Αθλήτρια της Nike: India Sardjoe

India Sardjoe

Το 2022 ήταν η χρονιά που το B-Girl India έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο του breakdance. Σε μόλις έξι μήνες, το B-Girl India άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, κερδίζοντας το ολλανδικό, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 15 ετών. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή.