Alex Morgan - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Σε ηλικία οκτώ ετών, η Alex Morgan δήλωσε ότι θέλει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν ήξερε ποιο άθλημα θα την οδηγούσε εκεί. Η Alex τα δοκίμασε όλα. Μερικές μέρες, οι γονείς της την πήγαιναν από την προπόνηση σόφτμπολ στην προπόνηση ποδοσφαίρου και μετά σε έναν αγώνα μπάσκετ! Όμως, στο λύκειο το ποδόσφαιρο έγινε το αγαπημένο της σπορ.



Η Alex πάλεψε με τραυματισμούς και αναποδιές για να φτάσει στην κορυφή. Έγινε επαγγελματίας παίκτρια και, τελικά, μέλος της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ. Στα 23 της χρόνια, στην πολυσύχναστη πόλη του Λονδίνου, έλαβε μέρος στους πρώτους της Ολυμπιακούς Αγώνες.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν στον ημιτελικό με τον Καναδά. Το σκορ ήταν 3-3 και οι ομάδες πήγαν στην παράταση. Ήταν τώρα ή ποτέ. Στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, η μπάλα έφτασε στην Alex, η οποία βρισκόταν κοντά στο τέρμα. Οι αμυντικοί ήταν παντού. Η Alex πήδηξε ψηλά και χτύπησε την μπάλα με το κεφάλι της. Η μπάλα πέρασε πάνω από τις αμυντικούς και μπήκε μέσα στα δίχτυα. Το πλήθος ζητωκραύγασε! Η ομάδα των ΗΠΑ κέρδισε με σκορ 4–3. Τρεις μέρες αργότερα, η Alex επέστρεψε στην πατρίδα της με το δικό της χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.



"Πρέπει πάντα να προσπαθείς σκληρά, να μην τα παρατάς ποτέ και να παλεύεις μέχρι το τέλος, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι το τελικό σφύριγμα".

– Alex Morgan