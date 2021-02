(Bra) by Dina | Levél a 12 éves önmagamnak

Levél 12 éves önmagamhoz

Szia Dina!



A 13 évvel idősebb éned vagyok.



Oké, gyorsan összegezzük a dolgokat... nagyon jól sprintelsz. Szuper. És szereted is csinálni. Az a feladatod, hogy bejárd a világot, a legjobb legyél abban, amit szeretsz, és barátokat szerezz a világ minden tájáról. Nem szeretném elrontani a meglepetést, ezért nem fogom felsorolni az elért eredményeidet, de igazán büszke leszel magadra. Higgy nekem.



Egy sürgős dolgot el kell mondanom neked: körülbelül egy év múlva fájdalmasan el fogod törni a lábad, mert félálomban reggel hét órakor mész majd jégkorong-edzésre. Tehát azt tanácsolom, hogy figyelj oda reggelente. Kérlek, ne menj félálomban edzésre! Mert megpróbálod majd átugrani a labdát, amikor átadják neked... és akkor rosszul fogod megítélni, rálépsz a labdára, megcsúszol és eltöröd a lábad. De ha nem hallgatsz rám, és mégis mankóra lesz szükséged, ne csüggedj... ezáltal rájössz, hogy igazából az atlétikáért rajongsz, és a futópályán van a helyed.



Na de most beszéljünk a melleidről és a sportmelltartóidról! Nos... a melltartókra való átállás sokkal kevésbé lesz izgalmas, mint néhány barátnődnek. Igazából... nem lesz olyan hosszú folyamat, mint gondolnád, mivel nem lesz sokkal nagyobb hahahahaha. De visszatérve a ruhadarabra, szó szerint ebben fogsz élni. Több sportmelltartód lesz, mint hagyományos melltartód. Még a farmeroknál, hétköznapi pólóknál... és alapvetően bármilyen hétköznapi ruházati cikknél is több lesz belőle a legszebb színekben, stílusokban és mintákban. A héten legalább hat napon viselsz majd egyet. (Igen, sajnálom, most heti hat napon edzel. John nagyon rákapcsolt).