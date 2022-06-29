Είναι Σάββατο και κάθεσαι στον καναπέ βλέποντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Ξέρεις ότι πρέπει να γυμναστείς, αφού μετά πάντα νιώθεις υπέροχα και η πρόοδός σου είναι εντυπωσιακή. Μόνο που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να σηκωθείς και να ξεκινήσεις. Τι συμβαίνει;



"Κάποιοι λένε πως έχασαν το κίνητρό τους, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές", αναφέρει η Lisa Lewis, EdD, αδειούχος ψυχολόγος στη Βοστόνη με εξειδίκευση στην ψυχολογία επιδόσεων. "Το κίνητρο είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό μέσα μας, όχι κάτι που είτε έχεις είτε όχι". Όταν βαριέσαι, μπορεί απλώς η πηγή που σου προσφέρει συνήθως κίνητρο να κοντεύει να εξαντληθεί. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να αλλάξεις χρησιμοποιώντας μια άλλη πηγή με περισσότερα αποθέματα, για να δραστηριοποιηθείς για οποιονδήποτε στόχο σε χρόνο μηδέν.

Οι πηγές κινήτρων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο ένα άκρο, υπάρχουν τα εξωτερικά κίνητρα, όπως τα χρήματα (ίσως εργάζεσαι σκληρά για να πάρεις ένα μπόνους) ή η πίεση από κάποιο άλλο άτομο (για παράδειγμα, έναν καθηγητή που θέλει να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου). Στο άλλο άκρο, υπάρχουν τα βαθιά εσωτερικά κίνητρα που τροφοδοτούνται από τη δική σου ταυτότητα και τα οποία ενισχύουν τους στόχους σου και συχνά ονομάζονται το δικό σου "γιατί". Το δικό σου γιατί μπορεί να περιλαμβάνει την επιθυμία να είσαι ένα αφοσιωμένο, χαρούμενο άτομο στην παρέα ή στην οικογένειά σου, ή το πάθος να βοηθάς τους άλλους.

Ενώ οι ειδικοί συμφωνούν ότι το δικό σου γιατί είναι η πιο βαθιά, διαχρονική κινητήρια δύναμη προς την επίτευξη των στόχων σου, στην πραγματικότητα μερικές φορές νιώθεις ότι είναι κάτι πολύ μακρινό ή αόριστο ή ότι απλώς δεν σου κάνει κλικ, λέει η Lewis. Εκείνες τις μέρες, καλό είναι να έχεις πολλές εφεδρικές επιλογές στη διάθεσή σου, ώστε να μην βαλτώσεις και να μην βάλεις φρένο στην πρόοδό σου.

Τα παρακάτω κίνητρα, αναφέρει η Lewis, κυμαίνονται από εξωτερικά και επιφανειακά μέχρι εσωτερικά και βαθιά. Δες ποιο κινεί το ενδιαφέρον σου σήμερα, επιστράτευσέ το και φύλαξε τα υπόλοιπα για το μέλλον. Το ιδανικό θα είναι να ανατρέχεις σε όσα είναι πιο χαμηλά στη λίστα τις περισσότερες φορές και να χρησιμοποιείς όσα βρίσκονται από τη μέση και επάνω μόνο όταν είσαι σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση.