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Trained podcast: Használd okosan a motivációdat Derrick Henry segítségével

Coaching

Nem véletlen, hogy „King Henry” a beceneve. Az NFL futójátékosa elmeséli, mi motiválja arra, hogy folyton fejlődjön.

Utolsó frissítés: 2022. október 4.
Olvasási idő: 2 perc
Derrick Henry megosztja velünk, hogy mi motiválja a testmozgásra

A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.

Derrick Henry imád edzeni — és nem csak azért, mert épp most kezdi a hetedik szezonját az NFL játékosaként. Az edzőteremben elönti az inspiráció, a szenvedély és a büszkeség. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetővel a kedvenc fitnesztippjeikbe merülnek bele. A Tennessee Titans futójátékosa azt is elmeséli, miként állt mellette a családja a hullámhegyeken és a hullámvölgyekben egyaránt; hogyan talált rá a siker, bár sokan azt jósolták, sosem fut be, és hogyan képes bárki — akár az, aki a pályán fut, akár az, aki épp új fitneszedzésbe kezd — elnémítani a kételyeit, és elérni a céljait.

„Ha valami ellenállhatatlanul vonz, és szeretnéd elérni, legyen az csupán egy állomás vagy akár egy életcél, akkor ne add fel: űzd fáradhatatlanul az álmod, és küzdj érte kitartó erőfeszítéssel minden egyes nap.”

Derrick Henry
Nike sportoló, a Tennessee Titans futójátékosa

Hallgasd meg

Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.

Eredeti közzététel: 2022. október 13.

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