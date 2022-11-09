A Black Girls Do Bike alapítója, Monica Garrison a kerékpározás előnyeiről beszél

2013-ban Monica Garrison újra elkezdett kerékpározni, amivel kezelni tudta a stresszt, fitten tartotta magát, és időt tudott tölteni a gyermekeivel. Olyan erős mentális és fizikai előnyöket tapasztalt, hogy még abban az évben megalapította a Black Girls Do Bike-ot (BGDB). Ez a szervezet összehozza a nőket, és segít nekik megtapasztalni a kerékpározás örömét – különösen a színesbőrű nők előtt nyit kapukat, és kiemelten foglalkozik az egészség terén fennálló egyenlőtlenségekkel. A ma már több mint 100 tagszervezettel rendelkező BGDB világszerte lehetővé teszi a nők számára, hogy a kerékpározás és a jótékonykodás iránti szenvedélyük révén mély közösségi összetartozást alakítsanak ki. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezető Monicát és más inspiráló BGDB-tagokat kérdez a csoporttal kapcsolatos tapasztalataikról és a jóllét demokratizálására irányuló küldetésükről.