Zapatillas blancas: tecnología puntera y sensación extraordinaria
Encuentra el estilo de zapatillas blancas que mejor se adapte al deporte que practicas. Cálzate con nuestros diseños futuristas con tecnología revolucionaria o elige zapatillas blancas gruesas con una mediasuela extragrande para darle un toque retro a tu look. Las zapatillas Nike blancas, tanto las de perfil alto que sujetan el tobillo como las de perfil bajo que dan movilidad, tienen como objetivo tu comodidad al hacer deporte o dar un paseo.
Disfruta la tecnología de las Air Max en estas zapatillas deportivas blancas
En 1987, las Air Max 1 dieron sus primeros pasos. Era un modelo revolucionario gracias a la amortiguación visible y al diseño increíblemente cómodo. Estas zapatillas se convirtieron enseguida en icónicas para atletas y coleccionistas por la sensación tan ligera que proporcionaban. Sentirás que estás caminando entre las nubes cuando pruebes la extraordinaria ligereza de nuestra tecnología Air. Además, seguimos actualizando siluetas clásicas: escoge diseños con unidades Air visibles que te permiten ver la tecnología innovadora del interior.
Siente la elasticidad de Nike React
Nuestras zapatillas blancas con espuma Nike React te ofrecen una reactividad fantástica. Son tan ligeras como resistentes para proporcionarte elasticidad sin añadir volumen. Además, notarás una sensación supersuave en cada aterrizaje. La espuma optimiza el retorno de energía. Por ello, es ideal para los arranques potentes y las transiciones delicadas desde los dedos hasta el talón.
Juega con seguridad
Si tienes entrenamientos intensos, necesitas unas zapatillas que te den seguridad. Las zapatillas deportivas blancas Nike con tejido Flyknit de alta resistencia te proporcionan un ajuste que recoge el pie y lo sujeta. Este material transpirable también facilita la circulación del aire para que te olvides del sudor. Todos los modelos blancos con material Nike Flymesh cuentan con ventilación en los puntos de mayor temperatura para que los pies se mantengan frescos y la mente se centre en el partido.
Corre con comodidad kilómetro tras kilómetro
Cuando cruces la línea de meta, seguirás con los pies cómodos gracias a las zapatillas blancas de running Nike. Las suelas exteriores de goma tienen diseños creados con información proporcionada por runners para aumentar la tracción y el agarre donde sea necesario. Además, las zapatillas blancas con suela estriada permiten que el pie se doble y flexione de manera natural en cada paso. Nuestras placas de fibra de carbono de longitud completa optimizan el retorno de energía para pisar con fluidez. Cuanto más cómodos tengas los pies, más lejos llegarás.
Escoge el diseño adecuado a tu deporte
Sea cual sea el deporte que practiques, necesitas zapatillas que siempre den buenos resultados. Nuestras zapatillas blancas de baloncesto ofrecen un rendimiento uniforme para rendir al máximo. Tendrás los pies bien sujetos durante los cambios rápidos de dirección. Y, si lo tuyo es el deporte rey, las botas blancas de fútbol Nike te ayudan a jugar con más rapidez gracias a la tracción óptima y la aceleración explosiva. ¿Prefieres una de raquetas? Con nuestras zapatillas deportivas para tenis, sentirás los pies ligeros y protegidos. Estos diseños facilitan los movimientos laterales y ofrecen estabilidad con suelas exteriores con agarre y durabilidad.