Anna Kessel újságíró a sportok és a fitnesz terén aktív nőkről

Anna Kessel közel két évtizede ír női sportolókról. Munkája — különösen a női futballról szóló írásai — olyan nagy hatásúnak bizonyult, hogy a II. Erzsébet királynő 90. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepség keretein belül megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést. Sokan kötelező olvasmánynak tartják az Eat Sweat Play (Egyél, izzadj, játssz!) című, a feminizmust és a fitneszt egyaránt taglaló könyvét. Ebben az epizódban Kessel a műsorvezetővel, Jaclyn Bryerrel beszélget az atletizáló nők történetéről, elmondja, miért okolhatók nagy részben a társadalmi nézetek a nők sportban való részvételének megakadályozásáért, és azt is megosztja velünk, hogy hogyan tudjuk mindannyian kivenni a részünket abban, hogy támogassuk a nők sportban elfoglalt helyére vonatkozó narratívát.