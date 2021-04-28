Az én kertem: Ismerd és szeresd meg a természetet, amely körülvesz

„Mi vagyunk azok, akik a legtöbb ilyen környezeti problémát okozzuk” – mondja Marcus, aki úgy véli, hogy a változást az hozhatja, ha az emberek többet tanulnak a környezetükről. „Az oktatás nyitja meg az emberek elméjét. Itt van ez a nagy szépség, ez a csoda körülötted, de nem tudod, hogy ott van.”



A tanulságok, amelyeket Marcus másoknak tanít, azok, amelyeket ő már korán megtanult, amikor testvéreivel és egyedülálló anyjával együtt élt egy lakásban, ahol gyakran korlátozott volt a hely. „A természet... volt az a hely, ahová elmenekültem, és ahol felfedezésre indultam – emlékezik vissza Marcus. – A szó szoros értelmében akár minden percemet a szabadban tudtam volna tölteni a környéken. Az a fajta gyerek voltam, aki addig volt kint, amíg meg nem hallotta édesanyja kiabálását, hogy ideje visszajönni és enni.”



Anyja támogatta a természet iránti szeretetét, és Marcust és testvéreit minden nyáron kirándulásra vitte a közeli nemzeti parkba. „A nemzeti parkok még most is a kedvenc helyeim a világon” – mondja. Az egyik ilyen gyermekkori kiránduláson csatlakozott egy természetjáráshoz, amely inspirálta arra, hogy tanulmányai és karrierje során jobban belemélyedjen a biológia területébe. „Ez volt az első alkalom, hogy valaki levitt engem az erdő közepére – mondja. – [Az idegenvezetőtől] leesett az állam, mert hirtelen nevet és történelmet tudott felmutatni a körülöttem lévő összes növényhez és állathoz.”