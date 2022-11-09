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Trained Podcast: Út a jólléthez Monica Garrisonnal

Coaching

Mindenki megérdemli, hogy megtapasztalja a kerékpározás örömét. Hallgasd meg a színesbőrű nők előtt álló akadályokat lebontó közösséget!

Utolsó frissítés: 2022. november 9.
Olvasási idő: 2 perc
A Black Girls Do Bike alapítója, Monica Garrison a kerékpározás előnyeiről beszél

A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.

2013-ban Monica Garrison újra elkezdett kerékpározni, amivel kezelni tudta a stresszt, fitten tartotta magát, és időt tudott tölteni a gyermekeivel. Olyan erős mentális és fizikai előnyöket tapasztalt, hogy még abban az évben megalapította a Black Girls Do Bike-ot (BGDB). Ez a szervezet összehozza a nőket, és segít nekik megtapasztalni a kerékpározás örömét – különösen a színesbőrű nők előtt nyit kapukat, és kiemelten foglalkozik az egészség terén fennálló egyenlőtlenségekkel. A ma már több mint 100 tagszervezettel rendelkező BGDB világszerte lehetővé teszi a nők számára, hogy a kerékpározás és a jótékonykodás iránti szenvedélyük révén mély közösségi összetartozást alakítsanak ki. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezető Monicát és más inspiráló BGDB-tagokat kérdez a csoporttal kapcsolatos tapasztalataikról és a jóllét demokratizálására irányuló küldetésükről.

„Azt hiszem, a kerékpározás sok mindennel összefügg az életben, de mindenképpen segít törődni magaddal, kezdeményezni, és újra megerősödni sokféle módon.”

Monica Garrison
A Black Girls Do Bike alapítója és ügyvezető igazgatója

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Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.

Eredeti közzététel: 2022. november 10.

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