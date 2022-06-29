Πώς να μην χάνεις ποτέ το κίνητρό σου
Καθοδήγηση
Αν υπάρχουν φορές που χάνεις τη δυναμική σου, αυτές οι τακτικές ψυχολογίας επιδόσεων θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις ξανά τη φλόγα μέσα σου, γρήγορα.
- Οι ειδικοί λένε ότι το κίνητρο δεν χάνεται, αλλά η κύρια πηγή από την οποία το αντλείς μπορεί να αρχίσει να στερεύει.
- Όμως, όταν έχεις περισσότερες από μία πηγές που σε τροφοδοτούν με κίνητρο, μπορείς να συνεχίζεις την προσπάθειά σου, ώστε να μην μπαίνει φρένο στην πρόοδό σου.
- Όταν πάρεις μπρος και θέλεις να αθληθείς, πήγαινε απλώς στο NTC, όπου θα βρεις μια πλήρη βιβλιοθήκη με ευχάριστα προγράμματα.
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις περισσότερα…
Είναι Σάββατο και κάθεσαι στον καναπέ βλέποντας το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Ξέρεις ότι πρέπει να γυμναστείς, αφού μετά πάντα νιώθεις υπέροχα και η πρόοδός σου είναι εντυπωσιακή. Μόνο που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να σηκωθείς και να ξεκινήσεις. Τι συμβαίνει;
"Κάποιοι λένε πως έχασαν το κίνητρό τους, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές", αναφέρει η Lisa Lewis, EdD, αδειούχος ψυχολόγος στη Βοστόνη με εξειδίκευση στην ψυχολογία επιδόσεων. "Το κίνητρο είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό μέσα μας, όχι κάτι που είτε έχεις είτε όχι". Όταν βαριέσαι, μπορεί απλώς η πηγή που σου προσφέρει συνήθως κίνητρο να κοντεύει να εξαντληθεί. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να αλλάξεις χρησιμοποιώντας μια άλλη πηγή με περισσότερα αποθέματα, για να δραστηριοποιηθείς για οποιονδήποτε στόχο σε χρόνο μηδέν.
Οι πηγές κινήτρων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο ένα άκρο, υπάρχουν τα εξωτερικά κίνητρα, όπως τα χρήματα (ίσως εργάζεσαι σκληρά για να πάρεις ένα μπόνους) ή η πίεση από κάποιο άλλο άτομο (για παράδειγμα, έναν καθηγητή που θέλει να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου). Στο άλλο άκρο, υπάρχουν τα βαθιά εσωτερικά κίνητρα που τροφοδοτούνται από τη δική σου ταυτότητα και τα οποία ενισχύουν τους στόχους σου και συχνά ονομάζονται το δικό σου "γιατί". Το δικό σου γιατί μπορεί να περιλαμβάνει την επιθυμία να είσαι ένα αφοσιωμένο, χαρούμενο άτομο στην παρέα ή στην οικογένειά σου, ή το πάθος να βοηθάς τους άλλους.
Ενώ οι ειδικοί συμφωνούν ότι το δικό σου γιατί είναι η πιο βαθιά, διαχρονική κινητήρια δύναμη προς την επίτευξη των στόχων σου, στην πραγματικότητα μερικές φορές νιώθεις ότι είναι κάτι πολύ μακρινό ή αόριστο ή ότι απλώς δεν σου κάνει κλικ, λέει η Lewis. Εκείνες τις μέρες, καλό είναι να έχεις πολλές εφεδρικές επιλογές στη διάθεσή σου, ώστε να μην βαλτώσεις και να μην βάλεις φρένο στην πρόοδό σου.
Τα παρακάτω κίνητρα, αναφέρει η Lewis, κυμαίνονται από εξωτερικά και επιφανειακά μέχρι εσωτερικά και βαθιά. Δες ποιο κινεί το ενδιαφέρον σου σήμερα, επιστράτευσέ το και φύλαξε τα υπόλοιπα για το μέλλον. Το ιδανικό θα είναι να ανατρέχεις σε όσα είναι πιο χαμηλά στη λίστα τις περισσότερες φορές και να χρησιμοποιείς όσα βρίσκονται από τη μέση και επάνω μόνο όταν είσαι σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση.
