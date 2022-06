Comment augmenter la distance de ses runs sans se blesser selon les experts

Vous avez des courbatures depuis le run de 8 km que vous avez fait avant-hier. Aujourd'hui, vous aviez planifié un run de 10 km. Que faire ? Selon Kate Ayoub, diplômée en physiothérapie et coach santé chez Own Your Movement à Washington D.C., savoir reconnaître quel degré de courbatures est acceptable pour continuer l'entraînement et quand il faut y aller doucement fait partie de l'apprentissage du running sur le long terme.

« La progression n'est pas linéaire et votre performance et votre récupération ne suivront pas toujours un planning d'entraînement stricte », affirme-t-elle. Bien qu'il soit utile de structurer votre entraînement à l'avance, en utilisant un calendrier avec des propositions de distances par run et par semaine, il est aussi important de garder une certaine ouverture.

« Plus vous écoutez votre corps et ce qu'il essaye de vous dire, plus vous améliorerez vos compétences en tant qu'athlète parce que vous pourrez ajuster votre entrainement de façon à maximiser les performances et diminuer les risques de blessures », affirme-t-elle.

Si vos courbatures ont tendance à diminuer rapidement lorsque vous entrez en mouvement, Kate Ayoub suggère par exemple de courir calmement pendant un kilomètre ou deux, et de continuer si vous vous sentez bien. Mais si vous courbatures sont si intenses qu'elles affectent votre vie quotidienne et que vous devez faire un effort considérable lors de ce premier kilomètre, alors il est préférable de vous tourner vers des activités de cross-training tels que les étirements, la natation ou le yoga.

CONTENU APPARENTÉ : Cinq façons simples de créer un espace pour pratiquer le yoga à la maison