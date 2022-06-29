Ο λόγος που χρειάζεσαι έναν σύμμαχο για να πετυχαίνεις τους στόχους σου

Είναι πολύ κρίμα που δεν μπορείς να κουνήσεις ένα μαγικό ραβδί και να βρεις τον τέλειο σύμμαχο. Θα μπορούσε άραγε να δημιουργηθεί μια τέτοια νέα εφαρμογή; Αν και είναι πολύ δελεαστικό να επιλέξεις χωρίς δεύτερη σκέψη τον καλύτερο φίλο σου, αυτή η κίνηση δεν είναι πάντα η σωστή. Οι καλύτεροι φίλοι μας είναι συνήθως οι άνθρωποι στους οποίους στρεφόμαστε για παρηγοριά και στήριξη, αλλά δεν είναι απαραιτήτως τα άτομα που θα μας πιέσουν ή θα μας δώσουν μια αντικειμενική συμβουλή. Και αυτό ακριβώς χρειάζεσαι από έναν σύμμαχο, λέει ο Stephen Gonzalez, PhD, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου στο Association for Applied Sport Psychology.

Επομένως, χρειάζεσαι κάποιον στο ίδιο μήκος κύματος με σένα, που έχει παρόμοια νοοτροπία και αξίες, αλλά διαφορετικά δυνατά σημεία. "Το βασικό είναι να συμπληρώνετε ο ένας τον άλλο και ο καθένας να προσφέρει κάτι διαφορετικό στην εξίσωση", λέει ο Fearon. "Μπορεί το θέμα να είναι η μεταξύ σας ενέργεια. Μπορεί εσύ να διακρίνεσαι για τη συνέπειά σου ή για τις οργανωτικές σου ικανότητες. Ένας από τους δύο σας μπορεί να λατρεύει τα σπριντ στην ανηφόρα ενώ ο άλλος τις προπονήσεις με βάρη. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τα δυνατά σημεία του καθενός".



Το θέμα είναι να μην έχεις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες. Ο ξάδελφος που είναι bodybuilder, ένας συνεργάτης με μαγειρικές ικανότητες επιπέδου σεφ ή ο συνάδελφος που είναι συγγραφέας best-seller μπορεί να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να έχουν κάποιες δεξιότητες που όμως δεν ταιριάζουν ακόμη με το δικό σου επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην μπλοκάρεις την πρόοδό σου, προσπάθησε να βρεις κάποιον που είναι απλώς λίγο καλύτερος από τον στόχο που έχεις θέσει. Σύμφωνα με μία μελέτη του Michigan State University, οι αθλούμενοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν τον χρόνο προπόνησής τους όταν αθλούνταν παρέα με έναν πιο ικανό σύμμαχο. Ο λόγος; Κανείς δεν θέλει να είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Gonzalez προτείνει να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με έναν υποψήφιο σύμμαχο. Υπάρχουν δύο βασικές ερωτήσεις που πρέπει να του κάνεις:

Ποιες είναι οι τρεις ή πέντε βασικές αξίες που χρησιμοποιείς για να παίρνεις καθημερινές αποφάσεις;

Πώς θα χρησιμοποιούσες αυτές τις αξίες για να βοηθήσεις κάποιον σαν εμένα;

Αν οι απαντήσεις που έλαβες σε ικανοποιούν, τόλμησέ το! Αν έχεις αμφιβολίες, μην πανικοβάλλεσαι. Απλώς, συνέχισε να ψάχνεις.