Ο λόγος που χρειάζεσαι έναν σύμμαχο για να πετυχαίνεις τους στόχους σου

Απόκτησε έναν σύμμαχο
Καθοδήγηση
Έχεις μεγάλους στόχους; Μάθε πώς ένας σύμμαχος μπορεί να γίνει το μυστικό σου όπλο για την επιτυχία.
- Όταν βλέπεις ότι έχεις χάσει την ορμή σου, ένας αποδεδειγμένος τρόπος για να διατηρήσεις το κίνητρο και να αποκομίσεις οφέλη είναι να βρεις έναν σύμμαχο που θα σε παρακινεί να συνεχίσεις την προσπάθεια.
- Ένας σύμμαχος που είναι λίγο πιο έμπειρος από εσένα είναι ό,τι χρειάζεσαι. Μπορεί να είναι ο κολλητός σου ή κάποιος άλλος.
- Η διαρκής επικοινωνία και τα ειλικρινή σχόλια είναι το μυστικό για την επιτυχία ενός δυναμικού διδύμου.
Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις περισσότερα…
Αν περνάς περισσότερο χρόνο μιλώντας ή ονειροπολώντας για όλους τους υγιεινούς στόχους που θέλεις να πετύχεις αντί στην ουσία να τους κυνηγάς, τότε μάλλον έχει έρθει η ώρα να ζητήσεις ενισχύσεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις.
Το να έχεις κάποιον να σε προσέχει, ή ακόμα καλύτερα να σε συντροφεύει, στο ταξίδι σου στον κόσμο της ευεξίας μπορεί να είναι το κίνητρο που χρειάζεσαι για να περάσεις από την πρόθεση στην επιτυχία. Σε μία μελέτη του University College London, τα ζευγάρια που ήθελαν να χάσουν βάρος, να γίνουν πιο δραστήρια και να καπνίζουν λιγότερο είχαν καλύτερα αποτελέσματα όταν κυνηγούσαν τους ίδιους στόχους με τους συντρόφους τους. Σε μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, η υποστήριξη που έδειξαν οι σύζυγοι μεταξύ τους βοήθησε τη διαδικασία επίτευξης ενός στόχου, είτε επρόκειτο για τον στόχο μιας μέρας είτε για κάτι πιο μακροπρόθεσμο.
Δεν χρειάζεται να παντρευτείς για να βρεις κάποιον να σε βοηθήσει να πετύχεις τις φιλοδοξίες σου. Σύμφωνα με πολλούς ψυχολόγους και εκπαιδευτές, το μόνο που χρειάζεσαι είναι έναν σύμμαχο, είτε πρόκειται για κάποιο σημαντικό για εσένα πρόσωπο, ένα μέλος της οικογένειας, έναν φίλο ή έναν μέντορα, ο οποίος έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο επόμενο επίπεδο.
Τα πλεονεκτήματα ενός συμμάχου
Στην ουσία, ένας σύμμαχος προσφέρει ακριβώς αυτό που υπονοεί και η ίδια η λέξη. "Η ιδέα είναι να βρεις κάποιον που θα αναλάβει τη δέσμευση του να σε βοηθήσει να πετύχεις κάποιον στόχο", λέει ο Nike Trainer Courtney Fearon, ο οποίος ενθαρρύνει τους πελάτες του να βρουν κάποιον "σύμμαχο στην άθληση", ενώ ακολουθεί συχνά και ο ίδιος αυτήν τη συμβουλή. "Αν έχεις κάποιον στόχο φυσικής κατάστασης, ίσως αυτό το άτομο να μπορέσει να σε βοηθήσει να προσηλωθείς σε ένα πρόγραμμα προπόνησης, ελέγχοντας αν όντως γυμνάζεσαι τις προγραμματισμένες μέρες. Ίσως, πάλι, να είναι ένα άτομο που γυμνάζεται ανελλιπώς μαζί σου και να σε ωθεί να πιέσεις τον εαυτό σου τις στιγμές που θα ήθελες απλώς να τα παρατήσεις". Με αυτόν τον τρόπο, σου μαθαίνει να έχεις περισσότερη πειθαρχία.
Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να κάνεις τη διαδικασία πιο διασκεδαστική, δημιουργώντας, για παράδειγμα, μια playlist ή υπενθυμίζοντάς σου την πρόοδό σου, κάτι το οποίο αποτελεί σπουδαίο κίνητρο. Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να συνεχίσεις την προσπάθεια τις μέρες που δεν νιώθεις στα καλύτερά σου, διώχνοντας τις αρνητικές σου σκέψεις ή υπενθυμίζοντάς σου να κάνεις διάλειμμα για νερό, λέει ο Fearon. Την ίδια στιγμή, μπορείς και εσύ, από την πλευρά σου, να γίνεις πηγή έμπνευσης για το άτομο αυτό, βοηθώντας το να πετύχει αντίστοιχους μεγαλεπήβολους στόχους. Είναι μια συμμαχία όπου όλοι κερδίζουν.
