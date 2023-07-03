Hayley Raso - Ιστορίες ποδοσφαίρου - Nike

Η Hayley Raso μεγάλωσε στην περιοχή Gold Coast της Αυστραλίας. Κολυμπούσε και τσαλαβουτούσε στον ωκεανό με αυτοπεποίθηση, αλλά στο σχολείο ήταν ντροπαλή. Μια μέρα, η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου έκανε δοκιμαστικά. Καθώς η Hayley μάθαινε να πασάρει και να ντριμπλάρει, κάτι άλλαξε μέσα της. Ήταν ακριβώς όπως στην παραλία. Οι φόβοι της εξαφανίστηκαν και δεν ένιωθε πια να ντρέπεται.



Η Hayley κατάφερε να μπει στην ομάδα και η γιαγιά της της έδωσε μια όμορφη κορδέλα για δώρο. "Φόρεσέ τη για δύναμη" είπε η γιαγιά της, δένοντας την κορδέλα φιόγκο γύρω από την αλογοουρά της Hayley. Από εκείνη τη μέρα, η Hayley δεν έπαιξε ποτέ χωρίς αυτήν. Η κορδέλα την ακολούθησε σε όλη την πορεία της από την τοπική ομάδα ποδοσφαίρου μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Την κράτησε δυνατή στις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές της, όπως όταν έσπασε την πλάτη της σε ένα ατύχημα στο γήπεδο. Η Hayley δεν ήταν σίγουρη αν θα περπατούσε ξανά, πόσο μάλλον αν θα έπαιζε ποδόσφαιρο.



Όμως, μετά από έξι μήνες εντατικής αποθεραπείας, φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια. Φαντάσου ότι πέτυχε ένα γκολ στο πρώτο της παιχνίδι μετά την επιστροφή της! Φέτος, ανυπομονεί να εκπροσωπήσει τη χώρα της στη μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου στην πατρίδα της. Η γιαγιά της και η υπόλοιπη οικογένειά της θα πανηγυρίζουν από τις εξέδρες. Ανεξάρτητα από το πού θα παρακολουθήσεις τους αγώνες, θα είναι εύκολο να την εντοπίσεις. Ψάξε απλώς για τη λαμπερή κορδέλα.



"Μην κοιτάζεις πίσω. Δώσ' τα όλα στο γήπεδο".



– Hayley Raso