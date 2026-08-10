Kerolin Nicoli - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Η Kerolin πάντα αγαπούσε το ποδόσφαιρο, αλλά υπήρξε μια εποχή που πίστευε ότι δεν θα έπαιζε ποτέ ξανά. Όταν ήταν έντεκα ετών, ένιωσε πόνο στο δεξί της πόδι. Αργότερα έμαθε ότι είχε μια σπάνια ασθένεια που προκαλούσε μόλυνση στα οστά της. Ακόμη και μετά την επέμβαση, οι γιατροί της εξακολουθούσαν να μην είναι σίγουροι αν θα μπορούσε να παίξει αθλήματα επαφής, όπως το ποδόσφαιρο.



Όμως, η Kerolin δεν τα παράτησε ποτέ. Άρχισε να παίζει χαλαρά με φίλους για να ανακτήσει τις δεξιότητες και τη δύναμή της. Με τον καιρό, το πόδι της θεραπεύτηκε και επέστρεψε στο άθλημα που αγαπούσε. Η Kerolin ανέβηκε στην κατάταξη του συστήματος ομάδων στη Βραζιλία και, τελικά, το όνειρό της πραγματοποιήθηκε, καθώς κατάφερε να γίνει επαγγελματίας. Το 2022, η Kerolin μπήκε στην ομάδα North Carolina Courage.



Στον πρώτο της αγώνα ενάντια στη NJ/NY Gotham FC, χρησιμοποίησε κάθε λεπτό για να δείξει τη δύναμή της στο γήπεδο. Όταν η Kerolin δέχτηκε πάσα από μια συμπαίκτριά της προς το τέλος του παιχνιδιού, ήξερε ότι έπρεπε να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, προσπερνώντας τρεις αμυντικούς, και μετά κλότσησε την μπάλα με το δεξί της πόδι βάζοντας γκολ!



"Πάντα είμαι αφοσιωμένη στον στόχο μου να γνωρίσω μεγάλη επιτυχία στην καριέρα μου".



– Kerolin Nicoli