Nike Athlete: Bebe Vio



Τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου και δύο φορές πρωταθλήτρια Παραολυμπιακών. Η Bebe, με τα εκπληκτικά επιτεύγματά της και τη δύναμη ψυχής της, είναι υπέρμαχος της θετικής αντιμετώπισης του σώματος και της συμπερίληψης. Όταν αγωνίζεται, το στιλ της εκφράζει τον χαρακτήρα της: κομψότητα, μινιμαλισμός και σπορ vibe.