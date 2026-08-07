Αθλητής της Nike: Carlos Alcaraz

Ο Carlos είναι ένα μοναδικό ταλέντο της γενιάς του που κουβαλά μέσα του αξίες γενεών. Η νοοτροπία που του πέρασε ο παππούς του αποτυπώνεται σε ό,τι και αν κάνει, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.