Αγόρασε όλες τις νέες κυκλοφορίες

Αγόρασε

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls

Chloe Kelly

Από τα γήπεδα-κλουβιά του Λονδίνου στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην εθνική ομάδα γυναικών της Αγγλίας, το όνομα της Chloe Kelly θα μείνει για πάντα γραμμένο στα βιβλία της ιστορίας του αθλήματος. Ανακάλυψε την πορεία της που την έφερε στο σημείο να πετύχει το πιο σημαντικό γκολ στην ιστορία της χώρας της.

Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Chloe Kelly. Επιθετικός, Αγγλία. Ημερομηνία γέννησης: 15 Ιανουαρίου 1998.

Η Chloe Kelly μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο παίζοντας ποδόσφαιρο με τα πέντε μεγαλύτερα αδέλφια της. Έπαιζαν σε πλακόστρωτους δρόμους και στα λεγόμενα "cages" της πόλης, που είναι περιφραγμένα γήπεδα όπου τα παιχνίδια μετατρέπονταν σε σκληρές μάχες. Η Chloe ήταν συνήθως το μόνο κορίτσι, αλλά δεν την ένοιαζε. Όπου και αν πήγαινε, είχε μια μπάλα στα πόδια της και ήταν έτοιμη να παίξει.

Όταν η Chloe μεγάλωσε, μετακόμισε βόρεια για να παίξει επαγγελματικά στη Μάντσεστερ Σίτι. Με το ανταγωνιστικό και παθιασμένο στιλ παιξίματός της, φαινόταν ότι πηγαίνει για μεγάλα πράγματα. Αλλά το 2021, η Chloe υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι που την άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι φαν της ανησυχούσαν ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν και το τέλος της καριέρας της. Αλλά η Chloe δούλεψε σκληρά στην αποθεραπεία και, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Στους τελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2022, η Αγγλία ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στην παράταση, η Chloe έκανε ένα σουτ, αλλά το απέκρουσε η τερματοφύλακας. Όταν πήρε ξανά την μπάλα, σούταρε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Η Chloe έχει βάλει το μετάλλιό της από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ένα σημείο όπου μπορεί να το βλέπει κάθε μέρα, στο συρτάρι με τα εσώρουχά της! Η μπάλα εκτοξεύτηκε στον αέρα, πέρασε την τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα! Η ομάδα της Chloe ξεχύθηκε στο γήπεδο. Μόλις τους είχε βοηθήσει να κατακτήσουν το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της Αγγλίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

"Δεν αγχώνομαι όπως παλιά, γιατί σκέφτομαι 'τι χειρότερο μπορεί να συμβεί;'. ΄Έχω περάσει από τα χειρότερα. Πρέπει να απολαμβάνω κάθε στιγμή, παίζοντας χωρίς φόβο".

– Chloe Kelly

Γνώρισε άλλα Rebel Girls

  • Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike, slide 1 of 6
    Alex Morgan

    Από το να βρει το αγαπημένο της άθλημα μέχρι να γίνει εθνική ηρωίδα, ανακάλυψε πώς η Alex Morgan έγινε ένα σύμβολο που ξεπερνά τα όρια του αθλήματος.

  • Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike, slide 2 of 6
    Grace Geyoro

    Η Grace απέδειξε σε όλους όσοι την αμφισβητούσαν ότι είχαν άδικο από την πρώτη στιγμή που κλότσησε μια μπάλα. Ανακάλυψε πώς έγινε το αστέρι της ομάδας και της χώρας της.

  • Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike, slide 3 of 6
    Kerolin Nicoli

    Αν και βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιθανότητα να μην μπορέσει να παίξει ποτέ ξανά ποδόσφαιρο, η Kerolin δεν το έβαλε κάτω. Ανακάλυψε πώς από λαμπρή παίκτρια στη Βραζιλία έγινε το αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιστροφή στο .com/play

Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Εικονογράφηση: Sofia Cavallari.

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 3 Ιουλίου 2023