Anna Kessel újságíró a sportok és a fitnesz terén aktív nőkről

Trained Podcast: Biztosítsunk előnyösebb helyzetet a nőknek a sport világában — Anna Kessellel
Coaching
A nőknek is helyük van a sportban. Anna Kessel sportíró és újságíró hangosan hallatja a hangját, hogy üzenete mindenkit elérjen.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Anna Kessel közel két évtizede ír női sportolókról. Munkája — különösen a női futballról szóló írásai — olyan nagy hatásúnak bizonyult, hogy a II. Erzsébet királynő 90. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepség keretein belül megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést. Sokan kötelező olvasmánynak tartják az Eat Sweat Play (Egyél, izzadj, játssz!) című, a feminizmust és a fitneszt egyaránt taglaló könyvét. Ebben az epizódban Kessel a műsorvezetővel, Jaclyn Bryerrel beszélget az atletizáló nők történetéről, elmondja, miért okolhatók nagy részben a társadalmi nézetek a nők sportban való részvételének megakadályozásáért, és azt is megosztja velünk, hogy hogyan tudjuk mindannyian kivenni a részünket abban, hogy támogassuk a nők sportban elfoglalt helyére vonatkozó narratívát.
„Egyszerűen szeretnék véget vetni a nők és a lányok elnémításának. Szeretném, ha továbbra is elérhető lenne számukra a szabadság, az önbizalom, a felfedezés és a játék öröme. Mivel úgy gondolom, ezáltal mindannyiunk helyzete — a férfiaké és a nőké is — sokkal jobb lesz.”
Anna Kessel
Sportíró, újságíró és az Eat Sweat Play (Egyél, izzadj, játssz!) című könyv szerzője
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.