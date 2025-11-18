Πώς να επιλέξεις τον κατάλληλο αθλητικό στηθόδεσμο
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Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι Nike ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολλών αθλητριών. Ρίξε μια ματιά στις κορυφαίες επιλογές.
Ένας αθλητικός στηθόδεσμος που συνδυάζει άνεση και στήριξη μπορεί να κάνει τη διαφορά στην προπόνησή σου. Όμως, για να πετύχεις την τέλεια εφαρμογή στο στιλ που ταιριάζει στην προπόνησή σου, είναι σημαντικό να ξέρεις πώς να επιλέξεις αθλητικό στηθόδεσμο.
Υπάρχει μια τεράστια γκάμα από αθλητικούς στηθόδεσμους με διάφορα χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα έντασης και την αίσθηση που προτιμούν οι αθλήτριες. Στη Nike θα βρεις διάφορα σχέδια αθλητικών στηθόδεσμων:
- Για τις αθλήτριες που κυνηγούν τη νίκη, ο στηθόδεσμος Nike Swoosh είναι ό,τι καλύτερο. Έχει μέγιστη κάλυψη για στήριξη σε κάθε κίνηση.
- Αν προτιμάς ελάχιστη κάλυψη, διάλεξε τον στηθόδεσμο Nike Indy, ένα κομψό σχέδιο με στήριξη που δίνει ελευθερία κινήσεων και κολακεύει το σώμα.
- Αν θέλεις άνεση όλη μέρα, δοκίμασε τον εξαιρετικά απαλό και λείο στηθόδεσμο Nike Alate, που εφαρμόζει άψογα στο σώμα.
Να θυμάσαι ότι ο κατάλληλος αθλητικός στηθόδεσμος πρέπει να είναι εφαρμοστός, αλλά ταυτόχρονα να σου επιτρέπει να κινείσαι ελεύθερα. Ένας στηθόδεσμος που δεν εφαρμόζει καλά μπορεί να προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα, να μην στηρίζει καλά το στήθος ή να σε σφίγγει στον θώρακα.
Σε αυτόν τον οδηγό θα βρεις συμβουλές για το πώς να επιλέξεις αθλητικό στηθόδεσμο.
Επίλεξε επίπεδο στήριξης ανάλογα με τη δραστηριότητα
Οι στηθόδεσμοι Nike Swoosh, Indy και Alate διατίθενται σε τρία επίπεδα στήριξης. Λάβε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες, ώστε να κρίνεις ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο στήριξης για τις δικές σου ανάγκες, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την προπόνησή σου.
Αθλητικοί στηθόδεσμοι υψηλής στήριξης
Οι δραστηριότητες υψηλής έντασης, όπως το τρέξιμο ή τα άλματα, περιλαμβάνουν αναπηδήσεις και μεγαλύτερες κινήσεις. Η άσκηση αυτού του είδους απαιτεί έναν αθλητικό στηθόδεσμο υψηλής στήριξης που έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει και να συγκρατεί το στήθος, περιορίζοντας την κίνηση. Ελαχιστοποιώντας τον πόνο στο στήθος και τις πιθανές ενοχλήσεις, οι αθλητικοί στηθόδεσμοι υψηλής στήριξης είναι ιδανικοί για τένις, μπάσκετ και HIIT.
Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι υψηλής στήριξης Nike Dri-FIT έχουν φαρδιές τιράντες, ασφαλή κουμπώματα στην πλάτη και σταθερά cup. Λόγω της έμφασης που δίνουν στη στήριξη, δεν προκαλούν ερεθισμούς και δεν σε κόβουν.
Αν έχεις μεγαλύτερο στήθος, ίσως είναι καλό να επιλέγεις αθλητικούς στηθόδεσμους μέτριας ή υψηλής στήριξης, ακόμα και για άσκηση χαμηλής έντασης. Η επιπλέον στήριξη δίνει συμπίεση και κάλυψη, για αίσθηση άνεσης και σιγουριάς στη γυμναστική.
Αθλητικοί στηθόδεσμοι μέτριας στήριξης
Για δραστηριότητες πιο ήπιας έντασης, προτίμησε έναν αθλητικό στηθόδεσμο μέτριας στήριξης. Στις δραστηριότητες πιο ήπιας έντασης μπορεί να περιλαμβάνονται η ποδηλασία, η πυγμαχία ή η κωπηλασία. Αυτά τα είδη άσκησης επίσης απαιτούν στήριξη και συμπίεση σε πολλές κατευθύνσεις, αλλά σε μικρότερο βαθμό από αυτήν που έχουν οι στηθόδεσμοι υψηλής στήριξης.
Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι μέτριας στήριξης Nike Dri-FIT είναι φτιαγμένοι από απαλό, λείο ύφασμα, ενώ έχουν αρκετή στήριξη για να κρατούν το στήθος σταθερό. Αυτό το είδος στηθόδεσμου είναι ιδανικό για μικρότερα μεγέθη cup, αν και οι αθλήτριες με μεγαλύτερο στήθος μπορεί να προτιμούν να φορούν στηθόδεσμους μέτριας στήριξης στις δραστηριότητες χαμηλής έντασης για επιπλέον στήριξη.
Αθλητικοί στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης
Οι δραστηριότητες χαμηλής έντασης, όπως πιλάτες, γιόγκα και βάρη, περιλαμβάνουν λιγότερες κινήσεις και ασκούν μικρότερες δυνάμεις απευθείας στο σώμα. Για αυτόν τον λόγο, ένας αθλητικός στηθόδεσμος ελαφριάς στήριξης είναι η κατάλληλη επιλογή.
Οι αθλητικοί στηθόδεσμοι ελαφριάς στήριξης Nike Dri-FIT είναι ανάλαφροι, άνετοι και κατάλληλοι για καθημερινή χρήση, ακόμα και αν δεν γυμνάζεσαι. Το απαλό, αεριζόμενο ύφασμα έχει ελαστικότητα, ώστε να ακολουθεί τις κινήσεις σου.
Βρες το κατάλληλο μέγεθος στηθόδεσμου για σένα
Για να νιώθεις άνετα, πρέπει να βρεις έναν αθλητικό στηθόδεσμο που εφαρμόζει σωστά. Μάθε πώς να υπολογίσεις το μέγεθος του στηθόδεσμού σου.