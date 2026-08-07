Αθλητής Nike: Jakob Ingebrigtsen

Ο Jakob και τα αδέρφια του Henrik και Filip ανήκουν στην ελίτ του τρεξίματος. Ο Jakob έχει σπάσει τα ρεκόρ κυριαρχώντας στα 1.500 μέτρα. Έχει μάλιστα ολοκληρώσει τα 3.218 μέτρα μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά, κάτι που το έχει πετύχει μόνο ένας ακόμη αθλητής στο κόσμο.