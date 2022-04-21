Comment augmenter la distance de ses runs sans se blesser selon les experts

Pour éviter les blessures, il est essentiel de respecter le programme que vous avez établi. Si vous avez prévu de courir 11 kilomètres aujourd'hui, essayez de vous tenir à cet objectif (ou de courir moins longtemps, si vous sentez que votre corps a besoin de repos).

« Dans tous les programmes d'entraînement, il est essentiel de commencer doucement et de développer l'entraînement petit à petit », affirme Chad Walding. « Sans progression lente, le risque d'être mis sur la touche par une blessure de surentraînement est beaucoup plus élevé, comme une tendinite, une fracture de stress, un claquage ou même une déchirure des tendons. »

On augmente habituellement la distance en fonction du pourcentage ou du temps. Par exemple, si vous avez commencé à courir 15 minutes plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines, vous pouvez passer à 20 minutes au cours des semaines suivantes.

Si l'approche des pourcentages attise votre curiosité, prenez en considération la « règle des 10 % ». Cette règle suggère de ne pas augmenter la distance de plus de 10 % par rapport à la distance de vos runs de la semaine précédente. Par exemple, si vous courez 15 km par semaine, vous pouvez ajouter 1,5 km la semaine suivante.

Mais même si c'est une recommandation fréquemment invoquée, ce n'est pas une véritable règle, affirme Timothy Miller. Pour les débutants, le principal critère est la régularité. Cela implique de courir la même distance pendant le premier mois (voire plus longtemps) afin d'entrer dans une routine et de renforcer les muscles nécessaires aux mouvements du running.

En étant de plus en plus à l'aise avec la pratique régulière du running, ces 10 % supplémentaires que vous rajoutez chaque semaine peuvent être exactement ce qu'il vous faut. Mais si vous montrez des signes d'épuisement (fatigue, trébuchement ou blessures légères de surentraînement comme les douleurs aux chevilles), vous feriez mieux de réduire la distance. Gardez à l'esprit que votre état de stress général pourrait vous empêcher de récupérer après l'entraînement, et pourrait être à l'origine de votre épuisement. Assurez-vous de prendre du temps pour vous et de pratiquer la respiration consciente lorsque vous êtes submergés par le stress, grâce à une séance de yoga par exemple.

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