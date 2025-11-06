La mejor equipación de running para combatir el frío

No hay temporada baja: qué ponerse para correr cuando hace frío
Guía de compra
Aprende a vestirte a capas como un profesional con la equipación de running para el invierno con las mejores tecnologías de rendimiento de Nike.
Correr con frío no tiene por qué significar tener las manos congeladas o los dientes castañeteando. Si te vistes con las capas y las tecnologías Nike adecuadas, el mal tiempo no tiene ni una oportunidad.
Aprender a vestirse por capas es la clave para correr en el frío del invierno sin sacrificar la comodidad. Te interesa llevar prendas que se adapten a tu cuerpo a medida que se calienta. Es decir, capas interiores que aceleren la evaporación del sudor, capas intermedias que retengan el calor y capas exteriores que te protejan del viento, la lluvia y la nieve. Si lo haces bien, tu equipación te ayudará a hacer frente a los elementos y a seguir moviéndote, sin importar la temperatura.
Tanto si vas a salir a correr antes del amanecer como si vas a hacer kilómetros el día más frío del año, el objetivo es el mismo: abrigarte sin pasar calor. A continuación, te explicamos cómo crear conjuntos de running para el frío utilizando algunas de las mejores innovaciones de Nike en ropa técnica.
Una capa base que capilariza el sudor
Una capa base es la primera defensa contra el frío. Pero todavía no queremos añadir calor. De momento, piensa en controlar la humedad. Estas capas diseñadas para usarse directamente sobre a la piel utilizan la tecnología Nike Dri-FIT para capilarizar el sudor mientras corres, lo que te ayuda a evitar la sensación de frío de la ropa mojada.
Partes de arriba como capa base
Desde elegantes camisetas de tirantes hasta camisetas de manga corta entalladas y capas de manga larga ceñidas, Nike ofrece una amplia variedad de partes de arriba con las que puedes crear tu atuendo para correr en climas fríos.
Para obtener transpirabilidad con un diseño ligero, opta por la camiseta sin mangas de running Nike Fast o la camiseta sin mangas Nike Running. Ambas son opciones sin mangas diseñadas con la tecnología Nike Dri-FIT y materiales suaves sin distracciones. La camiseta sin mangas Nike Pro combina la tecnología de capilarización del sudor con un tejido Knit elástico y costuras planas para ofrecer un ajuste cómodo y ceñido que te proporciona sujeción kilómetro tras kilómetro. La camiseta de tirantes de running Nike Swift, diseñada para ofrecer transpirabilidad y capilarización del sudor, se estrecha en la cintura para que sea fácil de combinar con otras prendas. La camiseta de tirantes de trail running Nike, ligera y elástica, está confeccionada con tecnología Dri-FIT y presenta costuras mínimas para reducir el roce.
Si prefieres una camiseta de manga corta, opta por la camiseta de running Nike Stride con detalles reflectantes. Con mangas raglán diseñadas para reducir el roce en las axilas y tecnología Dri-FIT ADV para un enfriamiento avanzado, esta camiseta ligera te permite concentrarte en la sesión. La camiseta de running Nike Swift, diseñada también para reducir el roce, combina un tejido ligero que capilariza el sudor con un gran panel de malla en la parte posterior para ofrecer transpirabilidad.
Opta por una camiseta de manga larga ceñida para obtener una capa base con protección adicional. Con mangas raglán para ayudar a reducir las rozaduras, la camiseta de manga larga de running Nike Stride está confeccionada con un tejido Knit ligero y tecnología Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad. La camiseta de manga larga de running Nike Swift también está diseñada para moverse suavemente sobre la piel. Está confeccionada con un tejido ligero que no solo capilariza el sudor, sino que también bloquea los rayos ultravioleta.
Mallas y leggings
Opta por mallas o leggings más finos y que capilaricen el sudor cuando quieras usarlos como primera capa. Las mallas de running Nike Phenom son un gran ejemplo. Pusimos un tejido que capilariza el sudor en la parte inferior de las piernas y trabajamos con runners para encontrar las mejores soluciones de ventilación para las zonas de mucho calor. El suave y elástico tejido French terry hace que las mallas Nike Pro Warm sean una opción excelente cuando bajan las temperaturas. Combinan la tecnología Nike Dri-FIT con paneles de malla para mantener la transpirabilidad, sin importar los kilómetros que corras.
En cuanto a los leggings, los modelos como los leggings de running Nike Swift combinan la tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor con perforaciones estratégicamente colocadas para eliminar la humedad mientras sudas. El diseño sin costuras a lo largo de la parte interior de las piernas ayuda a reducir el roce para que puedas llegar más lejos. Si necesitas más espacio para guardar cosas, prueba los leggings de trail running Nike, que tienen ocho bolsillos y tecnología de capilarización del sudor.
Una capa intermedia que regula el calor
Cuando hablamos de calidez, la capa intermedia es la encargada de solucionar el problema. Necesitas algo con aislamiento pero también transpirable, para no pasar calor. Hemos desarrollado la tecnología Nike Therma-FIT pensando precisamente en este equilibrio. Ayuda a mantener el calor corporal sin que sientas demasiado calor.
