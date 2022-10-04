Derrick Henry megosztja velünk, hogy mi motiválja a testmozgásra

Trained podcast: Használd okosan a motivációdat Derrick Henry segítségével
Coaching
Nem véletlen, hogy „King Henry” a beceneve. Az NFL futójátékosa elmeséli, mi motiválja arra, hogy folyton fejlődjön.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Derrick Henry imád edzeni — és nem csak azért, mert épp most kezdi a hetedik szezonját az NFL játékosaként. Az edzőteremben elönti az inspiráció, a szenvedély és a büszkeség. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetővel a kedvenc fitnesztippjeikbe merülnek bele. A Tennessee Titans futójátékosa azt is elmeséli, miként állt mellette a családja a hullámhegyeken és a hullámvölgyekben egyaránt; hogyan talált rá a siker, bár sokan azt jósolták, sosem fut be, és hogyan képes bárki — akár az, aki a pályán fut, akár az, aki épp új fitneszedzésbe kezd — elnémítani a kételyeit, és elérni a céljait.
„Ha valami ellenállhatatlanul vonz, és szeretnéd elérni, legyen az csupán egy állomás vagy akár egy életcél, akkor ne add fel: űzd fáradhatatlanul az álmod, és küzdj érte kitartó erőfeszítéssel minden egyes nap.”
Derrick Henry
Nike sportoló, a Tennessee Titans futójátékosa
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.