Edzés a terhesség alatt és után Dr. Laurel Proulx szerint

A terhesség alatt a vérmennyiséged és az energiaigényed körülbelül a duplájára nőhet, a szíved gyorsabban ver: percenként 10-15-ször dobban... és még ennél is több változás vár rád, miután világra hozod a benned növekvő életet. Hogyan tudsz időt és energiát fordítani a testedzésre, mialatt életed legfontosabb állóképességi edzésén veszel részt? Erről kérdezzük vendégünket, Dr. Laurel Proulx-t, aki a FEM gyógytornával foglalkozó platform alapítója és a Nike (M)ove Like a Mother tanácsadói testületének tagja. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetővel beszélget, és elmagyarázza a medencefenék, a has és a gerinc izmainak, valamint a rekeszizomnak a működését, és hogy mit tehetünk ezek megerősítéséért. Továbbá tisztázza a szülés előtti és utáni állapottal kapcsolatos hiedelmeket is, valamint elmondja nekünk, hogy ő hogyan kezdett újra mozogni a szülés után.