Partes de arriba como capa intermedia
La camiseta de running con media cremallera y detalles reflectantes Nike te permite añadir una capa ligera y cálida con tecnología de capilarización del sudor. Su tejido, suave y cepillado, ayuda a mantener el torso abrigado, mientras que el diseño de media cremallera permite que el flujo de aire te ayude a evitar el calor excesivo. Los hilos de diseño reflectante en las mangas la convierten en la capa intermedia perfecta para correr de noche. La tecnología Therma-FIT ADV, que regula el calor, y el tejido increíblemente suave hacen que la camiseta de running con cremallera de 1/4 y detalles reflectantes Nike Swift sea una prenda cómoda, ideal para entrenar cuando hace frío. El bolsillo con cremallera te permite guardar tus pertenencias de forma segura y los orificios para los pulgares ofrecen una protección adicional contra el frío.
Chalecos
Entra en calor con chalecos diseñados para correr en invierno. El chaleco de running reflectante Nike combina la tecnología Therma-FIT ADV con un aislamiento sintético ligero para ayudarte a mantener una temperatura corporal estable. Si buscas una protección repelente al agua, opta por el chaleco de running de plumón Nike AeroLoft. Combina la tecnología Therma-FIT ADV, un cómodo aislamiento de plumón y una capa exterior repelente al agua para mantener la calidez y la transpirabilidad cuando llueve.
El chaleco de running Nike Swift combina la cómoda tecnología Therma-FIT con una capa exterior repelente al agua y un aislamiento sintético ligero. El panel trasero de tejido Knit elástico ofrece libertad de movimiento en cada paso, mientras que el cordón de la cintura te permite protegerte de los vientos helados. Si buscas una prenda de diseño reflectante y que abrigue, prueba el chaleco de running de diseño reflectante Nike Swift. Combina la tecnología avanzada de regulación térmica Therma-FIT ADV de Nike con un aislamiento sintético y una capa exterior de diseño reflectante para entrar en calor durante las sesiones a primera hora de la mañana o a última de la noche.
Pantalones, leggings o pantalones cortos
Diseñado para el invierno, el pantalón con diseño reflectante Nike Running combina la tecnología de capilarización del sudor con un tejido elástico con hilos de diseño reflectante en la parte inferior de las piernas. Quienes pasan calor al correr, incluso en climas fríos, pueden preferir el pantalón corto de running con diseño reflectante Nike 2 en 1. Su diseño dos en uno equilibra la sujeción, la protección y la movilidad al combinar un pantalón corto interior ceñido y elástico con uno exterior holgado y reflectante. Nike Dri-FIT ADV incorpora una tecnología avanzada de enfriamiento y capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Añade elementos reflectantes y abrigo a tus sesiones de invierno con los gruesos leggings de running Nike Swift con detalles reflectantes. Hemos añadido la tecnología Therma-FIT ADV, que regula el calor, al suave tejido Knit cepillado para ofrecer aislamiento contra el viento y el clima frío. Los tres bolsillos ofrecen mucho espacio de almacenamiento, mientras que el cordón en la cintura asegura el ajuste. Si buscas pantalones cortos, prueba el pantalón corto de running con detalles reflectantes Nike Swift 2 en 1. Combina un pantalón corto interior elástico que capilariza el sudor con un pantalón corto exterior holgado para una protección óptima zancada tras zancada.
Una capa exterior resistente a la intemperie
El invierno trae todo tipo de condiciones meteorológicas: fuertes nevadas, vientos huracanados, lluvia helada y temperaturas bajo cero. Por eso, la capa exterior debe protegerte bien. La tecnología Nike Storm-FIT o la tecnología Repel repelente al agua te ofrecen protección. Una buena chaqueta puede marcar la diferencia entre acortar una sesión de running y terminarla con fuerza.
Ligera y equipada con tecnología, la chaqueta de running Nike AeroSwift ayuda a bloquear tanto el viento como el agua gracias a la tecnología Storm-FIT. Además, la innovadora tecnología Aerogami de Nike crea un flujo de aire cuando más lo necesitas al abrir pequeñas aberturas de ventilación cuando sudas para ayudarte a refrescarte. Estas dos tecnologías se combinan para convertir esta chaqueta en una capa transpirable y resistente a la intemperie.
La chaqueta de running Nike AeroLoft, diseñada para que puedas abrigarte sin añadir volumen, combina nuestra avanzada tecnología Therma-FIT con un aislamiento de plumón para ayudarte a mantener la calidez en climas fríos. El acabado repelente al agua te protege de la lluvia ligera para que no te mojes mientras corres. La capucha plegable te ofrece protección adicional cuando la necesitas y se puede guardar fácilmente en el cuello cuando no la necesites. Para mujer, la chaqueta de running Nike Swift combina la tecnología Therma-FIT con una capa exterior repelente al agua para ofrecerte una calidez ligera en condiciones de humedad.
