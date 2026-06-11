Αθλήτρια της Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Το αστέρι της πυγμαχίας Cindy Ngamba δεν αγωνίζεται μόνο για τις διακρίσεις. Ως περήφανο μέλος της προσφυγικής κοινότητας, κυνηγάει συνεχώς τα όνειρά της. Όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλους όσους εκπροσωπεί.
Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2026
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Cindy Ngamba
Άθλημα: πυγμαχία
Χώρα καταγωγής: Καμερούν
Ημερομηνία γέννησης: 07/09/1998
"Η πυγμαχία είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η κολλητή μου, η αδερφή μου, ο έρωτάς μου. Μέσα στο ρινγκ είσαι μόνος, δεν μπορείς να κρυφτείς. Πρέπει να γίνεις ο προπονητής του εαυτού σου".
Η αμφισβήτηση τροφοδοτεί το πάθος της Cindy. Απαντά στους επικριτές της μετατρέποντας την αμφισβήτηση σε δύναμή της μέσα στο ρινγκ. Εκεί, είναι ο δικός της χώρος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αδυναμίες, παρά μόνο το να δίνει το 100% του εαυτού της κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα.
Ολυμπιακό Ίδρυμα Προσφύγων
Με πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να κάνει τον κόσμο καλύτερο, η Nike συνεργάζεται με το Ολυμπιακό Ίδρυμα Προσφύγων για να στηρίξει εκτοπισμένους αθλητές.