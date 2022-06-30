Πώς να τελειοποιήσεις τη διαδικασία σου

Πάρε τον έλεγχο της προόδου σου
Καθοδήγηση
Νιώθεις ότι δεν βρίσκεσαι εκεί που θέλεις; Με μια στρατηγική διαδικασία βήμα-βήμα, μπορείς να απολαμβάνεις το ταξίδι αντί να επιθυμείς να είχες ήδη φτάσει.
- Για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή σου, είναι σημαντικό να δημιουργήσεις μια διαδικασία και να την εφαρμόζεις τακτικά.
- Για να το πετύχεις, χρησιμοποίησε αυτές τις πέντε βασικές αρχές.
- Αν χρειάζεσαι βοήθεια για να κάνεις την αρχή, τα ολιστικά προγράμματα προπόνησης στο NTC θα σε βοηθήσουν σε αυτήν τη διαδικασία.
Τι πρέπει να ξέρεις…
Η πραγματικότητα είναι ότι η σκληρή δουλειά δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και τον στόχο σου.
Θα πρέπει επίσης να έχεις μια στρατηγική νοοτροπία, λέει η Patricia Chen, PhD, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του National University of Singapore. Πρόσφατα ήταν συνεργάτης-συγγραφέας σε τρεις νέες μελέτες σχετικά με τη στρατηγική νοοτροπία, η οποία ουσιαστικά έγκειται στο να κάνεις ένα βήμα πίσω όταν η πρόοδός σου σταματά ή μειώνεται και να αναρωτηθείς κάτι πολύ σημαντικό: υπάρχει καλύτερος δρόμος για να πάω μπροστά;
Οι πετυχημένοι άνθρωποι εφαρμόζουν αυτό το σκεπτικό στη δική τους διαδικασία, έναν όρο που αποτυπώνει κάθε σκόπιμη εργασία που κάνουν, μέρα με τη μέρα, για να βελτιώνονται και να φτάνουν πιο κοντά στους στόχους τους, αναφέρει η Stephanie Cacioppo, PhD, νευροεπιστήμονας, διευθύντρια του Brain Dynamics Laboratory στο University of Chicago Pritzker School of Medicine.
Η διαδικασία είναι περιεκτική και ολιστική. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις προπονήσεις σου, για παράδειγμα. Έχει επίσης να κάνει με το πώς προετοιμάζεσαι και κοιμάσαι την προηγούμενη νύχτα, τι τρως, αν δίνεις στον εαυτό σου χρόνο να προθερμανθεί και πόσο διεξοδικά καταγράφεις τις λεπτομέρειες και ανακάμπτεις στη συνέχεια, ώστε να μπορείς να προχωράς λίγο πιο μπροστά κάθε μέρα. Επίσης, έχει να κάνει με το να αναρωτιέσαι, αρκετά τακτικά, αν υπάρχει ίσως κάτι που θα μπορούσες να προσθέσεις, να αλλάξεις ή να αφαιρέσεις για να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο.
Διαμορφώνοντας μια διαδικασία, μπορείς να βρεις το εσωτερικό κίνητρο για να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι συνεχώς, λέει η Δρ Cacioppo. Μπορεί επίσης να κάνει την όλη προσπάθεια βιώσιμη και πραγματικά απολαυστική, επειδή έχεις απόλυτη προσήλωση στον στόχο σου και προοδεύεις σε πραγματικό χρόνο, αναφέρει. Δες πώς μπορείς να το πετύχεις.
Αρχικά, τελειοποίησε την τεχνική CRAFT
Για να εξελίξεις τη διαδικασία σου και να κυνηγήσεις με σιγουριά τον στόχο σου, χρησιμοποίησε την τεχνική CRAFT της Δρος Cacioppo, που είναι στην ουσία ένα ακρωνύμιο.
- Το C σημαίνει Consistency (Συνέπεια). Σύμφωνα με τον ορισμό της Δρoς Cacioppo, ένα άτομο που επιδεικνύει συνέπεια αποδίδει στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη φορά και μερικές φορές η απόδοσή του είναι καλύτερη.
- Το R σημαίνει Repetition (Επανάληψη) και αφορά καθημερινά προγράμματα ή μεμονωμένες ενέργειες (σκέψου μια άσκηση ενδυνάμωσης ή τη δημιουργία μιας λίστας εκκρεμοτήτων με σειρά σπουδαιότητας) που επαναλαμβάνονται σε σημείο που γίνονται αυτόματα.
