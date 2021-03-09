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Utolsó frissítés: 2021. március 9.

(Bra) by Dina Asher-Smith

Öltöztesd a barátaidat

Ha már magával ragadott a (Bra) by Dina (amikor a világbajnok átveszi az irányítást a sportmelltartók világában), akkor már biztos rájöttél, hogy Dina Asher-Smith tudja, mit csinál. Heti hat nap visel sportmelltartót, így kiismerte már a méreteit.

De mi a helyzet a barátaival? Nézd meg, mi történik, amikor éppen valaki mást öltöztet.

Melltartó egyrészes betéttel

Portia számára Dina egyrészes betéttel rendelkező melltartót választott, amely tökéletesem áll rajta. Az illeszkedés, a stílus és a funkció is kifogástalan, az innováció révén pedig nincsenek többé kieső, felgyűrődő párnák, így Portia vadnak és szabadnak érezheti magát. Szép munka, Dina!

Vásárlás
(Bra) by Dina | Hogyan válasszunk sportmelltartót egy barátunknak?
(Bra) by Dina | Hogyan válasszunk sportmelltartót egy barátunknak?
(Bra) by Dina | Hogyan válasszunk sportmelltartót egy barátunknak?

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Eredeti közzététel: 2021. március 9.