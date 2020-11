Γιατί το ποτό επηρεάζει τη δημιουργία των μυών

Βρες την ισορροπία

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν μπορείς ή ότι δεν θα πρέπει να απολαμβάνεις μια κρύα μπίρα μετά την προπόνηση. Αλλά υπάρχει ο σωστός και ο λάθος τρόπος να πίνεις και το βασικότερο είναι η ποσότητα. "Οι αρνητικές επιδράσεις του αλκοόλ που επηρεάζουν την αποκατάσταση και τη μυϊκή προσαρμογή συνήθως εμφανίζονται όταν οι ποσότητες υπερβαίνουν το 1 γραμμάριο αλκοόλ ανά κιλό σωματικού βάρους", λέει ο Barnes.



Μην ανησυχείς για τα μαθηματικά: ο Barnes αναφέρει ότι εφόσον ακολουθείς τις προτάσεις που αναφέρονται στις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς (Dietary Guidelines for Americans) σχετικά με τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, η οποία θεωρείται έως και ένα τυπικό ποτό (δηλ. 14 γραμμάρια αλκοόλ, που ισούται με 355 ml κανονικής μπίρας, 150 ml κρασιού ή 45 ml αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών) ημερησίως για τις γυναίκες και έως δύο ποτά ημερησίως για τους άνδρες, το αλκοόλ δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για την αποκατάσταση και την προσαρμογή. (Οι άνδρες συνήθως έχουν μεγαλύτερες ποσότητες του ενζύμου που απαιτείται για τον μεταβολισμό του αλκοόλ και περισσότερο νερό στο σώμα τους που επιτρέπει την αραίωσή του και έτσι μπορούν να πίνουν περισσότερο.)



Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Journal of the International Society of Sports Nutrition", η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, σε αυτήν την περίπτωση, ένα ποτό με 5,4% περιεκτικότητα σε αλκοόλ (δηλ. μια μπίρα ή μια βότκα με σόδα) για τις γυναίκες και δύο ποτά για τους άνδρες, πέντε φορές την εβδομάδα δεν επηρέασε τις θετικές προσαρμογές στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και τη δύναμη της λαβής τους μετά από ένα πρόγραμμα HIIT διάρκειας 10 εβδομάδων. Με άλλα λόγια, τα ποτά που κατανάλωναν δεν φάνηκε να μειώνουν τη θετική επίδραση της προπόνησής τους.



Επίσης, σύμφωνα με μια επισκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Functional Morphology and Kinesiology", οι συμμετέχοντες με μέτρια κατανάλωση αλκοόλ τις ώρες μετά από την προπόνηση αντίστασης δεν φάνηκε να παρουσίασαν αλλαγές, θετικές ή αρνητικές, στη δύναμη, την ισχύ, τη μυϊκή αντοχή, το πιάσιμο ή τον βαθμό αντιλαμβανόμενης προσπάθειας (πόσο σκληρά πιστεύεις ότι προπονείσαι) όταν υποβλήθηκαν σε δοκιμές έως και 60 ώρες μετά την άσκηση. Το συμπέρασμα: "Ένα ή δύο ποτά μετά την προπόνηση δεν είναι πιθανό να βλάψουν την αποκατάσταση, ιδιαίτερα αν συνηθίζεις να καταναλώνεις μέτριες ποσότητες αλκοόλ", αναφέρει ο Barnes.