, inspirálódjon, és a valóban fontos dolgokra koncentráljon.
2022-ben Adwoa nemcsak a Gurls Talk szervezetet emeli a következő szintre világszerte, hanem izgatottan kipipál egy új egyéni kihívást is a bakancslistáján: a színészkedést. „Nagy önbizalomhiányom volt – tekint vissza –, de annyi örömöt és boldogságot adott, hogy belevágtam az ismeretlenbe.” A szülővárosába, Londonba visszatért Adwoa elvitt minket néhány kedvenc helyére a városban, ahol személyesen és virtuálisan is újra találkozott nővérével, Kesewával és barátaival.
A filmben láthatjuk azokat a pillanatokat, amikor erőt merít a Gurls Talk testvéries közösségéből, akiket Adwoa mentális egészséggel kapcsolatos személyes tapasztalatainak bátor és nyílt felvállalása inspirált. Annak ellenére, hogy saját hangjával épít ki egy támogató közösséget, a lányokkal és fiatal nőkkel folytatott beszélgetések emlékeztetik őt arra, hogy a korkülönbségtől függetlenül van mit tanulnia másoktól. „Vannak pillanatok, amikor a kapcsolatokról, barátságokról és mindenféle témáról beszélgetünk. Őrületes, hogy néha mondanak valamit, ami visszaidézi bennem az iskolai éveimet. Ez emlékeztet arra, hogy talán még mindig vannak olyan dolgok, amikkel nem foglalkoztam, és rákényszerít, hogy beszéljek olyan dolgokról, amikkel talán túlságosan félek foglalkozni.”
Az elfoglalt modellként tevékenykedő, és a Gurls Talkot a közelmúltban nonprofit jótékonysági szervezetté alakító Adwoa a sportnak tulajdonítja, hogy le tudott lassítani, és jobban megtalálta az egyensúlyt a munka és a magánélet között. „A sport mindig is ezt a pillanatot jelentette számomra” – mondja Adwoa. A kardió- és erőnléti edzések rendszeres rutinszerű fegyelmezettségéből fakadóan az élet más területein is felvállalja a kényelmetlen helyzeteket. „Egy órát szánok arra, hogy megizzadjak, és egy dologra koncentráljak. Ez egy meditatív pillanat számomra, és mindig jobban érzem magam tőle” – mondja.
Egy szakértelmet túlzottan értékelő világban Adwoa a sikerek ellenére is két lábbal áll a földön, és jelen van a közösségében. „A lányok odajönnek hozzád, és elmondják neked, hogy milyen hatással voltál rájuk. Hogy min mentek keresztül. Milyenek voltak korábban. Mit tanultak. Ilyenkor úgy érzed, hogy ezt muszáj folytatnod – mondja Adwoa. – Ez a bizonyíték, hogy nagy szükség van arra, amit csinálok.”