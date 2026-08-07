CARLOS ALCARAZ

Ο Carlos Alcaraz τα δίνει όλα σε κάθε πόντο. Παίζει πάντα για τη νίκη, με αστείρευτη δημιουργικότητα και απόλυτα θετική ενέργεια.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Αυγούστου 2026
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Αθλητής της Nike: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Άθλημα: τένις
Εθνικότητα: ισπανική
Ημερομηνία γέννησης: 05/05/2003

"Πρέπει πρώτα να είσαι άνθρωπος και μετά αθλητής".

Ο Carlos είναι ένα μοναδικό ταλέντο της γενιάς του που κουβαλά μέσα του αξίες γενεών. Η νοοτροπία που του πέρασε ο παππούς του αποτυπώνεται σε ό,τι και αν κάνει, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Αθλητής της Nike: Carlos Alcaraz

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Αθλητής της Nike: Carlos Alcaraz

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 18 Νοεμβρίου 2024

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