Derrick Henry megosztja velünk, hogy mi motiválja a testmozgásra

Derrick Henry imád edzeni — és nem csak azért, mert épp most kezdi a hetedik szezonját az NFL játékosaként. Az edzőteremben elönti az inspiráció, a szenvedély és a büszkeség. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetővel a kedvenc fitnesztippjeikbe merülnek bele. A Tennessee Titans futójátékosa azt is elmeséli, miként állt mellette a családja a hullámhegyeken és a hullámvölgyekben egyaránt; hogyan talált rá a siker, bár sokan azt jósolták, sosem fut be, és hogyan képes bárki — akár az, aki a pályán fut, akár az, aki épp új fitneszedzésbe kezd — elnémítani a kételyeit, és elérni a céljait.