Όταν νιώσεις ότι ήρθε η ώρα να περάσεις στο επόμενο επίπεδο, συγκεντρώσου πρώτα στον ρυθμό. Αν επιβραδύνεις την κίνηση, παρατείνεται ο χρόνος υπό τάση, που είναι το διάστημα κατά το οποίο ένας μυς βρίσκεται υπό τάση στη διάρκεια μιας επανάληψης. Σε πιο αργό ρυθμό, οι μύες σου πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά για μεγαλύτερο διάστημα. Ανάλογα με την άσκηση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμα και υποστηρικτικούς μύες για να παραμείνεις σε ισορροπία και να συνεχίσεις να έχεις τον έλεγχο. Όμως, αντί να επιβραδύνεις τα πάντα ομοιόμορφα, χώρισε την άρση σε δύο μέρη. Εκτέλεσε το θετικό κομμάτι (άρση) με τόσο αργή ταχύτητα ώστε να μπορείς με δυσκολία να διατηρείς σωστή στάση σώματος και επιβράδυνε την αρνητική φάση (κατέβασμα) ώστε να διαρκεί τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο. Για παράδειγμα, αν κάνεις βαθύ κάθισμα, μπορεί να χρειαστείς τρία δευτερόλεπτα για να χαμηλώσεις το σώμα σου και μόλις ένα για να επιστρέψεις στην όρθια θέση.