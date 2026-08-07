Nike Athlete: Bebe Vio

BEBE VIO
Για την Bebe Vio, δεν υπάρχουν όρια. Επαναπροσδιόρισε τη σημασία της νίκης κατορθώνοντας να γίνει η κορυφαία ξιφομάχος με αμαξίδιο στον κόσμο. Και τώρα, η Ιταλίδα αθλήτρια γίνεται καταλύτης αλλαγών.
Bebe Vio
Άθλημα: ξιφασκία
Εθνικότητα: ιταλική
Ημερομηνία γέννησης: 04/03/1997
"Η πιο θαρραλέα απόφασή μου ήταν η επιστροφή μου στην ξιφασκία. Ο κόσμος πίστευε ότι δεν θα τα κατάφερνα. Εγώ όμως δεν έδωσα σημασία σε κανέναν".
Τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου και δύο φορές πρωταθλήτρια Παραολυμπιακών. Η Bebe, με τα εκπληκτικά επιτεύγματά της και τη δύναμη ψυχής της, είναι υπέρμαχος της θετικής αντιμετώπισης του σώματος και της συμπερίληψης. Όταν αγωνίζεται, το στιλ της εκφράζει τον χαρακτήρα της: κομψότητα, μινιμαλισμός και σπορ vibe.
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