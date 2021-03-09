(Bra) by Dina | Hogyan viseljünk sportmelltartót?

Utolsó frissítés: 2021. március 9.
(Bra) by Dina Asher-Smith
Sportmelltartó-átalakítás Dina Asher-Smith-szel
A (Bra) by Dina keretében a sportmelltartók (és a sprintelés) királynője átveszi az irányítást a sportmelltartók terén. Ezen a héten Dina Asher-Smith kedvenc Nike sportmelltartóit alakította át a saját ruhatárát felhasználva. Nézd meg az alábbi stílusnaplóját.
Nike Indy V-nyakú sportmelltartó kabáttal, rövidnadrággal és vastag talpú, magas szárú cipővel
Ez a kedvenc „cicomás nagynéni” kabátom. Nagyon szeretem. 2019-ben vettem magamnak születésnapomra, és fantasztikusan érzem magam benne. Tetszett az Indy melltartó, ez az egyik „laza és kényelmes” darabom. A kabát és a melltartó révén mesésnek és nagyon kényelmesnek éreztem magam.