(Bra) by Dina | Hogyan válasszunk sportmelltartót egy barátunknak?

(Bra) by Dina Asher-Smith

Ha már magával ragadott a (Bra) by Dina (amikor a világbajnok átveszi az irányítást a sportmelltartók világában), akkor már biztos rájöttél, hogy Dina Asher-Smith tudja, mit csinál. Heti hat nap visel sportmelltartót, így kiismerte már a méreteit.



De mi a helyzet a barátaival? Nézd meg, mi történik, amikor éppen valaki mást öltöztet.

