Min dolgozol?

A filmben láthatjuk azokat a pillanatokat, amikor erőt merít a Gurls Talk testvéries közösségéből, akiket Adwoa mentális egészséggel kapcsolatos személyes tapasztalatainak bátor és nyílt felvállalása inspirált. Annak ellenére, hogy saját hangjával épít ki egy támogató közösséget, a lányokkal és fiatal nőkkel folytatott beszélgetések emlékeztetik őt arra, hogy a korkülönbségtől függetlenül van mit tanulnia másoktól. „Vannak pillanatok, amikor a kapcsolatokról, barátságokról és mindenféle témáról beszélgetünk. Őrületes, hogy néha mondanak valamit, ami visszaidézi bennem az iskolai éveimet. Ez emlékeztet arra, hogy talán még mindig vannak olyan dolgok, amikkel nem foglalkoztam, és rákényszerít, hogy beszéljek olyan dolgokról, amikkel talán túlságosan félek foglalkozni.”

Az elfoglalt modellként tevékenykedő, és a Gurls Talkot a közelmúltban nonprofit jótékonysági szervezetté alakító Adwoa a sportnak tulajdonítja, hogy le tudott lassítani, és jobban megtalálta az egyensúlyt a munka és a magánélet között. „A sport mindig is ezt a pillanatot jelentette számomra” – mondja Adwoa. A kardió- és erőnléti edzések rendszeres rutinszerű fegyelmezettségéből fakadóan az élet más területein is felvállalja a kényelmetlen helyzeteket. „Egy órát szánok arra, hogy megizzadjak, és egy dologra koncentráljak. Ez egy meditatív pillanat számomra, és mindig jobban érzem magam tőle” – mondja.