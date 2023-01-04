A szokások kialakítása és megtörése James Clearrel

James Clear Atomi szokások című könyve három évig bebiztosította helyét a New York Times bestsellerlistáján: a szerző üzenetét a könyv sikere is jól példázza. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer vendége a szerző–vállalkozó, aki olvasók millióit inspirálta arra, hogy változtassanak életmódjukon az egészségük érdekében. James Clear világosan fogalmaz: szokásaink tükrözik, hogy kik vagyunk. Életszerű metaforáival és a pszichológia nagyjai ihlette üdítően egyszerű és fenntartható technikáival megváltoztathatjuk gondolkodásmódunkat, és mindannyian kialakíthatunk olyan szokásokat, amelyek sikerre vezetnek.