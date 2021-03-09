Du style avec une brassière de sport

„Ez volt a kedvenc megjelenésem. Nagyon tetszett a barna és a fekete, valamint a melltartó feltűnő mintája. Néha szeretem kihívás elé állítani magam, és kilépni a komfortzónámból, a többszínű összeállításokat pedig gyakrabban szeretném hordani. Általában a fekete-fehér színeket részesítem előnyben; nem lenne gondom vele akkor sem, ha minden nap ezt kellene viselnem kissé eltérő árnyalatokban. De néha nem árt egy kis változás! Ez nekem most a barna és a fekete árnyalatok formájában történt meg. Imádtam a sportmelltartó élénk mintáját, valamint hogy a minta a leggings részét képezte, és eltúlozta a sziluettet. Olyan édes!”