- Το A σημαίνει Action-planning (Σχεδιασμός δράσης), δηλαδή το να σχεδιάζεις μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών, όπως τον προγραμματισμό των προπονήσεων της επόμενης εβδομάδας στο ημερολόγιό σου, ώστε να πετύχεις τον στόχο σου. Αυτό το βήμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα εμψυχωτικό και ενθαρρυντικό, όπως αναφέρει η Δρ Cacioppo, επειδή σου υπενθυμίζει ότι μπορείς να ελέγχεις πού επενδύεις την ενέργειά σου.
- Το F σημαίνει Focus (Συγκέντρωση), την οποία η Δρ Cacioppo ορίζει ως το να ζεις απλώς "στο 100% την κάθε στιγμή", είτε κάνεις σπριντ σε ένα εικονικό μάθημα ποδηλασίας είτε κάνεις διατάσεις στη συνέχεια.
- Τέλος, το T σημαίνει Tolerance (Ανοχή), τόσο για τον εαυτό σου όσο και για τους άλλους (για τον αγχωμένο σου συγκάτοικο για παράδειγμα), αλλά και για τις αποτυχίες και τις επιτυχίες σου. Δεν είναι εύκολο να κυνηγάς έναν στόχο, επομένως "η δυνατότητα ενός αθλητή να δείχνει ανοχή σε σωματικό και συναισθηματικό πόνο είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία", λέει η Δρ Cacioppo.
Στη συνέχεια, εφάρμοσέ την
Τώρα που γνωρίζεις πώς είναι η διαδικασία σου, μάθε πώς μπορείς να την εφαρμόσεις.
1. Δεσμεύσου στη δέσμευση.
Εξ ορισμού, για να γίνει μια διαδικασία πραγματικότητα και όχι κάτι που κάνεις μία μόνο φορά ή ακόμα και για δύο εβδομάδες, πρέπει να επαναλαμβάνεις τα βήματα που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, προπονήσεις και υγιεινά γεύματα ή μία ώρα που αφιερώνεις για να μάθεις μουσική και άλλη μία για να παίξεις κάποιο μουσικό όργανο. Αν η μακροπρόθεσμη δέσμευση σε τρομάζει ή βρίσκεις ότι δεν σου δίνει κίνητρο, να θυμάσαι ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις μια εργασία, γίνεται λίγο ευκολότερο την επόμενη φορά, δημιουργώντας μια συνέπεια, αναφέρει η Δρ Cacioppo.
2. Βελτίωσε τη στρατηγική σου.
Το να έχεις μια διαδικασία δεν είναι το ίδιο με το να προσπαθείς να κάνεις τα πάντα. (Ας είμαστε ειλικρινείς: κανένας δεν μπορεί.) Οι πετυχημένοι άνθρωποι εστιάζουν σε αυτό που θέλουν να πετύχουν και σε αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν, επισημαίνει η Δρ Cacioppo. Γι' αυτό, πολλοί κορυφαίοι αθλητές μπορεί να χωρίζουν την προπόνησή τους σε κομμάτια που εστιάζουν σε μεμονωμένα στοιχεία απόδοσης, όπως είναι η δύναμη, η ταχύτητα ή η αντοχή, ώστε το ένα να μην παρεμβαίνει στο άλλο (και επειδή έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι έχουν περιορισμένη ενέργεια και χρόνο).
Αντί να προσπαθείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να φτάσεις στη γραμμή του τερματισμού γρηγορότερα, δημιούργησε σχέδια δράσης που καθορίζουν πώς, πότε και πού θα κάνεις κάτι, τα οποία ονομάζονται προθέσεις υλοποίησης. Σύμφωνα με έρευνες, αυτά μπορούν να σε βοηθήσουν να πετυχαίνεις έναν στόχο τη φορά, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμα όταν κυνηγάς πολλούς στόχους ταυτόχρονα.
3. Άφησε τον εαυτό σου να ανασάνει.
Όταν δημιουργήσεις μια διαδικασία που λειτουργεί για σένα, η Δρ Cacioppo λέει ότι δεν πειράζει αν μερικά στοιχεία αρχίσουν να μοιάζουν υποσυνείδητα με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με την ίδια, αυτό είναι εντέλει καλό, καθώς σημαίνει ότι υιοθετείς υγιεινές συνήθειες, αφήνοντας το φιλόδοξο μυαλό σου να πάρει μια πολύτιμη ανάσα.
Μπορεί όλα αυτά να σου φαίνονται βουνό, αλλά το σημαντικό είναι να προχωράς μέρα με τη μέρα ή ακόμα και ώρα με την ώρα. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Και έχε πίστη σε όλα τα βήματα της διαδικασίας.
Κείμενο: Jamie Millar
Εικονογράφηση: Leonardo Santamaria
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