Πώς θα βρεις τον "έναν και μοναδικό"
Είναι πολύ κρίμα που δεν μπορείς να κουνήσεις ένα μαγικό ραβδί και να βρεις τον τέλειο σύμμαχο. Θα μπορούσε άραγε να δημιουργηθεί μια τέτοια νέα εφαρμογή; Αν και είναι πολύ δελεαστικό να επιλέξεις χωρίς δεύτερη σκέψη τον καλύτερο φίλο σου, αυτή η κίνηση δεν είναι πάντα η σωστή. Οι καλύτεροι φίλοι μας είναι συνήθως οι άνθρωποι στους οποίους στρεφόμαστε για παρηγοριά και στήριξη, αλλά δεν είναι απαραιτήτως τα άτομα που θα μας πιέσουν ή θα μας δώσουν μια αντικειμενική συμβουλή. Και αυτό ακριβώς χρειάζεσαι από έναν σύμμαχο, λέει ο Stephen Gonzalez, PhD, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου στο Association for Applied Sport Psychology.
Επομένως, χρειάζεσαι κάποιον στο ίδιο μήκος κύματος με σένα, που έχει παρόμοια νοοτροπία και αξίες, αλλά διαφορετικά δυνατά σημεία. "Το βασικό είναι να συμπληρώνετε ο ένας τον άλλο και ο καθένας να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην εξίσωση", λέει ο Fearon. "Μπορεί το θέμα να είναι η μεταξύ σας ενέργεια. Μπορεί εσύ να διακρίνεσαι για τη συνέπειά σου ή για τις οργανωτικές σου ικανότητες. Ένας από τους δύο σας μπορεί να λατρεύει τα σπριντ στην ανηφόρα ενώ ο άλλος τις προπονήσεις με βάρη. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τα δυνατά σημεία του καθενός".
Το θέμα είναι να μην έχεις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες. Ο ξάδελφος που είναι bodybuilder, ένας συνεργάτης με μαγειρικές ικανότητες επιπέδου σεφ ή ο συνάδελφος που είναι συγγραφέας best-seller μπορεί να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να έχουν κάποιες δεξιότητες που όμως δεν ταιριάζουν ακόμη με το δικό σου επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην μπλοκάρεις την πρόοδό σου, προσπάθησε να βρεις κάποιον που είναι απλώς λίγο καλύτερος από τον στόχο που έχεις θέσει. Σύμφωνα με μία μελέτη του Michigan State University, οι αθλούμενοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τον χρόνο προπόνησής τους όταν αθλούνταν παρέα με έναν πιο ικανό σύμμαχο. Ο λόγος; Κανείς δεν θέλει να είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Gonzalez προτείνει να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με έναν υποψήφιο σύμμαχο. Υπάρχουν δύο βασικές ερωτήσεις που πρέπει να του κάνεις:
- Ποιες είναι οι τρεις ή πέντε βασικές αξίες που χρησιμοποιείς για να παίρνεις καθημερινές αποφάσεις;
- Πώς θα χρησιμοποιούσες αυτές τις αξίες για να βοηθήσεις κάποιον σαν εμένα;
Αν οι απαντήσεις που έλαβες σε ικανοποιούν, τόλμησέ το! Αν έχεις αμφιβολίες, μην πανικοβάλλεσαι. Απλώς, συνέχισε να ψάχνεις.
Συνεργασία με ισχυρούς δεσμούς
Βρήκες τον σύμμαχό σου; Συγχαρητήρια. Δες τώρα πώς μπορείς να ενισχύσεις τους δεσμούς που δημιουργήσατε μεταξύ σας, ώστε να συνεχίσετε να στηρίζετε ο ένας τον άλλο και να σημειώνετε πρόοδο μαζί.
1. Μίλα με ειλικρίνεια από την πρώτη στιγμή.
Όταν συζητάς για τους στόχους και τις ανάγκες σου, πρέπει να μιλάς ξεκάθαρα. Για παράδειγμα: "Θέλω να τρέξω έναν ημιμαραθώνιο ανώμαλου δρόμου πριν το τέλος της χρονιάς και σκοπεύω να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα προπόνησης και ενδυνάμωσης δώδεκα εβδομάδων, δύο φορές την εβδομάδα. Θα ήθελα να μου στέλνεις ένα μήνυμα το βράδυ πριν από κάθε προπόνηση και να έρχεσαι μαζί μου σε μία εβδομαδιαία διαδρομή τρεξίματος". Ξεκαθάρισε ότι δεν σε πειράζει αν ο σύμμαχός σου θελήσει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους σου, αν θεωρήσει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Αν, για παράδειγμα, ο στόχος σου είναι υπερβολικά δύσκολος ή αγχωτικός ή αν ζητάς υπερβολικά πολλά ή υπερβολικά λίγα από τον σύμμαχό σου. Αν ξεκαθαρίσεις όλα αυτά τα σημεία από την αρχή της συνεργασίας, θα αποφύγεις την αποτυχία και θα γλυτώσεις την απογοήτευση, λέει ο Gonzalez.
