Zapatillas P-6000 blancas: un look clásico con tecnología profesional
Nuestras P-6000 blancas no solo presentan un diseño icónico, también ofrecen confort para todo el día. Este modelo de estilo urbano, inspirado en las antiguas Pegasus, está confeccionado con malla transpirable, que cuenta con revestimientos horizontales y verticales. Como resultado, la parte superior texturizada evoca los inconfundibles looks de running de los años 2000. La espuma gruesa en la planta aporta elasticidad en cada pisada, mientras que la plantilla con amortiguación y el acolchado en la zona del tobillo te permiten moverte con comodidad, tanto si vas al gimnasio como al trabajo. Además, los patrones de tracción en la suela exterior de goma te proporcionan un gran agarre, incluso cuando llueve. ¿No quieres que nada te frene? Este es el calzado que necesitas, ya que su construcción ligera no añade volumen, para que puedas moverte sin estorbos.
Gracias a la amplia gama de zapatillas Nike P-6000 blancas, encontrar un par que se adapte a tu estilo personal es muy fácil. Si buscas algo discreto, tenemos opciones clásicas con detalles monocromáticos. ¿Quieres destacar? Elige unas con un Swoosh metálico para brillar a cada paso. Tenemos tallas infantiles y para adultos, ya que la comodidad es importante a cualquier edad. Todas ellas incluyen detalles de la marca en los talones y en la lengüeta, para añadir un toque especial a tu look.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas P-6000 blancas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Es solo una de las maneras que tenemos de proteger el futuro del deporte.