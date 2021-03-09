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Utolsó frissítés: 2021. március 9.

(Bra) by Dina Asher-Smith

Sportmelltartó-átalakítás Dina Asher-Smith-szel

A (Bra) by Dina keretében a sportmelltartók (és a sprintelés) királynője átveszi az irányítást a sportmelltartók terén. Ezen a héten Dina Asher-Smith kedvenc Nike sportmelltartóit alakította át a saját ruhatárát felhasználva. Nézd meg az alábbi stílusnaplóját.

Nike Indy V-nyakú sportmelltartó kabáttal, rövidnadrággal és vastag talpú, magas szárú cipővel

Ez a kedvenc „cicomás nagynéni” kabátom. Nagyon szeretem. 2019-ben vettem magamnak születésnapomra, és fantasztikusan érzem magam benne. Tetszett az Indy melltartó, ez az egyik „laza és kényelmes” darabom. A kabát és a melltartó révén mesésnek és nagyon kényelmesnek éreztem magam.

  • (Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?, slide 3 of 4

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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Dina átveszi az irányítást
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    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sportmelltartó-átalakítás Dina Asher-Smith-szel
  • Kapcsolódó történetek, (Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?, slide 3 of 5

    (Bra) by Dina Asher-Smith

    Sportmelltartók és a fiatalabb énem

Eredeti közzététel: 2021. március 9.

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