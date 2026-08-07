Αθλήτρια της Nike: India Sardjoe

India Sardjoe
Το 2022 ήταν η χρονιά που το B-Girl India έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο του breakdance. Σε μόλις έξι μήνες, το B-Girl India άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, κερδίζοντας το ολλανδικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή.
Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2026
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
India Sardjoe
Άθλημα: breakdance
Εθνικότητα: ολλανδική
Ημερομηνία γέννησης: 19/05/2006
"Μέσα από τις νίκες μεγαλώνω. Έτσι μαθαίνω πώς να αντιμετωπίζω τις αποτυχίες και τις επιτυχίες. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται".
Το θάρρος χαρακτηρίζει κάθε κίνηση της India. Από μικρή ηλικία, έπρεπε να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, καθώς ήταν το μοναδικό κορίτσι σε ποδοσφαιρική ομάδα αγοριών. Αυτό το τσαγανό την ακολουθεί μέχρι σήμερα. Δοκίμασε τα κόλπα της με δική σου ευθύνη.
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