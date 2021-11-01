Az én kertem: A lány, aki a Föld jövőjéért küzd

Az indiai Bhopál városából származó 15 éves Garima Thakur már azelőtt tisztában volt az éghajlatváltozással és a világ minden táját érintő, pusztító hatásáról, mielőtt először belevágott volna az aktivizmusba. Amikor 13 évesen megnézte a Leonardo DiCaprio által narrált „Özönvíz előtt” című dokumentumfilmet, az alkotás ijesztő képsorai elkeseredettséget és ökoszorongást ébresztettek benne. Rájött, hogy a globális éghajlati vészhelyzet nem máshol történik, és nem más embereket érint. Hirtelen ráeszmélt, hogy a környezetkárosodás jelei saját szülővárosában és az egész országban mindenhol jelen voltak.



„A legkisebb dolgokban is a film üzenetét láttam: az utcán égetett gumin, a kivágott fák helyén, a családjuknak vizet gyűjtők arcán” – emlékszik vissza Garima. „Ezek a vészhelyzet jelzőtüzei, Indiában pedig mindenhol égnek. Nem lehet nem észrevenni.”



Garima visszaemlékezik, hogy nagymamája otthonától nem messze, a hegyvidéki, erdős Himácsal Prades állambeli Bilaspur körzetében régen egy édesvizű patak csordogált. Szeretettel gondol vissza erre a helyre: „Az unokatestvéreimmel mindig elsétáltunk a patakhoz. Csak nagyon kis mértékben érintette emberi emberi kéz, és szabadon játszhattunk a környéken. Még halakat is láttunk a vízben”.



Napjainkban ezt a gyermekkorában számára oly kedves helyet már aszfalt borítja, az életet tápláló forrás helyett pedig „csak állóvíz maradt az út mellett” – mondja Garima. „Körülbelül 11 éves voltam, amikor az út megépült. Csak egy pár évig jártam rendszeresen a forráshoz, de a vele történtek mély nyomot hagytak bennem.”