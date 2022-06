Tehetségek találkozása: a Playground Coffee tulajdonosa Zenat Begum és a producer Elle Clay

Zenat Playground nevű üzlete valóban nem hasonlít más kávézókhoz. 2016-os megnyitása óta közösségi találkozóhellyé vált. A kiváló kávé mellett, amelyet Elle is jó szívvel ajánl, a kávézó otthont ad költészeti versfelolvasásoknak, workshopoknak és rádióközvetítéseknek, és könyveket is lehet cserélni (a közelben lakók nyugodtan itt hagyhatnak vagy elvihetnek egy kötetet). Az elmúlt évben a Playground egy közösségi hűtőszekrényt is felállított sok másik New York-i helyszínhez hasonlóan, ahová a helyi lakosok élelmiszereket helyezhetnek el, mások pedig elvihetik, amire szükségük van.



Zenat a kisvállalkozások vezetésének minden csínját-bínját az édesapjától tanulta meg, aki egy vasáruboltot vezetett ugyanitt 20 éven át. Elle azt is tudja, hogy milyen a semmiből felépíteni egy projektet. Ő alapította a Wild Child NYC nevű produkciós céget, amely kísérleti történetmesélésre és marginalizált csoportok narratíváira szakosodott. Saját podcastot vezet, és számos másik filmes és audioprojekten dolgozott.



Elle és Zenat számára különösen kedves Brooklyn és a közösségi aktivizmus, valamint vállalkozásaikat is valódi szenvedéllyel vezetik, így elszánt együttműködésbe kezdtek a Playground többféleképpen használható tereiben szervezett eseményeken. Itt beszélgetnek arról, hogy miként hoznak létre sikeres csapatokat maguk körül, hogy támogassák a közösségeiket, és arról is szó esik, hogy milyen szerep jut egy másik közös szenvedélyüknek, a kosárlabdának a munkájukban.





Elle: Zenat, már az első találkozásunk során láttam, hogy törődsz ezzel a környékkel. Mindig is fontos volt számodra a közösség. Amikor elkezdődött a COVID, a Playground igazán különleges hellyé vált, mert felkarolta a közösséget, és erőforrásokat biztosított a tüntetőknek, de emellett élelmiszereket is felajánlott a közösségi hűtők révén. Hogyan alakult ez a folyamat – fordulatnak nem nevezném, mert mindig is fontos volt számodra a közösségért végzett munka –, amelynek során a tevékenységedet kiterjesztetted a kávézón kívülre is?



Zenat: Egy régi középiskolai barátom vetette fel nekem a közösségi hűtő ötletét. A termelői piacokat az utóbbi hónapokban elárasztotta a túl sok zöldség és különböző termény. Elosztogatták vagy élelmiszerbankokból adták ki őket. Fellőttem egy jelzőrakétát, és mire észbe kaptam, már bele is vágtunk. Aztán egyre több törzsvendégünkkel és helyi lakossal találkoztam, akik minden nap elhoztak valamit a hűtőből. Akadtak közöttük szociális munkások, létfontosságú területeken dolgozók, építőmunkások, óvodák vezetői, akiknek muszáj volt munkába járniuk, mert különben nem bírták volna anyagilag. Miközben veled beszélgetek, időnként kinézek a hűtőre. Az elmúlt egy órában majdnem 10 ember megfordult itt, hogy hozzon és elvigyen valamit. A projekt remekül működik. Akadtak kisebb fennakadások menet közben, ahogy ez minden projektnél előfordul... De az ilyesmit meg kell oldani, mert van egy nagyobb víziónk, hogy olyan időszakban látjuk el ennivalóval az embereket, amikor erre hatalmas szükség mutatkozik.