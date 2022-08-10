Για να πετύχεις έναν στόχο, αποφάσισε αν η διαδικασία το αξίζει

Είναι συναρπαστικό να έχεις κάποιον μεγαλόπνοο στόχο, όπως το να τρέξεις σε έναν μαραθώνιο, να ολοκληρώσεις μια πρόκληση υγιεινής διατροφής 30 ημερών ή να καταφέρεις επιτέλους να κάνεις κατακόρυφο. Γιατί, όμως, είναι συχνά εύκολο να βρούμε τα κίνητρα για να κυνηγήσουμε έναν στόχο όταν ξεκινάμε κάτι, αλλά μετά χάνουν τη δυναμική τους ή εξαφανίζονται εντελώς; Επειδή, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, μερικές φορές η φιλοδοξία σου αντισταθμίζεται από τη δουλειά που χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο που έχεις θέσει.



"Όταν απαιτείται προσπάθεια, υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα σε όσα επιλέγουμε να κάνουμε και σε όσα κάνουμε στην πραγματικότητα", εξηγεί η Agata Ludwiczak, PhD, ερευνήτρια ψυχολόγος στο Queen Mary University of London. "Όταν οι άνθρωποι διαλέγουν μεταξύ επιλογών που απαιτούν προσπάθεια, τείνουν να επικεντρώνονται στις ανταμοιβές. Αλλά ο βαθμός της προσπάθειας που καταβάλλουν πραγματικά εξαρτάται περισσότερο από τις απαιτήσεις προσπάθειας του στόχου". Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί επιλέγεις να δηλώσεις συμμετοχή για τον ημιμαραθώνιο αντί για τα 10 χλμ. Το να κυνηγάς τη δόξα μπορεί να επηρεάσει την κρίση σου.



Υπήρχαν δύο φάσεις στη μελέτη της Ludwiczak, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Behavioural Brain Research. Στην πρώτη φάση, ζητήθηκε επανειλημμένα από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μεταξύ δύο σειρών εργασιών. Καθεμία σχετιζόταν με διαφορετικούς βαθμούς προσπάθειας και χρηματικής ανταμοιβής. Η ευκολότερη επιλογή συχνά απέδιδε λιγότερα χρήματα, ενώ η δυσκολότερη απέδιδε περισσότερα. Στη δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την εργασία που διάλεξαν στην πρώτη φάση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στην πρώτη φάση, οι συμμετέχοντες αποσκοπούσαν στη μεγαλύτερη πληρωμή. Στη δεύτερη φάση, άλλαζαν τελείως φιλοσοφία και επικεντρώνονταν κυρίως στην προσπάθεια της στιγμής, ανεξάρτητα από το αν αυτή η προσπάθεια οδηγούσε στη χρηματική ανταμοιβή που κυνηγούσαν αρχικά.



"Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, δεν έχει σημασία αν ο στόχος σου είναι να τρέξεις 5 χλμ. ή έναν μαραθώνιο. Σε κάθε μεμονωμένη διαδρομή προπόνησης, ο εγκέφαλός σου θα επικεντρώνεται στην προσπάθεια που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέρα", αναφέρει η Ludwiczak. "Αν αυτή η προσπάθεια αποδειχτεί πολύ δυσκολότερη από ό,τι αναμενόταν, είναι πιθανό να τα παρατήσεις, ακόμα και όταν η ανταμοιβή είναι πολύ ελκυστική".



Αυτοί οι συμμετέχοντες κυνηγούσαν λίγα χρήματα, επομένως μιλάμε για κάτι που δεν ήταν σημαντικό. Αλλά τι γίνεται αν η ανταμοιβή είναι ένα όνειρο ζωής, όπως για παράδειγμα, το να ανέβεις στην κορυφή ενός δύσβατου βουνού ή το να πάρεις μέρος σε ένα Ironman; Δεν πρέπει να στοχεύεις ψηλά; Ίσως. Αλλά πριν δεσμευτείς, πρέπει να ξέρεις τι καλείσαι να αντιμετωπίσεις, ώστε να μην καταλήξεις να αμφισβητήσεις τις ικανότητές σου ή να αποτύχεις. Δες πώς μπορείς να το κάνεις.