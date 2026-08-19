Zapatillas de deporte blancas: demuestra tu talento
Tanto si levantas pesas o corres en la cinta como si te apasiona el HIIT, nuestras zapatillas de deporte blancas serán la base que necesitas para cada ejercicio. Las suelas exteriores con patrones permiten que la zapatilla se adapte al movimiento del pie, mientras que la amortiguación absorbe los impactos. Además, contamos con distintos perfiles, así como una paleta de blancos elegantes, perfectos para enfrentarte a cualquier reto.
Cualquier deportista joven se merece equipaciones y calzado de calidad profesional. Nuestras zapatillas blancas de entrenamiento infantiles incorporan suelas interiores con sujeción para amortiguar los impactos en sus músculos y articulaciones en pleno crecimiento. Además, las partes superiores de malla facilitan los movimientos del pie en las cuatro direcciones. Opta por los paneles transpirables y perforaciones estratégicamente situadas para fomentar la circulación de aire en las zonas donde más calor se acumula.
Cuando lanzamos nuestras zapatillas Nike Air en 1978, sabíamos que era el inicio de algo especial. Ahora, encontrarás este célebre sistema de amortiguación en nuestra gama de zapatillas blancas de deporte. Estos modelos ofrecen una sujeción excepcional sin añadir volumen ni peso. Los diseños con unidades Zoom Air en los talones proporcionan una sujeción estratégica, una sensación mullida y propulsión. Si buscas confort para todo el día, elígelas con amortiguación en toda la suela interior.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en este compromiso, busca las zapatillas de deporte Nike blancas con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.