Du style avec une brassière de sport

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sportmelltartó-átalakítás Dina Asher-Smith-szel
A (Bra) by Dina keretében a sportmelltartók (és a sprintelés) királynője átveszi az irányítást a sportmelltartók terén. Ezen a héten Dina Asher-Smith kedvenc Nike sportmelltartóit alakította át a saját ruhatárát felhasználva. Nézd meg az alábbi stílusnaplóját.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash és leggings bőr Blazerrel és sarokrésszel párosítva
„Ez volt a kedvenc megjelenésem. Nagyon tetszett a barna és a fekete, valamint a melltartó feltűnő mintája. Néha szeretem kihívás elé állítani magam, és kilépni a komfortzónámból, a többszínű összeállításokat pedig gyakrabban szeretném hordani. Általában a fekete-fehér színeket részesítem előnyben; nem lenne gondom vele akkor sem, ha minden nap ezt kellene viselnem kissé eltérő árnyalatokban. De néha nem árt egy kis változás! Ez nekem most a barna és a fekete árnyalatok formájában történt meg. Imádtam a sportmelltartó élénk mintáját, valamint hogy a minta a leggings részét képezte, és eltúlozta a sziluettet. Olyan édes!”
Nike Indy Ultrabreathe édes kardigánnal és fiús farmerrel
Ez a táska az enyém, és imádom! Nincs túl sok babarózsaszín ruhám, de találnom kellett valamit, ami illik a táskához. Olyan cuki!! Ez a sportmelltartó-stílus a kedvencem. Ebben nem igazán szoktam futni, de esztétikus és nagyon kényelmes. Tetszik a kis rés a sportmelltartó közepén, és imádom a pántokat. Ez nemcsak egy rendkívül kényelmes és tartást adó melltartó, hanem egy érdekes és szexi dizájn is.