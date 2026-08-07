BEBE VIO

Για την Bebe Vio, δεν υπάρχουν όρια. Επαναπροσδιόρισε τη σημασία της νίκης κατορθώνοντας να γίνει η κορυφαία ξιφομάχος με αμαξίδιο στον κόσμο. Και τώρα, η Ιταλίδα αθλήτρια γίνεται καταλύτης αλλαγών.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2026
Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Nike Athlete: Bebe Vio

Bebe Vio

Άθλημα: ξιφασκία
Εθνικότητα: ιταλική
Ημερομηνία γέννησης: 04/03/1997

"Η πιο θαρραλέα απόφασή μου ήταν η επιστροφή μου στην ξιφασκία. Ο κόσμος πίστευε ότι δεν θα τα κατάφερνα. Εγώ όμως δεν έδωσα σημασία σε κανέναν".


Τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου και δύο φορές πρωταθλήτρια Παραολυμπιακών. Η Bebe, με τα εκπληκτικά επιτεύγματά της και τη δύναμη ψυχής της, είναι υπέρμαχος της θετικής αντιμετώπισης του σώματος και της συμπερίληψης. Όταν αγωνίζεται, το στιλ της εκφράζει τον χαρακτήρα της: κομψότητα, μινιμαλισμός και σπορ vibe.

Προσαρμοστικά προγράμματα άσκησης

Κάνε μαζί με τον fitness trainer Courtney Fearon μια σειρά από προγράμματα άσκησης για όλο το σώμα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για όλους. Ναι, καλά κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα τα βρεις μόνο στην εφαρμογή Nike Training Club. Σάρωσε τον κωδικό QR για να ξεκινήσεις.

Nike Athlete: Bebe Vio

Προσαρμοστικά προγράμματα άσκησης

Κάνε μαζί με τον fitness trainer Courtney Fearon μια σειρά από προγράμματα άσκησης για όλο το σώμα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για όλους. Ναι, καλά κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα τα βρεις μόνο στην εφαρμογή Nike Training Club.

Περισσότερα για την Bebe

  • Περισσότερα για την Bebe, Nike Athlete: Bebe Vio, slide 1 of 3
    Bebe Vio Academy

    Η ένωση art4sport διαχειρίζεται το Bebe Vio Academy, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η ίδια η Bebe. Πρόκειται για ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα που προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ παραολυμπιακών και ολυμπιακών σπορ, ενώ βασίζεται στο όραμα της Bebe να εξαλείψει τις ανισότητες μέσα από τον αθλητισμό.

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    Νέα αίσθηση του ανήκειν

    Η Bebe Vio οραματίζεται ένα κοινό μέλλον για τον κόσμο των σπορ, όπου αθλητές όλων των ικανοτήτων θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Μάθε τι λέει η ίδια η Bebe Vio για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

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    What Are You Working On?

    Για να πετύχεις ό,τι και η Bebe δεν γίνεται να μείνεις μόνο στα σπορ. Ανακάλυψε τη σειρά μας που αποκαλύπτει πώς αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου χαράζουν τη δική τους πορεία και ξεπερνούν τα όρια του εφικτού.

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Nike Membership

Πάρε έμπνευση
και απόλαυσε πλεονεκτήματα

Βρες περισσότερους αθλητές στην εφαρμογή Nike.

Nike Athlete: Bebe Vio

Nike Membership

Πάρε έμπνευση
και απόλαυσε πλεονεκτήματα

Βρες περισσότερους αθλητές στην εφαρμογή Nike.

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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 18 Νοεμβρίου 2024

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