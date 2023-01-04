A szokások kialakítása és megtörése James Clearrel

Trained Podcast: Alakíts ki atomi szokásokat James Clearrel
Coaching
Szokásaid az identitásod részévé válnak. James Clear bestselleríró tanácsait követve alakíts ki olyanokat, amilyeneket szeretnél, és hagyd el azokat, amelyekre nincs szükséged.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
James Clear Atomi szokások című könyve három évig bebiztosította helyét a New York Times bestsellerlistáján: a szerző üzenetét a könyv sikere is jól példázza. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer vendége a szerző–vállalkozó, aki olvasók millióit inspirálta arra, hogy változtassanak életmódjukon az egészségük érdekében. James Clear világosan fogalmaz: szokásaink tükrözik, hogy kik vagyunk. Életszerű metaforáival és a pszichológia nagyjai ihlette üdítően egyszerű és fenntartható technikáival megváltoztathatjuk gondolkodásmódunkat, és mindannyian kialakíthatunk olyan szokásokat, amelyek sikerre vezetnek.
„Úgy vélem, a szokások azért igazán fontosak, mert azokkal testesítünk meg bizonyos identitásokat. Tehát minden egyes tettünkkel tulajdonképpen letesszük voksunkat amellett, milyen emberré szeretnénk válni.”
James Clear
Vállalkozó, egyben az Atomi szokások című könyv nagysikerű szerzője
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.