Back to SearchNike Store City Stars (Phase 2)Closed • Opens at 10.00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10.00 - 0.00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGClosed • Opens at 10.00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGClosed • Opens at 10.00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGClosed • Opens at 10.00