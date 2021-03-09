(Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?

Ez a kedvenc „cicomás nagynéni” kabátom. Nagyon szeretem. 2019-ben vettem magamnak születésnapomra, és fantasztikusan érzem magam benne. Tetszett az Indy melltartó, ez az egyik „laza és kényelmes” darabom. A kabát és a melltartó révén mesésnek és nagyon kényelmesnek éreztem magam.

