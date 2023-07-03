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Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2023
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Σε συνεργασία με τη Rebel Girls

Grace Geyoro

Η Grace απέδειξε σε όλους όσοι την αμφισβητούσαν ότι είχαν άδικο από την πρώτη στιγμή που κλότσησε μια μπάλα. Ανακάλυψε την ιστορία της και δες πώς έγινε το αστέρι της ομάδας και της χώρας της.

Grace Geyoro - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Grace Geyoro. Μέσος, Γαλλία. Ημερομηνία γέννησης: 2 Ιουλίου 1997.

Σε ηλικία οκτώ ετών, η Grace Geyoro μπήκε για πρώτη φορά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη καταγωγής της, την Ορλεάνη της Γαλλίας. Περιτριγυριζόταν από μια ομάδα αγοριών. Η Grace ήταν το πρώτο και το μοναδικό κορίτσι της ομάδας.

Πολλοί βρήκαν παράξενο το ότι η Grace έπαιζε ποδόσφαιρο. Ακόμα και η μητέρα της, η Angelique, θεωρούσε ότι αυτό το άθλημα δεν ήταν κατάλληλο για κορίτσια. Όμως, ο αδελφός της Grace έπεισε τη μητέρα τους ότι η Grace δεν ήταν απλώς καλή. Ήταν εξαιρετική. Στα 15 της, η Grace ήταν τόσο καλή που άρχισε να προπονείται στην Παρί Σεν Ζερμέν (ΠΣΖ), μια επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου. Το 2017, σε ηλικία 19 ετών, η Grace έγινε επαγγελματίας παίκτρια ποδοσφαίρου για την ΠΣΖ.

Έως το 2022, η Grace ήταν μια από τις αγαπημένες επιλογές της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2022, στον αγώνα κόντρα στην Ιταλία, ενθουσίασε τα πλήθη και έγινε η πρώτη παίκτρια που κατάφερε να κάνει χατ τρικ στο πρώτο ημίχρονο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών! Μετά το τρίτο της γκολ, η Grace σχημάτισε με τα χέρια της μια καρδιά και στράφηκε προς το μέρος όπου καθόταν η οικογένειά της. Η Angelique, η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Grace, ζητωκραύγαζε πιο δυνατά από όλους.

"Μην σταματάς ποτέ".

– Grace Geyoro

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Grace Geyoro - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Εικονογράφηση: Kaitlin June Edwards.

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 1 Ιουλίου 2023