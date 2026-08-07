Jakob Ingebrigtsen

Ο Jakob Ingebrigtsen ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Με εκπληκτικά επιτεύγματα στο ενεργητικό του από μικρή ηλικία, θεωρείται εξέχουσα προσωπικότητα στον κόσμο των σπορ.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2026
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Αθλητής Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Άθλημα: δρομέας μεσαίων-μεγάλων αποστάσεων
Εθνικότητα: νορβηγική
Ημερομηνία γέννησης: 19/09/2000

"Αν θέλεις να είσαι καλύτερος από όλους τους άλλους, πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι καλύτερος από όλους τους άλλους".

Ο Jakob και τα αδέρφια του Henrik και Filip ανήκουν στην ελίτ του τρεξίματος. Ο Jakob έχει σπάσει τα ρεκόρ κυριαρχώντας στα 1.500 μέτρα. Έχει μάλιστα ολοκληρώσει τα 3.218 μέτρα μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά, κάτι που το έχει πετύχει μόνο ένας ακόμη αθλητής στο κόσμο.

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Αθλητής Nike: Jakob Ingebrigtsen

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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 18 Νοεμβρίου 2024

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