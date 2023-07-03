Chloe Kelly - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Η Chloe Kelly μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο παίζοντας ποδόσφαιρο με τα πέντε μεγαλύτερα αδέλφια της. Έπαιζαν σε πλακόστρωτους δρόμους και στα λεγόμενα "cages" της πόλης, που είναι περιφραγμένα γήπεδα όπου τα παιχνίδια μετατρέπονταν σε σκληρές μάχες. Η Chloe ήταν συνήθως το μόνο κορίτσι, αλλά δεν την ένοιαζε. Όπου και αν πήγαινε, είχε μια μπάλα στα πόδια της και ήταν έτοιμη να παίξει.

Όταν η Chloe μεγάλωσε, μετακόμισε βόρεια για να παίξει επαγγελματικά στη Μάντσεστερ Σίτι. Με το ανταγωνιστικό και παθιασμένο στιλ παιξίματός της, φαινόταν ότι πηγαίνει για μεγάλα πράγματα. Αλλά το 2021, η Chloe υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι που την άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι φαν της ανησυχούσαν ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν και το τέλος της καριέρας της. Αλλά η Chloe δούλεψε σκληρά στην αποθεραπεία και, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Στους τελικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2022, η Αγγλία ήταν ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στην παράταση, η Chloe έκανε ένα σουτ, αλλά το απέκρουσε η τερματοφύλακας. Όταν πήρε ξανά την μπάλα, σούταρε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Η Chloe έχει βάλει το μετάλλιό της από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ένα σημείο όπου μπορεί να το βλέπει κάθε μέρα, στο συρτάρι με τα εσώρουχά της! Η μπάλα εκτοξεύτηκε στον αέρα, πέρασε την τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα! Η ομάδα της Chloe ξεχύθηκε στο γήπεδο. Μόλις τους είχε βοηθήσει να κατακτήσουν το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της Αγγλίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

"Δεν αγχώνομαι όπως παλιά, γιατί σκέφτομαι 'τι χειρότερο μπορεί να συμβεί;'. ΄Έχω περάσει από τα χειρότερα. Πρέπει να απολαμβάνω κάθε στιγμή, παίζοντας χωρίς φόβο".

– Chloe Kelly