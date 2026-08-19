  1. Gym y training
    2. /
  2. Zapatillas

Zapatillas de deporte blancas

(23)
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Zapatillas de entrenamiento - Mujer
Nike Free Metcon 7
Zapatillas de entrenamiento - Mujer
129,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Zapatillas de training - Hombre
Nike Metcon 10
Zapatillas de training - Hombre
139,99 €
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Zapatillas de entrenamiento - Hombre
Próximamente
Nike Hybrid RN
Zapatillas de entrenamiento - Hombre
149,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Zapatillas de entrenamiento - Hombre
Nike Free Metcon 7
Zapatillas de entrenamiento - Hombre
129,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
79,99 €
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Zapatillas de training - Mujer
Nike Metcon 10
Zapatillas de training - Mujer
139,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre
Materiales reciclados
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Zapatillas de training - Hombre
89,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
Nike Air Monarch IV
Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
79,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules para antes del partido - Mujer
Próximamente
Nike Mind 001
Mules para antes del partido - Mujer
89,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Bella 7
Zapatillas de training - Mujer
89,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike MC Trainer 3
Zapatillas de training - Mujer
79,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training - Hombre
Nike Air Monarch IV
Zapatillas de training - Hombre
79,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Hombre
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Hombre
79,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
44,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
54,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Zapatillas de entrenamiento personalizables - Hombre
Personalizar
Personalizar
Nike Metcon 10 By You
Zapatillas de entrenamiento personalizables - Hombre
169,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Zapatillas de training personalizables - Mujer
Personalizar
Personalizar
Nike Metcon 10 By You
Zapatillas de training personalizables - Mujer
169,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Zapatillas de running para carretera personalizables - Hombre
Personalizar
Personalizar
Nike Free RN By You
Zapatillas de running para carretera personalizables - Hombre
129,99 €
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Zapatillas personalizables
Personalizar
Personalizar
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Zapatillas personalizables
159,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Zapatillas de entrenamiento personalizadas - Hombre
Personalizar
Personalizar
Nike Free Metcon 7 By You
Zapatillas de entrenamiento personalizadas - Hombre
159,99 €
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Zapatillas de running personalizables - Mujer
Personalizar
Personalizar
Nike Free Metcon 7 By You
Zapatillas de running personalizables - Mujer
159,99 €
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
Personalizar
Personalizar
Nike Free RN By You
Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
129,99 €
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Zapatillas de halterofilia
Nike Romaleos 4
Zapatillas de halterofilia
30 % de descuento

Zapatillas de deporte blancas: demuestra tu talento

Tanto si levantas pesas o corres en la cinta como si te apasiona el HIIT, nuestras zapatillas de deporte blancas serán la base que necesitas para cada ejercicio. Las suelas exteriores con patrones permiten que la zapatilla se adapte al movimiento del pie, mientras que la amortiguación absorbe los impactos. Además, contamos con distintos perfiles, así como una paleta de blancos elegantes, perfectos para enfrentarte a cualquier reto.


Cualquier deportista joven se merece equipaciones y calzado de calidad profesional. Nuestras zapatillas blancas de entrenamiento infantiles incorporan suelas interiores con sujeción para amortiguar los impactos en sus músculos y articulaciones en pleno crecimiento. Además, las partes superiores de malla facilitan los movimientos del pie en las cuatro direcciones. Opta por los paneles transpirables y perforaciones estratégicamente situadas para fomentar la circulación de aire en las zonas donde más calor se acumula.


Cuando lanzamos nuestras zapatillas Nike Air en 1978, sabíamos que era el inicio de algo especial. Ahora, encontrarás este célebre sistema de amortiguación en nuestra gama de zapatillas blancas de deporte. Estos modelos ofrecen una sujeción excepcional sin añadir volumen ni peso. Los diseños con unidades Zoom Air en los talones proporcionan una sujeción estratégica, una sensación mullida y propulsión. Si buscas confort para todo el día, elígelas con amortiguación en toda la suela interior.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en este compromiso, busca las zapatillas de deporte Nike blancas con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.