Επίσης, συζήτησε πώς και πόσο συχνά θα παρακολουθείς την πρόοδό σου. Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας σου (όσο πιο συχνά, τόσο πιο καλά), σύμφωνα με μια μελέτη του American Psychological Association. Πρέπει, όμως, να βρείτε μαζί τη συχνότητα και τη μορφή που βολεύει και τους δύο. Αν ένας από τους δύο δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τα γραπτά μηνύματα, ίσως μια προγραμματισμένη βιντεοκλήση μέσω FaceTime είναι μια καλή λύση. Αν, πάλι, σε βολεύει να ελέγχεις την πρόοδό σου ενώ κυνηγάς τον στόχο σου, όπως στη διάρκεια ενός υγιεινού γεύματος μαζί με τον σύμμαχό σου, φρόντισε να ακολουθήσεις αυτήν την τακτική. Βρες τον τρόπο που ταιριάζει σε σένα για να λαμβάνεις σχόλια για την πρόοδό σου με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια. Φρόντισε, όμως, να προγραμματίζεις αυτήν τη διαδικασία εκ των προτέρων, όσο αυτό είναι εφικτό, λέει ο Gonzalez.
2. Μάθε να δέχεσαι την κριτική.
Τα ψέματα τελείωσαν, η κολακεία δεν θα σε βοηθήσει σε τίποτα. Επομένως, προετοιμάσου για εποικοδομητική κριτική. "Ο σύμμαχός σου θα πρέπει να σου επισημαίνει τυχόν ψεγάδια στην προσέγγισή σου, όπως το ότι δεν απάντησες στα μηνύματά του αυτήν την εβδομάδα, το ότι ακύρωσες την προπόνησή σου, το ότι δεν βάζεις τα δυνατά σου, αλλά και να σε επιβραβεύει για την πρόοδό σου", λέει ο Gonzalez. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά σου σχόλια προς εκείνον.
Αν ακούς πιο σκληρά λόγια από αυτά που θα ήθελες, προσπάθησε να βρεις την αλήθεια σε αυτά που σου λέει ο σύμμαχός σου και επιβράβευσέ τον που δεν διστάζει να σου μιλήσει έξω από τα δόντια. Αν τα σχόλιά του δεν είναι αποτελεσματικά ή ενθαρρυντικά, πες του ότι εκτιμάς τον χρόνο και την προσπάθειά του, αλλά ότι δεν αρκούν για να σε βοηθήσουν να προσηλωθείς στον στόχο σου, λέει ο Gonzalez. Είτε είναι πρόθυμος να αλλάξει στάση είτε όχι, θεώρησε τη συμπεριφορά του ένα μάθημα ζωής, όπως θα έκανες και σε μια πραγματική σχέση.
3. Θέστε μαζί νέους στόχους.
Για να εξακολουθήσετε να βελτιώνεστε και μετά την πρώτη σας μεγάλη νίκη, ο Fearon προτείνει να συνεχίσετε να θέτετε στόχους που βασίζονται σε σημαντικές στιγμές, είτε αυτό σημαίνει τον προγραμματισμό του επόμενου εξαμήνου ή την προετοιμασία για το πιστοποιητικό που συζητάτε εδώ και καιρό. "Καθώς αναλαμβάνετε τη δέσμευση της επίτευξης διαφορετικών στόχων και καταφέρνετε να τους ολοκληρώνετε μαζί, αποκτάτε νέες δεξιότητες και αναπτερώνετε το ηθικό σας. Μπορεί επίσης να αρχίσετε να κάνετε πράγματα που κανένας σας δεν είχε δοκιμάσει μέχρι τότε, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον δεσμό σας", λέει ο Fearon.
Μια επίσης καλή ιδέα είναι να επιλέξετε μερικούς διασκεδαστικούς στόχους που δεν έχουν σχέση με τη γυμναστική, όπως το να διαβάζετε ένα βιβλίο κάθε εβδομάδα ή να μάθετε ένα μουσικό όργανο. Έτσι, αφιερώνετε χρόνο στη συνεργασία και ενισχύετε διαρκώς τους δεσμούς σας, με αποτέλεσμα να συνεχίσετε να προοδεύετε παρέα.
Κείμενο: Justin Block
Εικονογράφηση: Kezia Gabriella
ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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