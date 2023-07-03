Kadeisha Buchanan - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Η Kadeisha είναι μια ικανή αμυντικός στο γήπεδο. Μπορεί να ανακόψει τη φόρα μερικών από τις καλύτερες επιθετικούς στον κόσμο. Στη θέση της σέντερ μπακ, η Kadeisha κινείται σαν σκιά, προβλέποντας κάθε ενέργεια των αντιπάλων της και προλαβαίνοντας κάθε βήμα τους. Μετά, κάνει απλώς την κίνησή της, κλέβοντας την μπάλα ή ανακόπτοντας την πορεία των αντιπάλων.

Όταν, όμως, ήταν μικρή, η Kadeisha δεν πίστευε ότι θα κατάφερνε να γίνει επαγγελματίας. Ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Η μητέρα της έκανε πολλές δουλειές αλλά δυσκολευόταν να πληρώσει το νοίκι και το φαγητό, πόσο μάλλον τα έξοδα για το ποδόσφαιρο.

Αλλά, με τη βοήθεια φίλων και της οικογένειάς της, η Kadeisha και οι δικοί της κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Αν και πολυάσχολη, η μητέρα της ήταν πάντα εκεί, στη θέση του τερματοφύλακα καθώς η Kadeisha έκανε προπόνηση μετά το σχολείο. Η αγάπη της Kadeisha για το άθλημα τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες.

Στην εφηβεία της, η Kadeisha κέντρισε το ενδιαφέρον κορυφαίων προπονητών παγκοσμίως. Σε ηλικία 17 ετών, η Kadeisha έκανε το ντεμπούτο της για την ομάδα του Καναδά και μερικά χρόνια μετά, έγινε επαγγελματίας. Σήμερα, θεωρείται μία από τις καλύτερες αμυντικούς στον κόσμο. Είναι μια σταθερή αξία στο γήπεδο.

"Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Νομίζω ότι άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο".

– Kadeisha Buchanan