Ανταμοιβή
Αν πας στο γυμναστήριο, θα μπορείς να αγοράσεις εκείνη την υπέροχη μπλούζα με κουκούλα ή το ακριβό φυτό που είχες βάλει στο μάτι.
Τιμωρία
Αν παραλείψεις τη διαδικτυακή σου διάλεξη, θα πρέπει να καθαρίσεις το μπάνιο.
Πίεση από τον περίγυρο
Όλοι οι φίλοι σου ακολουθούν ένα πρόγραμμα ασκήσεων και εσύ νιώθεις ότι είσαι στην απ' έξω. Χρησιμοποίησέ το υπέρ σου.
Ενοχή
Το άλλο σου μισό σού αγόρασε μια κιθάρα για τα γενέθλιά σου, οπότε το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να αφιερώσεις μια ώρα για να αρχίσεις να μαθαίνεις να παίζεις.
Το ίνδαλμα
Χρησιμοποίησε τις συνεχείς προπονήσεις τρεξίματος του φιλόδοξου φίλου σου, ώστε να αντλήσεις έμπνευση για τη δική σου. Σκέψου πώς τα καταφέρνει ακόμα και όταν δεν έχει την καλύτερη διάθεση.
Περηφάνια
Απόλαυσε τον αυτοέλεγχο που χρειάζεται για να μην πατήσεις αναβολή στο ξυπνητήρι ή για να πετύχεις όλους τους στόχους των δραστηριοτήτων σου στην εφαρμογή παρακολούθησης της φυσικής σου κατάστασης.
Κάνε το σωστό
Γυμνάσου και φάε καλά, επειδή ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις. Περιόρισε το αλκοόλ, επειδή ξέρεις ότι δεν είναι υγιεινό. Συνέχισε να ασχολείσαι με τις εβδομαδιαίες σου εργασίες, επειδή ξέρεις ότι το να χρονοτριβείς σε κάνει να νιώθεις περισσότερο άγχος.
Αυτοπροσδιορισμός
Μπορεί να είσαι 100% προσωπικότητα τύπου Α και να νιώθεις ότι έχεις πετύχει περισσότερα όταν ακολουθείς με ακρίβεια ένα πρόγραμμα προπόνησης. Ή μπορεί να είσαι ένα πνευματικό, ενδοσκοπικό σκεπτόμενο άτομο και το να διαβάζεις όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία, αντί να ρίχνεις μια γρήγορη ματιά στις ειδήσεις όλη την ώρα, να σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη σύνδεση με τον εαυτό σου.
Χαρά
Πήγαινε για τρέξιμο, αφιέρωσε μια ώρα για να φτιάξεις ένα θρεπτικό βραδινό, κάνε γιόγκα, γράψε την επόμενη σκηνή στο μυθιστόρημά σου, απλά επειδή σου αρέσει. Μπορεί να δίνεις μάχη για να ξεκινήσεις κάτι, αλλά όταν το πάρεις απόφαση, μπαίνεις σε ρυθμό. Στη συνέχεια, νιώθεις μεγαλύτερη χαλάρωση και χαρά.
Το δικό σου γιατί
Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που σου δίνει χαρά, αλλά αποσκοπεί επίσης σε κάτι βαθύτερο και συχνά μακροπρόθεσμο. Μπορεί να θέλεις να έχεις υπομονή και πιο ουσιαστική παρουσία ως σύντροφος, γι’ αυτό κάνεις διαλογισμό. Ή μπορεί να θέλεις να βρεις τη δουλειά των ονείρων σου αμέσως μετά το σχολείο, γι’ αυτό μελετάς τα Σαββατοκύριακα, αν χρειαστεί. "Το δικό σου γιατί σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ευτυχία", αναφέρει η Lewis, επειδή όταν ασχολείσαι με αυτό, σου δημιουργείται μια αίσθηση ικανοποίησης. Και αυτό ακριβώς σημαίνει το να έχεις στόχους.
Κείμενο: Janet Lee
Εικονογράφηση: Gracia Lam
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