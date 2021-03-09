(Bra) by Dina | Hogyan válasszunk sportmelltartót egy barátunknak?

Utolsó frissítés: 2021. március 9.
(Bra) by Dina Asher-Smith
Öltöztesd a barátaidat
Ha már magával ragadott a (Bra) by Dina (amikor a világbajnok átveszi az irányítást a sportmelltartók világában), akkor már biztos rájöttél, hogy Dina Asher-Smith tudja, mit csinál. Heti hat nap visel sportmelltartót, így kiismerte már a méreteit.
De mi a helyzet a barátaival? Nézd meg, mi történik, amikor éppen valaki mást öltöztet.
Melltartó egyrészes betéttel
Portia számára Dina egyrészes betéttel rendelkező melltartót választott, amely tökéletesem áll rajta. Az illeszkedés, a stílus és a funkció is kifogástalan, az innováció révén pedig nincsenek többé kieső, felgyűrődő párnák, így Portia vadnak és szabadnak érezheti magát. Szép munka, Dina!