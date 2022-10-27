Los mejores leggings Nike para el frío

Los mejores leggings de Nike para el frío
Guía de compra
Estos leggings de Nike están diseñados para ofrecerte la comodidad que necesitas cuando bajan las temperaturas, ya sea viendo tu serie favorita o corriendo bajo cero.
Los leggings para el frío son una prenda esencial cuando caen los termómetros. Puedes llevarlos solos o con otras prendas para abrigarte aún más (por ejemplo, debajo de un pantalón para la nieve o una falda).
Los leggings para el frío de Nike son perfectos para todo tipo de actividades, como correr por la mañana, hacer esquí o simplemente relajarse en el sofá. Sigue leyendo para encontrar el mejor par para ti.
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1.Leggings de talle medio Nike Therma-FIT One
Esta prenda te ofrece todas las ventajas de unos leggings de running: tecnología Nike Therma-FIT (diseñada para controlar el calor corporal cuando hace frío), un tejido resistente que no se transparenta y un ajuste ceñido. También incluye dos bolsillos ocultos en la cintura para guardar básicos como las llaves o el móvil.
2.Mallas de running Nike Storm-FIT Phenom Elite
Las mallas de running Nike Storm-FIT Phenom Elite son imprescindibles para correr los días de viento, frío y lluvia. Están confeccionadas con un tejido resistente al viento y repelente al agua, y presentan un diseño especial de tejido Knit en la parte posterior de las perneras para añadir transpirabilidad.
Además, cuentan con bandas de diseño reflectante para aumentar tu visibilidad tanto en el asfalto como en los senderos. Recuerda que, aunque estos leggings estén hechos para resistir las inclemencias del tiempo, a veces lo mejor es no salir al exterior y usar la cinta.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Estos leggings están forrados con un tejido Fleece suave para ofrecer firmeza y resistencia, por lo que son ideales para llevar debajo de un pantalón o hacer senderismo cuando hace frío. Además, incluyen tecnología Therma-FIT para retener el calor cuando bajan las temperaturas.
4.Mallas de running Nike Dri-FIT AeroSwift
Para los corredores de élite, es imprescindible que los leggings para el frío sean ligeros y transpirables. Las mallas Nike AeroSwift están diseñadas para adaptarse a tus zancadas, con una cintura Flyvent perforada para ofrecer un extra de ventilación y un material elástico especial para ayudarte a enfriar más rápido. Sin embargo, estas mallas incorporan un forro especial y un tejido firme que las hacen capaces de soportar temperaturas bajo cero.
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5.Mallas de running Nike Dri-FIT Challenger
Los leggings Nike Dri-FIT Challenger son ideales para entrenar y disfrutar del día a día. Incluyen una cintura elástica revestida, un cordón externo para personalizar el ajuste y tecnología Dri-FIT para capilarizar el sudor de la piel. El tejido Nike Power ofrece sujeción y aislamiento en un diseño increíblemente elástico.
6.Mallas de running Nike Repel Challenger
Abrígate cuando el tiempo empeora con las mallas Nike Repel Challenger. Cada par está hecho con tejido repelente al agua, suave y elástico, para que puedas centrarte en sumar kilómetros y no te distraigas regulando el ajuste.
Texto: Julia Sullivan