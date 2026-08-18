Zapatillas blancas

Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas
119,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Initiator
Zapatillas - Mujer
84,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike V5 RNR
Zapatillas - Hombre
89,99 €
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 Shadow
Zapatillas - Mujer
129,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Mujer
79,99 €
Tennis Classic CS
Tennis Classic CS Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
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Zapatillas - Hombre
79,99 €
Nike Victory One
Nike Victory One Chanclas para la ducha - Hombre
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Chanclas para la ducha - Hombre
32,99 €
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
129,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
139,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
119,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
169,99 €
Nike Run Defy
Nike Run Defy Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Zapatillas de running para asfalto - Mujer
59,99 €
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic" Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
209,99 €
ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Mujer
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Zapatillas de trail running - Mujer
169,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Zapatillas de baloncesto - Niño/a pequeño/a
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Zapatillas de baloncesto - Niño/a pequeño/a
49,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Superventas
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
289,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU."
Nike Air Force 1 '07 LV8 "EE. UU." Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike Tempo G
Nike Tempo G Zapatillas de golf
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Zapatillas de golf
129,99 €
Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
Air Jordan 4 Retro "Flight Club" Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
209,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Max 90
Zapatillas - Hombre
159,99 €
Nike SB Chron 2 Canvas
Nike SB Chron 2 Canvas Zapatillas de skateboard
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Zapatillas de skateboard
69,99 €
Air Jordan 11 Retro Low "University Blue"
Air Jordan 11 Retro Low "University Blue" Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
199,99 €
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Zapatillas de skateboard
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Zapatillas de skateboard
69,99 €
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Air Jordan 1 Low SE Quai 54 Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE Quai 54
Zapatillas - Hombre
139,99 €
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic"
Air Jordan 5 Retro OG "White Metallic" Zapatillas - Niño/a
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Zapatillas - Niño/a
159,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
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Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
79,99 €
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Zapatillas de golf
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Zapatillas de golf
109,99 €
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
179,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Zapatillas de baloncesto - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Team Hustle D 12
Zapatillas de baloncesto - Niño/a
64,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
139,99 €
Air Jordan 1 Retro Low
Air Jordan 1 Retro Low Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Retro Low
Zapatillas - Hombre
159,99 €
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Zapatillas - Hombre
Kobe Air Force 1 Low
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Superventas
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
289,99 €
Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Zapatillas - Hombre
Disponible en SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Zapatillas - Hombre
139,99 €
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Nike Jr. Tiempo Streetgato Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
64,99 €
Air Jordan 6 Retro "Black and White"
Air Jordan 6 Retro "Black and White" Zapatillas - Hombre
Disponible en SNKRS
Air Jordan 6 Retro "Black and White"
Zapatillas - Hombre
209,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
139,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
89,99 €
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Zapatillas - Hombre
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Zapatillas - Hombre
139,99 €
Jordan 1 Retro Low
Jordan 1 Retro Low Zapatillas - Bebé e infantil
Jordan 1 Retro Low
Zapatillas - Bebé e infantil
64,99 €
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Nike Quest 7
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
79,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
149,99 €

Zapatillas blancas: tecnología puntera y sensación extraordinaria

Encuentra el estilo de zapatillas blancas que mejor se adapte al deporte que practicas. Cálzate con nuestros diseños futuristas con tecnología revolucionaria o elige zapatillas blancas gruesas con una mediasuela extragrande para darle un toque retro a tu look. Las zapatillas Nike blancas, tanto las de perfil alto que sujetan el tobillo como las de perfil bajo que dan movilidad, tienen como objetivo tu comodidad al hacer deporte o dar un paseo.

Disfruta la tecnología de las Air Max en estas zapatillas deportivas blancas

En 1987, las Air Max 1 dieron sus primeros pasos. Era un modelo revolucionario gracias a la amortiguación visible y al diseño increíblemente cómodo. Estas zapatillas se convirtieron enseguida en icónicas para atletas y coleccionistas por la sensación tan ligera que proporcionaban. Sentirás que estás caminando entre las nubes cuando pruebes la extraordinaria ligereza de nuestra tecnología Air. Además, seguimos actualizando siluetas clásicas: escoge diseños con unidades Air visibles que te permiten ver la tecnología innovadora del interior.

Siente la elasticidad de Nike React

Nuestras zapatillas blancas con espuma Nike React te ofrecen una reactividad fantástica. Son tan ligeras como resistentes para proporcionarte elasticidad sin añadir volumen. Además, notarás una sensación supersuave en cada aterrizaje. La espuma optimiza el retorno de energía. Por ello, es ideal para los arranques potentes y las transiciones delicadas desde los dedos hasta el talón.

Juega con seguridad

Si tienes entrenamientos intensos, necesitas unas zapatillas que te den seguridad. Las zapatillas deportivas blancas Nike con tejido Flyknit de alta resistencia te proporcionan un ajuste que recoge el pie y lo sujeta. Este material transpirable también facilita la circulación del aire para que te olvides del sudor. Todos los modelos blancos con material Nike Flymesh cuentan con ventilación en los puntos de mayor temperatura para que los pies se mantengan frescos y la mente se centre en el partido.

Corre con comodidad kilómetro tras kilómetro

Cuando cruces la línea de meta, seguirás con los pies cómodos gracias a las zapatillas blancas de running Nike. Las suelas exteriores de goma tienen diseños creados con información proporcionada por runners para aumentar la tracción y el agarre donde sea necesario. Además, las zapatillas blancas con suela estriada permiten que el pie se doble y flexione de manera natural en cada paso. Nuestras placas de fibra de carbono de longitud completa optimizan el retorno de energía para pisar con fluidez. Cuanto más cómodos tengas los pies, más lejos llegarás.

Escoge el diseño adecuado a tu deporte

Sea cual sea el deporte que practiques, necesitas zapatillas que siempre den buenos resultados. Nuestras zapatillas blancas de baloncesto ofrecen un rendimiento uniforme para rendir al máximo. Tendrás los pies bien sujetos durante los cambios rápidos de dirección. Y, si lo tuyo es el deporte rey, las botas blancas de fútbol Nike te ayudan a jugar con más rapidez gracias a la tracción óptima y la aceleración explosiva. ¿Prefieres una de raquetas? Con nuestras zapatillas deportivas para tenis, sentirás los pies ligeros y protegidos. Estos diseños facilitan los movimientos laterales y ofrecen estabilidad con suelas exteriores con agarre y durabilidad.