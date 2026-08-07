India Sardjoe

Το 2022 ήταν η χρονιά που το B-Girl India έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο του breakdance. Σε μόλις έξι μήνες, το B-Girl India άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, κερδίζοντας το ολλανδικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2026
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Αθλήτρια της Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Άθλημα: breakdance
Εθνικότητα: ολλανδική
Ημερομηνία γέννησης: 19/05/2006

"Μέσα από τις νίκες μεγαλώνω. Έτσι μαθαίνω πώς να αντιμετωπίζω τις αποτυχίες και τις επιτυχίες. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται".

Το θάρρος χαρακτηρίζει κάθε κίνηση της India. Από μικρή ηλικία, έπρεπε να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, καθώς ήταν το μοναδικό κορίτσι σε ποδοσφαιρική ομάδα αγοριών. Αυτό το τσαγανό την ακολουθεί μέχρι σήμερα. Δοκίμασε τα κόλπα της με δική σου ευθύνη.

Αθλήτρια της Nike: India Sardjoe

Nike Membership

Πάρε έμπνευση
και απόλαυσε πλεονεκτήματα

Βρες περισσότερους αθλητές στην εφαρμογή Nike.

Αθλήτρια της Nike: India Sardjoe

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 18 Νοεμβρίου 2024

Σχετικές ιστορίες

  • Αθλήτρια της Nike: Cindy Ngamba

    Αθλητές*

    Cindy Ngamba

  • Nike Athlete: Bebe Vio

    Athletes*

    Bebe Vio

  • Αθλητής της Nike: Carlos Alcaraz

    Αθλητές*

    Carlos Alcaraz

  • Αθλητής Nike: Jakob Ingebrigtsen

    Αθλητές*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Αθλητής της Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama