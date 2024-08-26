Ιστορίες ποδοσφαίρου: Ada Hegerberg

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Ada Hegerberg
Η Ada είχε τα προσόντα για να γίνει μία από τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο, μέχρι που ένας τρομερός τραυματισμός ανέκοψε την πορεία της. Ανακάλυψε πώς κατάφερε και πάλι να φτάσει στην κορυφή και να αναγνωριστεί ως η κορυφαία αθλήτρια στον πλανήτη το 2018.
Ada Hegerberg. Επιθετικός, Νορβηγία. Ημερομηνία γέννησης: 10 Ιουλίου 1995.
Η Ada βρισκόταν στην καλύτερη φάση της όταν η καριέρα της διακόπηκε απότομα. Η Ada ξεκίνησε την επαγγελματική της ποδοσφαιρική καριέρα σε ηλικία 15 ετών. Έγινε κορυφαία σκόρερ και, κάθε φορά που έβαζε γκολ, άνοιγε τα χέρια, σαν να ήθελε να πετάξει, και έτρεχε προς τις συμπαίκτριές της με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό της. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η καριέρα της Ada εκτοξεύτηκε στα ουράνια σαν πύραυλος.
Και τότε, μια μέρα, στη διάρκεια της προπόνησης, συνέβη κάτι με το πόδι της Ada. Ξαφνικά, δεν μπορούσε να περπατήσει και ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Όταν τελικά κατάφερε να επιστρέψει στην προπόνηση, διαπίστωσε ότι είχε πάθει και κάταγμα καταπόνησης στο πόδι! Η Ada δεν έπαιξε ποδόσφαιρο για σχεδόν δύο χρόνια. Το σώμα της χρειαζόταν χρόνο για να γιατρευτεί, αλλά η Ada πάσχιζε να κάνει υπομονή. "Θα μπορέσω ποτέ να ξαναπαίξω;", αναρωτιόταν.
Τελικά, τα πόδια της Ada δυνάμωσαν αρκετά ώστε να μπορεί να τρέξει και, καθώς προπονούνταν, ένιωθε σαν παιδί που ερωτεύεται το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά. Η Ada πιστεύει ότι το ανανεωμένο πάθος της για το άθλημα μπορεί να τη βοηθήσει να καταρρίψει ακόμα περισσότερα ρεκόρ, καθώς η μεγαλύτερη φιλοδοξία της είναι να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της. Ανυπομονεί να επιστρέψει στο γήπεδο για το τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημά της.
Προς όλες τις επαναστάτριες,
Μην σταματάτε την προσπάθεια.
Συνεχίστε να τρέχετε, να προπονείστε, να ελπίζετε.
Βρείτε την αυτοπεποίθηση μέσα σας, φυλάξτε την και μην την αφήσετε για τίποτα στον κόσμο. Αρκεί ένα άτομο για να πάρετε κουράγιο και τις περισσότερες φορές αυτό το άτομο είστε εσείς οι ίδιες.
Δείξτε καλοσύνη στους γύρω σας και ευγένεια στους ανθρώπους που σας βοηθούν. Μην φοβάστε να προκαλέσετε όσους βρίσκονται σε θέσεις ισχύος. Μην επηρεάζεστε από τις προκαταλήψεις. Βγείτε έξω και διεκδικήστε το ακατόρθωτο.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην σταματήσετε να το απολαμβάνετε.
Με αγάπη,
Ada
– Ada Hegerberg