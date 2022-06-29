Hogyan javítja az alvás a teljesítményt Dr. Jeffrey Durmer szerint

Az alvás általában nem jut az eszünkbe, ha a fittségre gondolunk. Azonban Dr. Jeffrey Durmer (PhD) élsportoló korában, illetve később, az úszóválogatott lányai esetében érzékelte az alvástámogatás hiányát, és úgy döntött, a saját kezébe veszi a kutatást. Rendszerekkel foglalkozó neurológusként és alváskutatóként Dr. Durmer jelenleg korunk profi sportolóiért dolgozik. Az NFL-lel és a 2021-es tokiói olimpiára készülő amerikai súlyemelőcsapattal való együttműködése kapcsán bebizonyosodott, hogy az olyan egyszerű taktikák, mint például az alvásraktározás, komoly hatással vannak a teljesítményre. De mindenek előtt rámutatott, hogy az alvás maga a regeneráció, és egyik edzésrutin sem lehet teljes elegendő alvás nélkül. Ebben a részben ő lesz Jaclyn Byrer vendége, hogy elmondja, miért nélkülözhetetlen a fizikai és a pszichikai egészség megőrzéséhez az alvás, honnan tudhatjuk, hogy eleget alszunk-e, és segít, hogy holnap tudatosabbak legyünk.