Si las chaquetas plegables son más de tu estilo, plantéate esta chaqueta de running Nike Stride, ligera y repelente al agua. Se pliega en un bolsillo lateral para guardarla cómodamente sobre la marcha. Su suave tejido de nylon también bloquea los rayos UV, lo que te ayuda a hacer frente a cualquier tipo de clima. La chaqueta de running Nike Swift también se puede plegar y guardar en el bolsillo lateral para transportarla y guardarla fácilmente. Está diseñada para correr bajo la lluvia gracias a la tecnología Repel de Nike, que repele el agua.
Calcetines cómodos y acolchados
No subestimes el poder que puede tener un buen par de calcetines acolchados. Cuando corres en climas fríos, tus pies necesitan calor. Pero también necesitan transpirabilidad, amortiguación estratégica y poder de capilarización del sudor para ayudar a prevenir las ampollas. Con múltiples estilos, tejidos y pesos disponibles, los calcetines de la colección Nike Running te ayudan a mantenerte en movimiento, kilómetro tras kilómetro. Liza Wolfe, responsable de producto de Nike, los describe como "los calcetines de running con mejor rendimiento que hemos ofrecido hasta la fecha, creados a partir de dos años de investigación, desarrollo y conocimientos directos de la comunidad de runners".
Calcetines largos de lana ligeros Nike Running
Ideales para las condiciones invernales, combinan una construcción ligera con la tecnología de capilarización del sudor de Nike y cómodos hilos de lana que ofrecen calidez sin renunciar a la transpirabilidad. Todos los modelos (largos, largos micro e invisibles) están diseñados para ayudar a reducir las ampollas al tiempo que ofrecen sujeción en zonas clave como el puente del pie y el talón de Aquiles.
Calcetines largos de running Nike de densidad media
Diseñados tanto para correr en climas fríos como para el día a día, estos versátiles calcetines aportan comodidad gracias a la tecnología que capilariza el sudor y a la microamortiguación colocada estratégicamente en el talón y la puntera. El diseño asimétrico sujeta el puente del pie y la tecnología de bloqueo del talón Nike ayuda a proporcionar un ajuste seguro.
Accesorios cálidos y cómodos
El torso y los pies ya están cubiertos, pero ¿qué pasa con las orejas, el cuello, la cabeza y las manos? Completa tu equipación de running para invierno con una cinta para el pelo, una braga, una gorra o unos guantes.
Guantes
Con la tecnología Nike Therma-FIT, que regula el calor, los guantes de running de densidad media Nike Pacer son un básico para correr en climas fríos. El tejido que capilariza el sudor en el puño te ayuda a mantener a raya la transpiración. Además, los dedos compatibles con pantallas táctiles te permiten consultar tus estadísticas en la Nike Run Club App sin tener que bajar el ritmo.
Gorro, gorra o cinta para el pelo
Incorpora una gorra a tu outfit para combatir el frío y evita que el calor se escape por la cabeza. Si quieres disfrutar de una comodidad absoluta, opta por el gorro de running con doblez Nike Peak, que está confeccionado con un tejido suave y elástico y cuenta con la tecnología Nike Dri-FIT para mantener la calidez y la transpirabilidad. Su diseño sin estructura es ideal para guardarlo fácilmente en un bolsillo si entras en calor a mitad de la sesión de running. Si buscas una prenda que capilarice el sudor y cuente detalles con diseño reflectante, apuesta por esta gorra Nike Fly. Su tejido transpirable y elástico utiliza la tecnología avanzada de capilarización del sudor Nike para mantener la frescura. Si solo quieres abrigarte en la zona de las orejas, elige la cinta para el pelo Nike Strike Elite, que está confeccionada con un suave tejido Fleece y tiene un diseño ancho que cubre las orejas.
Braga
Abrígate bien sin añadir peso con la braga Nike. Esta prenda que capilariza el sudor se puede llevar de muchas formas y ayuda a mantener el calor alrededor del cuello, la parte inferior de la cara e incluso las orejas sin que te empapes de sudor. Póntela por encima de la nariz para cubrirte más, llévala arrugada alrededor del cuello o póntela como un pañuelo para cubrirte las orejas y la cabeza.
Mangas
¿Quieres cubrirte un poco más sin tener que ponerte una prenda de manga larga? El diseño de doble punto de las mangas de compresión Nike Zoned se adapta a las zonas del cuerpo donde se acumula el calor para proporcionar una calidez transpirable y una sujeción concentrada gracias a la tecnología de capilarización del sudor Nike y al diseño sin costuras.
Zapatillas de running para el invierno
Aunque las zapatillas son importantes durante todo el año, lo son aún más cuando sales a correr en condiciones de frío y humedad. Para moverte por carreteras resbaladizas y senderos mojados, necesitas unas zapatillas de running que ofrezcan tracción y protección impermeable.
Echa un vistazo a nuestra guía de las mejores zapatillas de running Nike para combatir el frío.