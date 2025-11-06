La mejor equipación de running para combatir el frío

Desde elegantes camisetas de tirantes hasta camisetas de manga corta entalladas y capas de manga larga ceñidas, Nike ofrece una amplia variedad de partes de arriba con las que puedes crear tu atuendo para correr en climas fríos.

Para obtener transpirabilidad con un diseño ligero, opta por la camiseta sin mangas de running Nike Fast o la camiseta sin mangas Nike Running. Ambas son opciones sin mangas diseñadas con la tecnología Nike Dri-FIT y materiales suaves sin distracciones. La camiseta sin mangas Nike Pro combina la tecnología de capilarización del sudor con un tejido Knit elástico y costuras planas para ofrecer un ajuste cómodo y ceñido que te proporciona sujeción kilómetro tras kilómetro. La camiseta de tirantes de running Nike Swift, diseñada para ofrecer transpirabilidad y capilarización del sudor, se estrecha en la cintura para que sea fácil de combinar con otras prendas. La camiseta de tirantes de trail running Nike, ligera y elástica, está confeccionada con tecnología Dri-FIT y presenta costuras mínimas para reducir el roce.

Si prefieres una camiseta de manga corta, opta por la camiseta de running Nike Stride con detalles reflectantes. Con mangas raglán diseñadas para reducir el roce en las axilas y tecnología Dri-FIT ADV para un enfriamiento avanzado, esta camiseta ligera te permite concentrarte en la sesión. La camiseta de running Nike Swift, diseñada también para reducir el roce, combina un tejido ligero que capilariza el sudor con un gran panel de malla en la parte posterior para ofrecer transpirabilidad.

Opta por una camiseta de manga larga ceñida para obtener una capa base con protección adicional. Con mangas raglán para ayudar a reducir las rozaduras, la camiseta de manga larga de running Nike Stride está confeccionada con un tejido Knit ligero y tecnología Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad. La camiseta de manga larga de running Nike Swift también está diseñada para moverse suavemente sobre la piel. Está confeccionada con un tejido ligero que no solo capilariza el sudor, sino que también bloquea los rayos ultravioleta.