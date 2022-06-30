3 συμβουλές για να διατηρήσεις τις νέες συνήθειες, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τι είναι: αξιοποίηση των δικών σου βαθιών εσωτερικών κινήτρων για να πείσεις τον εαυτό σου να εκτελέσει τη συμπεριφορά που θέλεις



Γιατί έχει αποτέλεσμα: κάποιες μέρες, απλώς δεν έχεις όρεξη. Ας είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι ειδικοί δεν συνιστούν να βασιζόμαστε μόνο στα κίνητρα για να πυροδοτήσουμε τις συνήθειές μας, επισημαίνει η Lee. Αν, όμως, θέλεις να αξιοποιήσεις τα κίνητρά σου, θα πρέπει να ποντάρεις σε αυτά που προέρχονται από μέσα σου, γνωστά και ως εγγενή κίνητρα, λέει ο Gardner.



Ένα σημαντικό στοιχείο των εγγενών κινήτρων είναι η απόλαυση, σύμφωνα με τον Gardner. Επιλέγοντας μια συμπεριφορά που σε διασκεδάζει και εστιάζοντας στα στοιχεία που πραγματικά απολαμβάνεις σε αυτήν, θα πάψεις να την αντιμετωπίζεις ως αγγαρεία.



Φυσικά, μπορεί να μην σου είναι και τόσο ευχάριστες όλες οι συνήθειες που θέλεις να αναπτύξεις. Σε μερικούς δεν αρέσει η προθέρμανση πριν από την προπόνηση, αλλά σίγουρα θέλουν να τραυματίζονται λιγότερο συχνά. Επίσης, όλοι μας έχουμε μέρες που δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία, κατά τα άλλα, απολαμβάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια καλή λύση είναι να εστιάσεις σε ένα άλλο στοιχείο του εγγενούς κινήτρου: στην ταυτότητα.



"Ένας σημαντικός παράγοντας στην εκτέλεση μιας συμπεριφοράς είναι η αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου", λέει η Lee. Για παράδειγμα, αν θεωρείς ότι είσαι γιόγκι, έχεις λιγότερες πιθανότητες να μείνεις στο κρεβάτι όλο το πρωί, ακόμα και όταν έχεις τις μαύρες σου.



Πώς γίνεται: μία προφανής στρατηγική είναι να επιλέξεις μια συνήθεια που απολαμβάνεις. Σιχαίνεσαι τη λαχανίδα, αλλά θέλεις να τρως περισσότερα λαχανικά; Διάλεξε ένα φυλλώδες λαχανικό που σου αρέσει.



Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την ταυτότητα ως το μυστικό σου όπλο, δημιούργησε στο μυαλό σου μια φιλόδοξη εκδοχή του εαυτού σου, λέει η Lee. Θέλεις να είσαι λιγότερο αγχώδης; Άρχισε να αυτοπροσδιορίζεσαι ως ένα "απολύτως χαλαρό και ισορροπημένο άτομο". Έτσι, όταν θα λαμβάνεις αποφάσεις για τις συμπεριφορές που θα ακολουθήσεις, συνειδητά θα επιλέγεις να κάνεις πράγματα που συνάδουν με αυτήν τη χαλαρή εκδοχή του εαυτού σου. Για παράδειγμα, μπορείς να σκέφτεσαι ότι είσαι ο τύπος που κάνει διαλογισμό τα βράδια ή ένα ζεστό μπάνιο τις Κυριακές.