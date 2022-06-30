Πώς να τελειοποιήσεις τη διαδικασία σου

Η πραγματικότητα είναι ότι η σκληρή δουλειά δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και τον στόχο σου.



Θα πρέπει επίσης να έχεις μια στρατηγική νοοτροπία, λέει η Patricia Chen, PhD, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του National University of Singapore. Πρόσφατα ήταν συνεργάτης-συγγραφέας σε τρεις νέες μελέτες σχετικά με τη στρατηγική νοοτροπία, η οποία ουσιαστικά έγκειται στο να κάνεις ένα βήμα πίσω όταν η πρόοδός σου σταματά ή μειώνεται και να αναρωτηθείς κάτι πολύ σημαντικό: υπάρχει καλύτερος δρόμος για να πάω μπροστά;



Οι πετυχημένοι άνθρωποι εφαρμόζουν αυτό το σκεπτικό στη δική τους διαδικασία, έναν όρο που αποτυπώνει κάθε σκόπιμη εργασία που κάνουν, μέρα με τη μέρα, για να βελτιώνονται και να φτάνουν πιο κοντά στους στόχους τους, αναφέρει η Stephanie Cacioppo, PhD, νευροεπιστήμονας, διευθύντρια του Brain Dynamics Laboratory στο University of Chicago Pritzker School of Medicine.



Η διαδικασία είναι περιεκτική και ολιστική. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις προπονήσεις σου, για παράδειγμα. Έχει επίσης να κάνει με το πώς προετοιμάζεσαι και κοιμάσαι την προηγούμενη νύχτα, τι τρως, αν δίνεις στον εαυτό σου χρόνο να προθερμανθεί και πόσο διεξοδικά καταγράφεις τις λεπτομέρειες και ανακάμπτεις στη συνέχεια, ώστε να μπορείς να προχωράς λίγο πιο μπροστά κάθε μέρα. Επίσης, έχει να κάνει με το να αναρωτιέσαι, αρκετά τακτικά, αν υπάρχει ίσως κάτι που θα μπορούσες να προσθέσεις, να αλλάξεις ή να αφαιρέσεις για να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο.



Διαμορφώνοντας μια διαδικασία, μπορείς να βρεις το εσωτερικό κίνητρο για να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι συνεχώς, λέει η Δρ Cacioppo. Μπορεί επίσης να κάνει την όλη προσπάθεια βιώσιμη και πραγματικά απολαυστική, επειδή έχεις απόλυτη προσήλωση στον στόχο σου και προοδεύεις σε πραγματικό χρόνο, αναφέρει. Δες πώς μπορείς να το πετύχεις.