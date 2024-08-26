Ιστορίες ποδοσφαίρου: Ada Hegerberg

Η Ada βρισκόταν στην καλύτερη φάση της όταν η καριέρα της διακόπηκε απότομα. Η Ada ξεκίνησε την επαγγελματική της ποδοσφαιρική καριέρα σε ηλικία 15 ετών. Έγινε κορυφαία σκόρερ και, κάθε φορά που έβαζε γκολ, άνοιγε τα χέρια, σαν να ήθελε να πετάξει, και έτρεχε προς τις συμπαίκτριές της με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η καριέρα της Ada εκτοξεύτηκε στα ουράνια σαν πύραυλος.

Και τότε, μια μέρα, στη διάρκεια της προπόνησης, συνέβη κάτι με το πόδι της Ada. Ξαφνικά, δεν μπορούσε να περπατήσει και ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Όταν τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην προπόνηση, διαπίστωσε ότι είχε πάθει και κάταγμα καταπόνησης στο πόδι! Η Ada δεν έπαιξε ποδόσφαιρο για σχεδόν δύο χρόνια. Το σώμα της χρειαζόταν χρόνο για να γιατρευτεί, αλλά η Ada πάσχιζε να κάνει υπομονή. "Θα μπορέσω ποτέ να ξαναπαίξω;", αναρωτιόταν.

Τελικά, τα πόδια της Ada δυνάμωσαν αρκετά ώστε να μπορεί να τρέξει και, καθώς προπονούνταν, ένιωθε σαν παιδί που ερωτεύεται το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά. Η Ada πιστεύει ότι το ανανεωμένο πάθος της για το άθλημα μπορεί να τη βοηθήσει να καταρρίψει ακόμα περισσότερα ρεκόρ, καθώς η μεγαλύτερη φιλοδοξία της είναι να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της. Ανυπομονεί να επιστρέψει στο γήπεδο για το τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημά της.