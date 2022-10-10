Edzés a terhesség alatt és után Dr. Laurel Proulx szerint

Trained Podcast: Szülés előtti fitnesz Dr. Laurel Proulx-val
Coaching
A tested nagy változásokon esik át a terhesség előtt és után – hogyan igazítsd ehhez az edzésrutinodat? A kismedencére szakosodott gyógytornász válaszol.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
A terhesség alatt a vérmennyiséged és az energiaigényed körülbelül a duplájára nőhet, a szíved gyorsabban ver: percenként 10-15-ször dobban... és még ennél is több változás vár rád, miután világra hozod a benned növekvő életet. Hogyan tudsz időt és energiát fordítani a testedzésre, mialatt életed legfontosabb állóképességi edzésén veszel részt? Erről kérdezzük vendégünket, Dr. Laurel Proulx-t, aki a FEM gyógytornával foglalkozó platform alapítója és a Nike (M)ove Like a Mother tanácsadói testületének tagja. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetővel beszélget, és elmagyarázza a medencefenék, a has és a gerinc izmainak, valamint a rekeszizomnak a működését, és hogy mit tehetünk ezek megerősítéséért. Továbbá tisztázza a szülés előtti és utáni állapottal kapcsolatos hiedelmeket is, valamint elmondja nekünk, hogy ő hogyan kezdett újra mozogni a szülés után.
„Nincsenek kőbe vésett szabályok, mivel mindenki más edzettségi szinten van, és minden szervezet másképp reagál a terhességre.”
Laurel Proulx
Tudományos fokozatú gyógytornász-fizioterapeuta, a FEM gyógytornával foglalkozó platform alapítója és a Nike (M)ove Like a Mother tanácsadói testületének tagja.
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.