Grace Geyoro - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Σε ηλικία οκτώ ετών, η Grace Geyoro μπήκε για πρώτη φορά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη καταγωγής της, την Ορλεάνη της Γαλλίας. Περιτριγυριζόταν από μια ομάδα αγοριών. Η Grace ήταν το πρώτο και το μοναδικό κορίτσι της ομάδας.

Πολλοί βρήκαν παράξενο το ότι η Grace έπαιζε ποδόσφαιρο. Ακόμα και η μητέρα της, η Angelique, θεωρούσε ότι αυτό το άθλημα δεν ήταν κατάλληλο για κορίτσια. Όμως, ο αδελφός της Grace έπεισε τη μητέρα τους ότι η Grace δεν ήταν απλώς καλή. Ήταν εξαιρετική. Στα 15 της, η Grace ήταν τόσο καλή που άρχισε να προπονείται στην Παρί Σεν Ζερμέν (ΠΣΖ), μια επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου. Το 2017, σε ηλικία 19 ετών, η Grace έγινε επαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου για την ΠΣΖ.

Έως το 2022, η Grace ήταν μια από τις αγαπημένες επιλογές της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2022, στον αγώνα κόντρα στην Ιταλία, ενθουσίασε τα πλήθη και έγινε η πρώτη παίκτρια που κατάφερε να κάνει χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών! Μετά το τρίτο της γκολ, η Grace σχημάτισε με τα χέρια της μια καρδιά και στράφηκε προς το μέρος όπου καθόταν η οικογένειά της. Η Angelique, η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Grace, ζητωκραύγαζε πιο δυνατά από όλους.

"Μην σταματάς ποτέ".

– Grace Geyoro